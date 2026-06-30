G ewohnter Rundgang. Von Park zu Park. Von Perels zu Volks. In der Hitze. Mit „That heat“. Hommage der schwarzäugigen Erbsen an Sérgio Mendes. Gesprochen Mensch. König des Sambas. That heat, that heat …

One for the treble, two for the bass, three for the ladies and four for the blaze. Eins für die Höhen, zwei für den Bass, drei für die Damen und vier für den Bubatz. That heat, that heat …

Früher Maybach. Dann Perels. Im Widerstand. Von der SS erschossen. Das ehemalige Pissoir nun ein Café. Betrieben von Brasilianern. Brazilian beauties with booties that wobble. That heat, that heat …

Der Sintflutbrunnen. Von Aichele. Für die Pariser Weltausstellung von 1896. Nackter Mann hält ertrunkene Frau im Arm. Frau rettet Kind vor Fluten. Schwerchristlicher Symbolismus. Immer nah am Wasser gebaut. Der Bildhauer. Hatte es mit Nymphen und Sirenen. Fluten könnte es brauchen. Trotz Hitze außer Funktion. Deutschland Bauarbeitenland. The heat comin thick down. That heat, that heat …

Die verrufenste Schule des Landes. Hausverbot im Supermarkt. Von Schnitzler war dort Schüler. Der schwarze Kanal. Heiratete die Prinzipalin des Berliner Ensembles. Entführung aus dem Friedenauer Serail. Holla at ya boy if you wanna date models. That heat, that heat …

Graf von Handjery. Zu früh gestorben. Gehörte alles rundherum. Bulgarisch-russisch-deutscher Hochadel. Ist jetzt Fahrradstraße. Bis zur Prinzregenten. Beim Büdchen. Ein kühles Mekatzer. Als Handbier. Dieser Samba ist heiß. That heat, that heat …

Der gefälschte Harry-Potter-Spielplatz. Alle Figuren nur angedeutet. Name verboten. Kreischende Kindermassen. Am Hänschen-Rosenthal-Platz. Das ist Spitze. That heat, that heat …

Berlins schönste Station

Auf der Brücke. Die schönste U-Bahn-Station Berlins. Unter- und oberirdisch zugleich. Einmal im Monat Brückentrinken. Mit alten Kumpels. Alte Geschichten. Or get sentimental when witnessin’ my bros. That heat, that heat …

Bulgarische Sängerin. Musical-Ausbildung. Nebenbei sitzt gern Geršak. Mit seiner Mixdose. Der Schauspieler. Rösner in „Gladbeck“. Point bullets that turn bodies into John Does. Gezielte Schüsse entstellen unbekannte Leichen. That heat, that heat …

Das Parlament der Galgenvögel tagt wieder. Am Innsbrucker Platz. Im Schatten der mickrigen Schraubenbäume. Hollow like empty 40 ounce bottles. Hohl wie leere 40-Unzen-Flaschen. That heat, that heat …

Die Haupt. Zieht sich bis zu Vater Reim. Oder Rhein. Am Redefluss. Dieser Samba ist so cool. Du wirst nicht wollen, dass ich aufhöre. That heat, that heat …

Der Lottoladen. Fast an der Ecke. Wieder mal spielen. Und wieder in die wahre Hitze reisen. Ramlat al-Wahiba. Death Valley. Die zwei heißesten Orte des Lebens. Instrumentally I'm rich like lotto. That heat, that heat …

Home Street Home. Heaven 17. Diese Hitze, diese Hitze … Mas, que nada! Ach, was soll's?