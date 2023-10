Die Verständnisfrage : Wann bekommst du endlich ein Kind?

Warum fragen Menschen Frauen Anfang 30 ständig nach ihrer Familienplanung?, fragt eine Leserin. Weil ihr so lange wartet, antwortet eine Rentnerin.

Karin Klöpfe, Ingenieurin, 31 aus Schkopau bei Leipzig fragt:

Warum fragen Menschen Frauen Anfang 30 oft danach, wann sie endlich planen, ein Kind zu bekommen?

Antwort von Petra Schwab, Rentnerin, 64, Wuppertal

Ich habe früher auf der Arbeit immer unsere jüngeren Kolleginnen und Azubis gefragt, wie es mit der Familienplanung aussieht. So was frage ich natürlich nicht bei der ersten Begegnung, sondern wenn ich die Person besser kenne und weiß, wie sie tickt.

Mir ist es wichtig, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt und ich mich mit der Person verstehe. Ich habe auch von mir viel Privates erzählt und finde es dann auch nicht unhöflich zu fragen, ob eine Kollegin gerne Kinder bekommen oder heiraten will.

Auf meine Fragen hat nie jemand böse oder genervt reagiert, denn die Leute kannten mich und meine neugierige Art. Ich spreche gerne über Privates und da gehört für mich die Familienplanung ganz besonders dazu. Ich hätte nie eine junge Kollegin gefragt, von der ich schon wusste, dass sie da nicht drüber sprechen möchte.

Junge Männer habe ich nicht so oft gefragt. Nur manchmal, wenn sie frisch verheiratet waren, kam das Thema auf und ich habe nachgefragt. Ich weiß, dass das noch alte Bilder in meinem Kopf sind, aber früher hat man geheiratet und Kinder bekommen. Dann war die Frau dafür zuständig. Deshalb will ich heutzutage wissen, wie es bei den Paaren aussieht und welche Pläne sie haben. Die Pläne und Wünsche können ja ganz unterschiedlich sein.

Ich habe selbst mit 20 schon ein Kind bekommen und frage mich öfter, warum Frauen immer länger mit den Kindern warten. Klar, Karriere kann da eine Rolle spielen, aber ich würde mich auch freuen, wenn Kinder wieder jüngere Mütter hätten. Daher finde ich es auch verständlich, wenn man Frauen in ihren Dreißigern einfach mal nach Kindern fragt. Und wenn sie antworten, dass Kinder nicht zu ihrem Leben passen, dann ist das eben so.

Meine Tochter ist erst mit 30 Mutter geworden und wir haben vorher immer wieder über Kinder und Familienplanung gesprochen. Sie wusste, dass ich gerne Enkel haben wollte, und ich finde es auch wichtig, in der Familie offen über diese Themen sprechen zu können.

Ich will mit meinen Fragen aber natürlich niemanden unter Druck setzen. Ich denke dennoch, dass ich als Mutter auch mal Fragen stellen oder Wünsche äußern darf. Mittlerweile habe ich drei Enkelkinder und freue mich sehr darüber. Auch wenn sie öfter zu Besuch kommen könnten.

