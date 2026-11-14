Jüngst ereignete sich in Bremen ein berichtenswerter Vorfall. An einem Freitag gegen 14.25 Uhr fuhr eine Frau in einer roten Daunenjacke auf ihrem Fahrrad die Hollerallee gen Südosten. Sie nutzte dabei den Radweg. Als sie ungefähr auf Höhe des Standesamtes war, bemerkte sie in rund 50 Metern Entfernung einen Mann, der ihr auf dem Fahrrad entgegenkam. Er fuhr auf dem Radweg Richtung Nordwesten entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Die Frau setzte ihre Fahrt ohne Bedenken fort. Sie rechnete damit, dass der Mann auf den angrenzenden Bürgersteig ausweichen würde.

Dies dachte auch der Mann über die Frau in der roten Daunenjacke. Beide Radfahrer waren noch etwa 25 Meter voneinander entfernt, als die Frau in der roten Daunenjacke entschied, doch auf den Bürgersteig auszuweichen. Im selben Moment traf der Mann die adäquate Entscheidung, sodass sie nun auf dem Bürgersteig aufeinander zufuhren.

Instinktiv verlangsamten beide die Geschwindigkeit. Der Mann entschied, auf dem Bürgersteig zu bleiben, bis die Frau ausweichen würde. Da dies aber auch die Frau dachte, blieben sie auf derselben Spur. Als sie nur noch zehn Meter voneinander entfernt waren, lenkten beide auf den Radweg zurück, sodann zurück auf den Bürgersteig und noch einmal auf den Radweg. Sie mussten bremsen und standen sich nun direkt gegenüber. In diesem Moment merkte die Frau mit der roten Daunenjacke, dass der Mann eine schöne Frisur hatte.

Die Frau entschied, schweigend zu warten, bis der Mann wieder auf sein Rad stiege und über den Bürgersteig an ihr vorbeiführe. Dazu aber entschied sich im selben Moment auch der Mann mit der schönen Frisur. Sie warteten. Schließlich sprach er: „Fahren Sie doch gerne seitlich an mir vorbei!“

 Infolge der Gleichzeitigkeit mussten beide lachen, wobei die Frau ein eher dunkles Lachen lachte, der Mann aber ein helles, beinahe schrilles

Die Frau aber hatte sich im selben Moment dazu entschieden, den Mann zum Losfahren aufzufordern. „Fahren Sie doch gerne seitlich an mir vorbei!“, sagte sie. Infolge der gleichzeitig geäußerten Aufforderung mussten beide gleichzeitig lachen, wobei die Frau ein eher dunkles Lachen lachte, der Mann aber ein helles, beinahe schrilles.

Nach etwa elf Sekunden des Lachens, das langsam leiser wurde, sagten beide gleichzeitig: „Fahren Sie!“ Es folgte die folgende Abfolge von Aufforderungen, die von der Frau mit der roten Daunenjacke und von dem Mann mit der schönen Frisur gleichzeitig und im exakt selben Rhythmus ausgesprochen wurden, als redeten sie mit einer einzigen Stimme: „Bitte, fahren Sie! – Gut, dann bleiben Sie bitte stehen und ich fahre an Ihnen vorbei. – Ich? – Sie? – Ich meinte Sie. –Ich also. – Bitte, fahren Sie!“

Auch dieses Gespräch führte nun zu keinem Ergebnis. Beide stellten ihr Fahrrad ab und setzten sich auf den Boden. Jenes geschah ebenso im selben Moment. Nach einigem Nachdenken begann die Frau, ganz langsam an den abgestellten Rädern vorbeizurobben. Doch auch der Mann hatte sich dazu entschieden, und also robbten die beiden im selben Moment los und stießen schon bald mit ihrer Stirn zusammen.

Sie hatten nämlich beide damit gerechnet, dass der andere abbremsen oder ausweichen würde. Tatsächlich aber fassten sie im selben Moment den Entschluss, über die andere Person hinwegzurobben. Daher entstand eine beiderseitige Aufwärtsbewegung, die zu einem gleichzeitigen langsamen Aufrichten führte, bis sie sich Stirn an Stirn, Brust an Brust, Hüfte an Hüfte, Knie an Knie, Fuß an Fuß gegenüberstanden. Sie konnten den Atem voneinander spüren, was nicht das Schlimmste war, da beide kurz vorher die Zähne geputzt hatten.

Es folgten mehrere Ausweichversuche, erst Richtung Häuserfront, dann Richtung Straße, erst einen Seitschritt, dann gleich drei schnelle Seitschritte hintereinander. Da die Frau mit der roten Daunenjacke und der Mann mit der schönen Frisur alle Schritte aber im selben Moment taten, blieben sie im selben Abstand voneinander stehen.

Noch einmal entschied sich die Frau, das Problem kommunikativ zu lösen. Der Mann traf dieselbe Entscheidung im selben Moment. So sagten sie beide im Chor: „Es kann doch nicht sein, dass wir nicht aneinander vorbei…“ Als sie merkten, dass sie dasselbe sagten, hörten beide gleichzeitig auf zu reden, und warteten genau 27 Sekunden.

Reden, reden, reden

Sie holten dann gleichzeitig Luft und merkten daran, dass auch die andere Person wieder zu reden anfangen wollte. Beide entschieden sich aber, nun so lange zu reden, bis die andere Person zu reden aufgehört haben würde. „Es kann doch nicht sein, dass wir nicht aneinander vorbeikommen“, sagten sie abermals und redeten dann mindestens eine halbe Stunde weiter. Sie redeten über das Wetter, über das Radfahren, später auch über die Umsatzsteuer und den Krieg in der Ukraine. Sie verwendeten dabei exakt dieselben Worte und holten an denselben Stellen Luft. Schließlich sagte die Frau: „Gut, wenn wir keine Lösung finden, hole ich meine große Schwester.“

Der Mann kündigte im selben Moment an, seinen großen Bruder zu holen. Beide setzten sich auf den Boden und riefen ihre Geschwister an. Sie bewegten sich nicht mehr, bis sein Bruder und ihre Schwester am vereinbarten Ort eintrafen, was gleichzeitig geschah. Als die Schwester der Frau in der roten Jacke und der Bruder des Mannes mit der schönen Frisur sich sahen, merkten sie, dass sie sich kannten. Sie hatten in den späten Neunzigerjahren in demselben Unternehmen gearbeitet, das Folienbeschriftungen für Tankstellen herstellte.

Sie hatten sich viel zu erzählen, da sie sich schon lange nicht mehr gesehen hatten. Nach einigen Stunden verabschiedeten sie sich. Der Bruder nahm seinen Bruder, die Schwester ihre Schwester an die Hand, die beide während der gesamten Zeit schweigend auf dem Boden gesessen hatten. Mit der freien Hand griffen sie jeweils das Fahrrad.

Sodann gingen die Geschwisterpaare aneinander vorbei, wobei die Frauen an der Häuserwand entlanggingen und die Männer an der Straße, worauf sich die Geschwister vorher kurzerhand verständigt hatten. Die Frau mit der roten Daunenjacke und der Mann mit der schönen Frisur haben sich seither nicht mehr gesehen.