Schlangen vor den Kiosken in den frühen Morgenstunden haben endlich ein Einsehen, nein, ein Ende gefunden: Seit Donnerstag, schlappe drei oder vier Tage vor der Wahl, ist es da, das neue Kicker-Politmagazin-Sonderheft zur Bundestagssaison 2025/29! Natürlich inklusive der beliebten, legendären Bundestagswegstecktabelle. Wir haben einen Blick ins Heft riskiert.

Und tatsächlich – es ist wie immer alles da: Die kompletten Mannschaftsaufstellungen der an- und wegtretenden Fraktionen; all die Statistiken und Wahlergebnisse der vergangenen Jahre bis in die Niederungen der Landtage. Schöne Bilder, tiefe Einblicke, einfühlsame Porträts. Besonders gelungen sind die Foto-Lovestorys aus den entlegenen Wahlkreisen „Wir fahren nach Berlin“: Selten ist man überflüssigen Kandidaten und kommenden Bundestagssesselfurzern so nahe gekommen, selten hat man solche Freude über abgeschlagene Listenplätze gesehen. Leuchtende Augen an Wahlkampfständen, bei Wind und Wetter.

In der Heftmitte, schön mit Fadenbindung, wartet die gute alte Stecktabelle. Die Wappen von CDU/CSU, SPD und all den anderen zum Heraustrennen und wegstecken! Neu dabei: das Brombeerblatt des BSW und das schrullige Büroklammerstromstecker-Abzeichen der WerteUnion. Jetzt schnell beide herauslösen und auf die Abstiegsplätze stecken, gleich neben der blau-gelben FDP!

Natürlich fehlt auch nicht der Saisonvorausblick und die Analyse der entscheidenden TV-Duelle vor dem kommenden 1. Spieltag am Sonntag durch den Kicker-Chefredakteur Rainer Holzschuh, wegen ewiger Unabkömmlichkeit diesmal von einer KI verfasst, die seinen Stil aufs Herrlichste trifft! Wir zitieren: „Lange habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet. Doch mit seinem Eintritt spüre ich manchen dicken Kloß im Hals: Ja, manchen, nicht nur den einen! Was wird am Sonntag auf uns zurollen? Vielleicht ist es wie immer am Besten, den Ball möglichst flach zu halten …“ Schön flach, wie man es vom Kicker kennt und erwartet! Flach spielen, hoch gewinnen!

Und selbstverständlich gibt es Tabellen, Tabellen, Tabellen, abenteuerliche Grafiken, die kein Mensch versteht, dargereicht in der neuen Abteilung „Taktikschule“, wo legendäre Fachidioten Steuersysteme erklären. Schön auch, dass der WDR-Onkel Jörg Schönenborn, den man von der Flimmerkiste und seinen interaktiven Bildschirmen her kennt, wo er so Tinder-mäßig Statistiken hin- und herwischt, hier noch einen altertümlich anmutenden Print­auftritt hat. Was auch ihn ebenfalls schön flach macht! Entsprechend ist das Niveau seiner Ausführungen – dass er sich als Fan des alten „Familienduells“ (RTL, „Wir haben 100 Leute gefragt …“) outet, ist allerdings eine recht hübsche Petitesse.

Unser Fazit: Lohnt das neue Sonderheft? Zwischen Losern und Gewinnern liegen meist nur wenige Prozente oder Prozentpunkte. Insgesamt lässt sich sagen: Wer immer schon dachte, Politik hat etwas Sportliches, der wird hier bestens bedient.