Die Wahrheit : Die Hundretporzentige

Schurken, die die Welt beherrschen wollen – heute: Bettina „Exzellenz“ Stark-Watzinger von der FDP. Ihres Zeichens Bildungsunbekannte.

Bildung ist das A und natürlich auch das O dazu! Dies Motto zieht sich durch Bettina Stark-Watzinger, seit sie in dem Kanzler Scholz seinem Kabinett ist. Die Aufgabe von ihr als Ministerin dort: Wir sollen auch in Zukunft eins und eins zusammenzählen können, im Grunde ganz so wie Albert Einsstein. Und wir sollen auch keine Legsanetiker werden!

Bettina Stark-Watzinger ist darin ein Vorbild für alle, denn sie kann schreiben und kopfrechen wie verrückt. Und das schon superlang. Anders als viele heut zu Tage hat sie damit kein Porlbem! Sie wurde nämlich schon 1968 gebohren und ging auf die kathilosche, Moment: kalothische, egal: die Schule St. Angela für Mädchen da in Königstein. Das ist im eigentlich ganz schönen Taunus, der wird auch jetzt noch immer viel besucht und oft besiedelt. Dort lernte die Ministerin alles, und sogar Abitur. Ganz was anderes als so ein Abitur von heute!

Heute ist die Lage ja anderst und definitiv die absolute Scheiße. Jedes fünfte Kind von zwanzig, also jedes zwanzigste von hundert, noch mal: Heute kann jedes fünfte Kind von hundert oder zwanzig von Hundert können es einfach nicht, rechnen und so Zahlen zählen, eine Kastarofe!

Warum? Weil: Lehrer fehlen zu Haufen und kein Politiker, kein Arsch hat jetzt in der Vergangenheit was dagegengemacht. 75.000 Lehrkräfte fehlen Deutschland total, das kann echt kein Schwein mehr an den Fingern abzählen tun! Defizitte überall, sagt zurecht auch Bettina Stark-Watzinger, seit sie Bildung und Wissenschaft ganz klar regiert.

Gelernte Wirtschafterin

Nun, ja, sicher, alles irgendwie richtig machen, das kost ebend Geld. Aber dafür passt sie nun wirklich hundertporzentig! Weil, sie ist von Beruf gelernte Wirtschaffterin! In Volkswirtschaft hat sie aus Mainz und Frankfurt ein Dilpom, wo extra Universiten für so was gibt. Und dann war sie danach lang in London, wo sauviele Banken da sind. Aber angefangen hatte sie bei der BHF Bank in Frankfurt, die krass in B, H und F macht, was sonst.

Und danach dann, da war sie „Academic Manager, Finanze, Accouting“, quark, „Finance, Accouting“, hach! langsam: „Accounting, Controlling and Taxation Department, European Bissiness School“ in, Achtung: „Oestrich-Winkel“! Und dann war damit noch immer nicht Schnuss! Sondern dann war sie beim House of Finance von der Universität Frankfurt und dann im Forschungszentrum SAFE, jetzt aber aufgepasst: „Sustainable Architecture for Finance in Europe“, also in Europa, alles klar. Und hier wie die ganze Zeit: Penunzen, Kohle, sustainable Pinkepinke, Moos, academic Asche, accounting Schotter, Steine, Kies, Finance for Zaster, Piepen, Tacken, Otzen. Irre!

Genau dafür sitzt sie, und zwar im Bundestag in Berlin im Reichstag. Seit 2017, und zwr für diese FDP im Finanzauschuss und später dann im Haushaltsausschuss, immer die Marie volle Kanne. Darum geht es dann ultimativ auch in der Blidung, in der Forschung, in der FDP, wo sie seit 2004 ist: die Partei der Freiheit, der Wirtschaft, der FDP, der Stark-Watzinger! Voll der Hammmer!

Freiheit ist für die Menschen da, auch. Nur: Zu viele davon leiden noch immer an der, ich buchstabier mal lieber, Rund-um-ver-sor-guns, nee: -gungs-men-ta-lidingsbums, fertig. Das ist sehr schlimm, weil faul geht nun mal absolut gar nicht! Der Faulpelz schad dem Wettbewerb total und der Volkswirtschaft von Deutschland immer, und das sind doch wir alle, aber hallo! Schotter, Steine, Kies!

Weltweites Entenrennen

Von daher brauchen wir dazu existrem Leute mit megaviel Birne. Null Doofe, die keine Wirtschaft wissen, und Dumme, die Politik nicht. Sondern was Neues irgendwie! Sonst geht alles in Arsch im weltweiten Entenrennen. Rattenrennen, richtig. Und was dazu noch wahnsinnig not tut: eine erstklassische Schule und Wissenschaft genauso und ab in die Wirtschaft damit! Zaster, Piepen, Tacken!

Dafür sorgt aber nun Bettina Stark-Watzinger ganz toll. Von Kleinkinsbeinen an wird jetzt in Deuschland gelernt und hört nicht auf. Bildung und Frotbildung ist das Einmaleins der lebslangen Weiterbildung. Von der Wiege bis zur Ware! Jeder mus einfach besser sein als das andere! Und hier kommt nun irgendwo auch das mit der Inklusion: Frauen sind ultimativ mitmeint! Ab in Beruf mit euch! Die Kinder so lange weg, und den Abend überlebt ihr dann schon auch irgendwie! Nur Mut!

Und die Wissenschaft mit den Hochschulen: nix Trallala und Wolckenkuckuck, sondern handfest. Stichwort Exellenzstragie! Translall, Translallonale, nein, lamsam abtippen: Translationale Cybersicherheit im Spitzencluster für polare Wasserstofftechnologie mit Sprunginnovationen in punkto CO 2 -Speicherung bei der Nanomedizin in der Digitalindustrie 5.0, so was in der Richtung. Genau! Das knallt! Kohle, Asche, Moos!

So macht Bettina Strang-Watzinger viel, damit alle total an einem Strick ziehen tun und die Zukunft balde hier ist. Geil!

Die Wahrheit auf taz.de