piwik no script img

taz zahl ich

Die WahrheitHitlers afrikanische Freunde

Heiko Werning
von Heiko Werning

Auf dem schwarzen Kontinent treffen Reisende aus unseren Breitengraden auf eine grenzenlose Liebe zum Deutschen in seiner bekanntesten Verkörperung.

W ir sind ein bisschen nervös, als wir in Johannesburg landen. Südafrika hat ein ernstes Kriminalitätsproblem, und „Joburg“ ist der Hotspot. Der schwarze Taxifahrer, der uns zu unserer Unterkunft bringt, ist so absurd freundlich, dass wir als Berliner sofort eine Falle wittern. Wer dermaßen gut gelaunt ist, will einen doch abmurksen! Am Ende stellt mein älterer Sohn fest, dass er im ganzen Jahr in Berlin mit noch keinem Fremden so viel Smalltalk hatte wie heute allein mit Alfred, unserem Fahrer.

Aber was heißt schon Smalltalk? Als wir gleich zu Beginn beichten, dass wir aus Deutschland kommen, ist die Freude zu unserer Überraschung groß: Wir, die Deutschen, hätten die Juden ja damals in ihre Grenzen gewiesen. Man sähe ja heute in Gaza, was dabei rauskommt, wenn man das nicht mache. Die Israelis hätten die Palästinenser überfallen und verübten nun einen Genozid an ihnen.

Das sehe ich nicht so, erwidere ich. Ich halte die aktuelle Kriegsführung der israelischen Regierung zwar für falsch, aber ursächlich sei die Hamas, und ein Genozid sei ohnehin etwas anderes. Das könne er uns als Deutschen ruhig glauben, wir haben da schließlich Expertise.

Mag sein, lacht Alfred, besser wäre ohnehin, es würden sich alle da vertragen. Und klar, vielleicht seien wir als Deutsche in der Frage einfach ein bisschen gehemmt. Kein Problem, er mag uns trotzdem. Schließlich könne Trump die Europäer und besonders die Deutschen auch nicht leiden, das hätten wir mit den Südafrikanern gemeinsam. Dadurch seien wir jetzt sozusagen gute Freunde und in Südafrika herzlich willkommen.

Später im Kruger-Park spricht uns eine südafrikanische weiße Frau an. Wir seien aus Deutschland? Wie schön! Sie sei nämlich ein großer Fan von Hitler. Man müsse sich Südafrika ja nur mal anschauen heute, da könnte man so jemanden wie Hitler jetzt gut gebrauchen. Deswegen seien wir als Deutsche hier sehr willkommen! Allmählich bekomme ich eine Ahnung davon, warum das Ansehen der Deutschen bei Umfragen in aller Welt immer so erstaunlich hoch ist.

Nur die Sache mit den regenerativen Energien, ergänzt die Frau, die sei ein Irrweg. Sie hätten deswegen in Südafrika dauernd Blackouts, und wir würden die in Deutschland jetzt auch bald bekommen. Da könnten wir einen neuen Hitler ganz gut gebrauchen, der würde Schluss machen mit den Windrädern.

Nein danke, erwidern wir, wir haben ja schon Merz. Der reicht uns völlig. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Und wir finden Windräder eigentlich ziemlich gut. Die Frau schaut uns bestürzt an. Deswegen könne Trump uns Deutsche auch nicht leiden, sagt sie nun, genau wie die Südafrikaner. Aber das würde sich schon einrenken, schließlich hätten wir ja mal Hitler gehabt, das sei zum Glück schließlich noch nicht vergessen.

Erinnerungskultur – es kommt halt doch letztlich schon auch drauf an, was man draus macht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Heiko Werning

Heiko Werning

 Autor
Heiko Werning ist Reptilienforscher aus Berufung, Froschbeschützer aus Notwendigkeit, Schriftsteller aus Gründen und Liedermacher aus Leidenschaft. Er studierte Technischen Umweltschutz und Geographie an der TU Berlin. Er tritt sonntags bei der Berliner „Reformbühne Heim & Welt“ und donnerstags bei den Weddinger „Brauseboys“ auf und schreibt regelmäßig für Taz und Titanic. Letzte Buchveröffentlichung: „Vom Wedding verweht“ (Edition Tiamat).
Themen #Afrika #Deutsche Identität #Adolf Hitler #Kolumne Die Wahrheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schwarzes Megaphon auf pinkem Grund als Illu für Wahrheitkolumne

Die Wahrheit

Im Niesel der Völkerverständigung

Kolumne Die Wahrheit von Heiko Werning
Wer die betagte Tante besucht, erfährt einmal mehr am eigenen Leib die Bedeutung des Jugendwortes „cringe“. Es braucht nur den Besuch einer Pflegerin.
Megaphon bunt zur Illu von Wahrheitkolumne

Die Wahrheit

Herren des Ostens

Kolumne Die Wahrheit von Heiko Werning
Herrentagsauflug nach Mecklenburg. Was für eine schöne westfälische Tradition mit Höcke-Schwänen und braunen Vögelchen!

Die Wahrheit

Schluss mit dem Gejammer

Kolumne Die Wahrheit von Heiko Werning
Die Abweichler sollen gefälligst miserabel regieren wie die anderen Koalitionäre auch und nicht in peinlichen Abstimmungen ihr Mütchen kühlen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

2

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

5

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

6

Chefarzt klagt gegen Klinik in Lippstadt

Joachim Volz will sich Abbrüche nicht verbieten lassen