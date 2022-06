Die Wahrheit : Tödliche Mädchen

Jenseits aller Klischees gilt auf immer und ewig die Wahrheit: Katzen und kleine Mädchen können, erfordert es die Situation, eiskalte Killer sein.

Kleine Mädchen mag ich. Früher war das nicht so, da waren mir kleine Mädchen eher gleichgültig. Ich würde das mit Katzen vergleichen, aus denen ich mir nichts mache. Immer, wenn ich dann aber doch mal eine Katze hatte, machte ich mir durchaus etwas aus dem Tier. Ein richtiges Verhältnis zur Katze ist allein schon deshalb sinnvoll, weil die „Samtpfoten“ oder „Stubentiger“, von ihrem Naturell her, eiskalte Killer sind.

Freunde haben sich eine Katze gekauft, irgendwas Abessinisches, also eine uralte Züchtung. Sie ist schmal und sehr klein, hat ein kurzes, sehr samtiges Fell und bereits beide Hasen der Familie umgebracht. Gefressen hat sie ihre Opfer jedenfalls nicht, nur spielerisch verstümmelt. Dabei waren beide Hasen wesentlich wuchtiger als die Katze, Typ „Watership Down“ – also wie in dem niedlichen britischen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1978. Nur denken Hasen eben nicht von früh bis spät ans Töten.

Womit wir wieder bei den kleinen Mädchen wären. Ich glaube schon, dass sie vergleichsweise selten ans Töten denken. Eher sind sie von aufreizend ausgleichendem Gemüt. Unlängst kam es unter unserem Fenster zu einer Massenschlägerei mit massenhaftem Polizeiaufgebot. Es gibt viele Wettbüros in unserer Straße, das Wetter war warm. Es handelte sich um eine recht tumultuöse Auseinandersetzung vom Typ: „Ich hau dir auf die Fresse, auch wenn du gerade in den Krankenwagen geschoben wirst! Ich hau auch dem Sanitäter auf die Fresse! Und nebenbei fick isch deine Mudda!“

Klischees und mehr

Ich kommentierte nur, betont gelassen: „Herrje, da prügelt sich wieder die Kundschaft aus dem Wettbüro.“ – Die Töchter, hellhörig: „Was soll das heißen?“ – „Na ja, die Türken oder Araber, die dort immer ihre BMWs in der zweiten Reihe …“ – Die Töchter, empört: „Das ist ein Klischee! Und es ist rassistisch!“ Ich verwies auf Augenschein und Evidenz, dass sich hier nicht gerade Sven-Erik und Söhnke gegenseitig die Zähne ausschlugen. Die Töchter beharrten auf ihrem Standpunkt.

Wenn’s aber darauf ankommt, und darauf will ich hinaus, können kleine Mädchen töten, wie nur kleine Mädchen – oder Katzen – töten können.

Meine kleine Nichte geht in Spanien auf eine öffentliche Schule. Dort wurde sie, wie mir ihre Mutter versicherte, von einer Lehrerin gemobbt. Als Hellhäutige hat man es im sonnigen Ausland nicht immer ganz so leicht, wie antirassistische Ak­ti­vis­t*in­nen sich das hierzulande gern zusammenfabulieren. Jedenfalls litt das Kind jahraus, jahrein.

Neulich war Abschlussfeier ihrer Jahrgangsstufe, in Spanien eine feierliche Sache. Meine Nichte ging, wie immer, salopp – und wurde am Eingang des Saals von ihrer Lehrerin aufgehalten: „Was? Du wirst doch nicht in diesen stinkenden Turnschuhen auf das Fest gehen?“

Ihre Antwort: „Doch, das werde ich. Und auf Ihre Beerdigung auch.“

