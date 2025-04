E s war eine hektische Zeit großer Aufregung. Man hatte den Eindruck, die Lebensdauer sei zu kurz, um Töne zu erzeugen. Viele vertraten die Meinung, es gebe dazu auch gar keinen Mechanismus. Andere leugneten sogar die Existenz der Luft und behaupteten, Schallwellen kämen deshalb zum Stillstand und träfen tonlos aufs Ohr. Unreine Signale, die keine Bedeutung mehr hatten, verlängerten sich in der Zeit, liefen an den Zimmern vorbei und strahlten sich zu Tode. Zuletzt blieben von ihnen nicht einmal Erinnerungen an Rauchwolken übrig.

Im Verlauf einer allmählichen Entwicklung produzierte der sich ausdehnende Zeitraum negativ geladene goldene Lichtjahre. Die Uhr am Himmel zeigte deshalb Minusschleifen an. Der Bestand der Milchstraße war abhängig von Vermutungen. In diese Zeit fiel übrigens auch das Verschwinden des Lebende-Ärzte-Parks, von dem bis heute viele reden.

Ich wies noch eine vage Ähnlichkeit mit mir auf. Oder vorsichtiger ausgedrückt: Ein Individuum, das ich sein sollte, wies eine vage Ähnlichkeit mit mir auf.

Diese Person hatte so etwas wie ein Erlebnis, über welches sie kurz darauf keine Rechenschaft mehr ablegen konnte. Mit buchstäblich komplizierter Miene saß sie in einem tiefen Polyestersessel. Das allein war schon eine halbe Wissenschaft, doch zusätzlich saß die Person an anderer Stelle vor gewaltigen Trichtern und presste alle Reserven aus sich heraus. Hätte sie nicht im Sessel gesessen und gepresst, wäre sie beim ersten Schritt ins Zimmer unter den Teppich geraten.

Es war, wie bereits eingangs ausgeführt, eine hektische, aufgeregte Zeit. Die Lebensmüdigkeit des Mondes ließ die Physiker verzweifeln, weshalb sie mich, das Ich-Individuum, an beiden Stellen, im Polyestersessel so gut wie vor den Trichtern, zum Anführer wählten. Dadurch halbierte sich die Heiztemperatur im Raum.

Seit viereinhalb Minuten war Kollegin Osloffsen nicht nachweisbar. Das hatte seine Richtigkeit und gehörte zum Beruf.

Die – sehr wohl existierende – Luft, die Osloffsen umgeben hatte, entließ unablässig Anagramme aus folgenden Buchstaben: Viermal A und jeweils einmal B, C, D, I und T. Die Varianten lauteten: Tilda Abaca, Alba Tacida, Diba La Cata, Cata Ladiba, Tabidala, Cita Balada und Acta­balida. Weiter kam die Luft nicht, obwohl sie, meinem Beispiel folgend, alle Reserven aus sich herauspresste.

Auf diese Weise entstand ein für jene Zeit gänzlich unerwartbares Geheul, das nicht zu unserem Beruf gehörte. Gedachtem Ich-Individuum verging die letzte Ähnlichkeit mit mir. Es geriet ohne das geringste Leuchtzeichen unter den Teppich.

Meine doppelte Führung der Verzweifelte-Physiker-Gruppe endete wenig später durch einen Kabelschaden, als der Mond sich umbrachte. Danach war auch ich nicht mehr nachweisbar. Wer dies rechtskräftig widerlegen kann, möge hier drücken oder für alle Zeit schweigen.