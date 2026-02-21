Als ich mich im Laden dem Backstand nähere, steuert von der anderen Seite her ein jüngerer Mann das Ende derselben Warteschlange an. Blitzschnell berechne ich, wer von uns als erster dort sein wird. Dabei hilft mir eine Textaufgabe aus der Grundschule. Früher stöhnten wir ja immer, wozu „der Scheiß gut sein“ sollte. Das braucht man doch nie im Leben, hatten wir gedacht, mit der kurzsichtigen „Ich weiß schon alles“-Attitüde der Jugend.

Später leistete ich dann regelmäßig Abbitte, wenn mal wieder neun, zwölf oder zwanzig Äpfel zwischen drei, vier oder fünf Kindern aufzuteilen waren. Ohne die Erfahrung aus den Textaufgaben wäre ich kläglich daran gescheitert. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

Bei dem Problem am Brötchenstand hilft mir nunmehr eine Aufgabe, in der zwei Kinder aus zwei Städten, die 280 Kilometer auseinanderliegen, zur selben Zeit mit dem Zug losfahren. Die Züge sind unterschiedlich schnell, warum weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der eine ein D-Zug, wie das zu jener Zeit hieß, und der andere ein sogenannter Eil- oder Bummelzug. Zu errechnen war, wo, wann und nach welcher jeweils zurückgelegten Strecke sie einander begegneten. Allerdings trafen sich die Kinder nicht wirklich, sondern entfernten sich ab dem Treffpunkt wieder voneinander in entgegengesetzte Richtungen, weil sie ja jeweils in ihrem Zug sitzenblieben.

Von Aussteigen war jedenfalls nicht die Rede. Und von Notbremsung ebenfalls nicht. Offenbar kannten die sich gar nicht. Wozu dann also diese Aufgabe, würde man heute fragen, da ein pseudokritischer Zeitgeist immer alles auf den Prüfstand stellt. Wir hinterfragten damals jedoch nie, wir gehorchten einfach und rechneten. Es war die gute, alte Zeit. Wenn man von uns verlangt hätte, unsere Nachbarn zu erschießen, hätten wir auch das getan. Die Eltern, die Lehrer, die Politiker, die Polizei – kurz: Die Erwachsenen würden schon wissen, warum. Es gab auch noch keine umgekehrte Wagenreihung.

Zwei Kinder, zwei Eilzüge

Jetzt aber profitiere ich von dieser Disziplin. Ich übertrage die Fragestellung einfach auf die vorliegende Konstellation. Die Kinder sind wir, der Widersacher um die Pole Position am Backstand und ich. Per Augenmaß schätze ich die jeweilige Entfernung und Schrittgeschwindigkeit ab und ermittle daraus das Ergebnis: Wir werden exakt zum gleichen Zeitpunkt dort ankommen. Zwei Kinder, zwei Eilzüge, Treffen in zwei Sekunden am Ende der Warteschlange.

Damit droht eine Konfrontation. Denn mit dem Herrschaftswissen, über das ich hier verfüge, könnte ich nun zwar meinen Schritt beschleunigen, doch das würde irgendwie gierig wirken. Geradezu toxisch.

Ich hasse aber diese Ellbogenmentalität der Vordrängler, die im Zug oder Flugzeug wie selbstverständlich den hochsensiblen Bereich der Zwischenlehne, dessen gerecht austarierte Benutzung zwei Passagieren die höchsten zwischenmenschlichen Skills abverlangt, allein für sich beanspruchen. Ich finde, dass die rücksichtslose Hatz nach dem eigenen Vorteil ein Grundübel ist, das unsere Gesellschaft zerstört. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Trump wäre so ein typischer Busspurraser der Weltpolitik, der mit seinem Auto dann auch noch zwei Parkplätze blockiert.

Genau so wenig kommt für mich jedoch in Frage, extra langsamer zu gehen, um dem anderen den Vortritt zu lassen. Am Ende legt der sogar selbst noch einen Zahn zu. Und steht dann vor mir und triumphiert. Die blöde Sau! Weil er jede Form von Entgegenkommen mit Feigheit und Schwäche verwechselt.

Das ist der Typ Putin. Der fühlt sich dann auch noch bestätigt. Als der Jüngere denkt er sich bestimmt, mit dem schlappen Opi kann ich’s ja machen, der braucht gar keine Brötchen mehr, der stirbt ja eh bald. Bei der bloßen Vorstellung werde ich traurig und wütend.

 Niemand will mitschuldig sein an der Erschaffung eines Monsters

Wenn ich nachgebe, macht er es in Zukunft immer so. Und ich habe mich mitschuldig an der Erschaffung eines sozialfeindlichen Monsters gemacht. Das schon beim nächsten Mal den Konkurrenten nicht mehr nur einfach wegschubst, sondern brutal tötet. Weil ihm keiner Einhalt geboten hat und er seine Frechheit immer nur belohnt sieht. Ich bin Herr Chamberlain beim Brötchenkauf.

Das sind so die Gedanken, die ich in den nicht mal zwei Sekunden habe. Und schon stehen wir beide am Ende der Schlange. Jetzt muss ich verhandeln. Müssen wir verhandeln, damit keiner von uns sein Gesicht verliert.

„Tja“, sage ich und halte den Ton künstlich leger, obwohl mein Herz sich ob der verfahrenen Situation zusammenkrampft. „Wer war denn zuerst da: du oder ich?“

Ich duze ihn, um Nähe und Vertrauen zu schaffen. Sonst sieze ich junge Leute jetzt öfter, weil sie mich eh siezen und ich ein einseitiges Du ein bisschen würdelos finde; das könnte so von oben herab wirken, wie von Gutsherr zu Knecht.

Ohne seine Antwort abzuwarten, labere ich einfach immer weiter – „völlig gleichzeitig, würde ich sagen. Was machen wir denn jetzt?“ –, um meine innere Spannung zu überspielen, die inzwischen kaum noch auszuhalten ist. Ich leide. Längst wünschte ich, ich wäre heute morgen im Bett geblieben.

Die Entscheidung naht. Mit der vage gehaltenen Formulierung, „würde ich sagen“, habe ich ihm goldene Brücken gebaut. Er muss mir nur noch zustimmen. In Wahrheit würde ich das nämlich nicht nur sagen, sondern es ist Fakt. Unverbrüchlich. Wenn er jetzt anfängt, anzuzweifeln, dass wir gleichzeitig da waren, kann ich auch ganz schnell auf stur schalten. Wie ihm wohl die Backpfeife von einem agilen 90-Kilo-Opi schmeckt? Dann sehen wir ja mal, wer hier „eh bald stirbt“.

„Ja, weiß auch nicht“, sagt er. Ein Glück, er wirkt kooperativ.

„Willst du vielleicht vor?“, frage ich, lauernd; eigentlich sollte er nun pro forma ablehnen oder wenigstens zögern, wie jeder auch nur halbwegs zivilisierte Mensch es tun würde. Mir steht der Schweiß auf der Stirn.

„Ja, okay, danke, ich will auch nur ein Brötchen“, sagt er.

Er will nur ein Brötchen! Das ist die Lösung, das gibt den Ausschlag. Weil ich will ja ganz viele. „Haha, ja dann bitte“, sage ich. „Alles klar. Kein Problem.“

„Danke.“

So leicht kann es sein, wenn zwei erwachsene Personen eine heikle Angelegenheit fair und auf Augenhöhe aushandeln. Dabei wirkt er so unbeschwert, als wäre das gerade die einfachste Sache der Welt. Hach ja, die Jugend. Ich glaube, er ahnt gar nicht, wie knapp er einer Katastrophe entgangen ist.