Weihnachtliche Beleuchtung : Für Harmonie und Flair

Was sollen eigentlich diese ganzen grellen, blinkenden Leuchten und Lichter zu Weihnachten? Europas größte Sammlerin erklärt es.

In der Verständnisfrage geht es jede Woche um eine Gruppe, für deren Verhalten der Fragestellenden das Verständnis fehlt. Wir suchen eine Person, die antwortet.

Miriam Borgelt, 30, Naturschutzbiologin aus Langen, fragt:

Liebe Lichterkettenfans, was findet ihr schön an greller, blinkender Weihnachts­beleuchtung

Sabine Gollnhuber56, Tiefbautechnikerin aus Bad Tatzmannsdorf in Österreich, antwortet:

Mein Mann und ich haben einen sehr großen Garten, den schmücken wir jeden Winter mit über 200 aufblasbaren Weihnachtsfiguren, Lichterketten und Leuchtdioden. Insgesamt leuchten bei uns über 800.000 Lämpchen. Gestresst bin ich davon nicht, für mich vermitteln sie Harmonie und sorgen für weihnachtliches Flair. Der Augenblick, in dem die Lichter angehen, der erhellt mir jedes Mal das Herz.

Sie wärmen einen von innen, wenn es draußen Minusgrade hat. Es kann natürlich sein, dass jemand die stille Weihnacht lieber hat als die beleuchtete, aber wir haben die goldigsten Nachbarn, die stört das nicht.

Leuchtende Disneyfiguren aus den USA

Einen Garten voller Weihnachtsdeko zu haben, ist ein Kindheitstraum von mir. Meine Eltern waren mit meiner Schwester und mir oft im Disneyland, dort habe ich mich mit dem Weihnachtsvirus infiziert. 1991 hat mir meine Cousine zwei aufblasbare Weihnachtsfiguren geschenkt, seitdem sammel ich sie als Hobby. Inzwischen habe ich Europas größte Kollektion dieser Weihnachtsfiguren.

Manche sind über neun Meter hoch. Die meisten sind Disneyfiguren, ich bestelle sie aus den USA, weil es sie hier nicht zu kaufen gibt. Bei uns im Garten stehen zum Beispiel Pluto, Winnie Pooh, Peppa Wutz, die Eisköniginnen, der Grinch und die Toy-Story-Charaktere. Dieses Jahr sind ein fußballspielender Weihnachts- und Schneemann neu dazugekommen, weil das österreichische Nationalteam es zur WM 2024 geschafft hat.

Der Strom kostete 2.000 Euro pro Saison. Dieses Jahr fliegt das Christkindl deswegen mit Solarstrom

2014 waren wir Teil einer Diplomarbeit, die mit Unterstützung eines Wiener Magistrats Lichtverschmutzung in der Adventszeit untersucht hat. Dafür wurden Spezialkameras in unserem und im Nachbargarten installiert, um die Lichtverschmutzung zu messen. Es kam raus, dass wir im Normbereich lagen, eine große Leuchtreklame ist viel lichtverschmutzender.

Die meisten unserer Lichter sind statisch und blinken nicht, außerdem sind sie zum Großteil warmweiß und nur manche bunt. Deswegen ist die Beleuchtung nicht so aggressiv. Wir lassen sie jeden Tag bis 21 Uhr leuchten, danach schalten wir sie ab.

Vor der Energiekrise hat unsere Stromrechnung pro Saison circa 2.000 Euro betragen, letztes Jahr hatten wir eine größere Nachzahlung. Dieses Jahr fliegt das Christkindl deswegen mit Solarstrom. Auf dem Dach haben wir Paneele und im Keller drei Speicherbatterien, die Sonne liefert den Strom.

Hier im Burgenland, im Süden Österreichs, haben wir nämlich auch im Dezember noch blauen Himmel. Das ist auch deswegen gut, weil kein Schnee auf den Figuren liegen sollte. Wenn es geschneit hat, blasen wir die Flocken mit einem Laubbläser weg, damit es zu keinem Kurzschluss kommt.

Weihnachtsfans aus aller Welt

Wir haben den Garten seit 2010 für Besucher geöffnet. Wegen meiner großen Sammlung aufblasbarer Weihnachtsfiguren kommen jeden Winter tausende Leute aus aller Welt. Sogar aus Norwegen, Syrien, Algerien und Dubai waren schon Leute zu Besuch. Manche sagen, bei uns im Ort ist im Winter mehr Verkehr als auf der Autobahn.

Die Einnahmen aus dem Eintritt spenden wir an Charity-Projekte, in den letzten 13 Jahren kam so eine sechsstellige Summe zusammen. Ich finde also, das Positive überwiegt bei unserer Beleuchtung.

