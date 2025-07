Am Straßenrand. Tempelhof. Vor Ikea. Warten auf ein Taxi. In der Hitze. Berliner Verkehr. Fließt. Oder auch nicht. Wie Strom im Hirn. Unsortiert. Eindrücke. Assoziationen. Abschweifungen.

Mischwesen schwebt vorbei. Hochhackig auf Scooter. Zentaurin im Business-Kostüm. Schwarz in Schwarz. Zwei Meter groß. Halb Mensch, halb Roller. Fast wie in World’s End. Hinter der Mauer. Nicht Westberlin. Egghead Republic.

Weißer Amazon-Transporter. Überholt Amazone auf Fahrrad. Million Dollar A$$. Mit doppeltem Dollarzeichen. Spruch fett auf dem Rücken. Teures Shirt von Mode-Rappern. Flerl und Krasavice. Darunter Millionen-Booty. In kurzer fleischfarbener Stretch-Hose. Breit hingegossen auf Sattel. Ass kostet ne Milli. Heißt es im Song.

Greis guckt hinterher. Grau wie Zeus. Augäpfel frei nach Basedow. Fallen fast raus. Sluuush. Zischendes Geräusch. Kaum zu hören. Wenn Hirn in Hoden rutscht.

Zeus besteigt Rad. Fährt auf Gehweg. Umkurvt Passanten. Punk mit Irokese. In Pink. Baut sich vor ihm auf. Ranzt alten Mann an. Meister, ist ein Bürgersteig! Punk als Verteidiger der Bürger. Sichert Steig. Flasche in Hand. Fußpils. Kein Radler.

Amazone und Greis

Sturz. Tränen. Blut. Unfall. An der Ecke. Auf glühendem Asphalt. Polizei rattert heran. Zwei Wannen. Zusammenstoß Amazone und Greis. Welten prallen aufeinander. Er blutet. Aus dem Mund. Sie weint. Hinter der Hand. Polizisten beruhigen. Schaulustige filmen. Sirenen heulen. Rettung rückt an. Punk wettert gegen Bullen. Schwenkt Flasche. Schwankt gewaltig. Zentaurin gleitet wieder vorbei. Riskiert keinen Blick. Auf Berliner Pittoreske.

Lieferando-Lieferer. Laut telefonierend. Rauscht ran wie Ganesha. Gott des Reisens. Mit Live-Übertragung nach Indien. Wie Reporter beim Elfmeterschießen. Stimme bebt. Gepäckträger wackelt. Boxen in Orange. Pizza links. Pizza rechts. Versorgung des Publikums gesichert. Eine Gafferin begeistert. Zeigt auf. Ich bin die Salami.

Auftritt Hausmeister auf Harley. Der dümmste Mann der Welt. Was macht der hier? Blockwart des Grauens. Nachbar im Haus gegenüber. Krachschläger auf Hobel. Renitenter Rentner. Röhrender Scheinrocker. Straße rauf. Straße runter. Zehn Mal am Tag. Kurvt zum Unfallort. Inspiziert wie Schmeißfliege das Aas. Helm mit Visier. Einäugig wie Zyklop. Lässt Motor aufheulen. Punk jubelt. Störgeräusche einer havarierten Idylle.

Und noch ein Special Guest. Joachim Krol. Der Schauspieler. Sitzt vor Ikea. Im Schatten. In sich versunken. Der unbewegliche Mann. Auf Krücken. Leidet sichtlich. Fußverletzung. Humpelt hinein. Isst er nun Kottbüllar? Oder will er auch Schwarze Spiegel kaufen? Wichtigere Frage: Warum Ikea? Und nicht Ithaka? Ist er Odysseus? Auf Reisen mit Göttern und Helden, Menschen und Barbaren. Und einem Punk. Mythen in Ikea-Tüten.

Wagen fährt vor. Steuermann mit Kappe. Tach! Und? Wohin jehtet? Zurück in die Wirklichkeit.