piwik no script img

Proteste in den USAWiderstand mit Trillerpfeifen

Langsam nehmen Proteste gegen das Trump-Regime Fahrt auf, auch wegen des brutalen Vorgehens der ICE-Behörde. Doch wofür steht die Gegenwehr?

Ein Mann trägt ein Bärenkostüm und hat eine Trillerpfeife im Mund
Protest mit Trillerpfeife: ein Anwohner im Bärenkostüm protestiert nach den tödlichen Schüssen eines ICE Beamten auf Renee Good in Minneapolis Foto: Olga Fedorova/epa
Leon Holly

Von

Leon Holly

Als Donald Trump im Januar 2017 das erste Mal in sein Amt eingeschworen wurde, kamen in der Hauptstadt Washington, D.,C., eine halbe Million Menschen zum „Women’s March“ zusammen. „So sieht Demokratie aus!“, riefen sie dem Präsidenten entgegen.

Acht Jahre später, bei Trumps zweiter Amtseinführung? Kaum eine Regung. „War Trumps erste Amtszeit als Präsident von weit verbreiteten Revolten geprägt, so zeichnet sich seine zweite Amtszeit bislang durch mangelnden Dissens aus“, stellte der New Yorker fest.

Der Grund für diese Diskrepanz lag wohl in den verschiedenen Schockmomenten, die Trumps Wahlerfolge ausgelöst hatten. Das erste Mal war Trump nicht einmal mit der absoluten Mehrheit aller Stimmen gewählt worden, und man konnte es als kaum fassbare Abweichung von der Norm abtun. Als ein radikalisierter Trump dann 2024 mit einer komfortablen Mehrheit in 31 von 50 Staaten gewann, lähmte das Demokraten und Linke.

Ein Jahr Trump im Amt

Am 20. Januar 2025 hat Donald Trump offiziell zum zweiten Mal das Amt als Präsident der USA angetreten. Zum Jahrestag seiner Inauguration zieht die taz Bilanz. Alle Texte finden Sie im Schwerpunkt "USA unter Trump".

Hinzu kam, dass die gemäßigtere Wählerschaft der Demokraten und der linke Flügel im Land gerade eine Phase der Entfremdung durchgemacht hatten. Dann, vor allem ab dem Frühjahr 2024, gab es in den USA die größten Campusproteste seit den Vietnamdemos vor 50 Jahren. Sie richteten sich auch gegen die regierenden Demokraten und ihre Unterstützung für Israel.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Mittlerweile sind die Campusbesetzungen stark abgeflaut, was an der veränderten politischen Lage, aber auch an der Repression durch Uni-Leitungen und die Politik liegt. Für Empörung sorgte 2025 vor allem die Entführung von propalästinensischen Studierenden durch maskierte ICE-Agenten.

Im Frühsommer nahmen Proteste Fahrt auf. Am 14. Juni fanden landesweit in den USA und sogar in anderen Ländern die „No Kings“-Demos statt, bei denen laut Veranstaltern mehr als 5 Millionen Menschen gegen Trumps autoritäre Politik auf die Straße gingen. Es war eine „Show of Force“, die mit ihrem Motto auf den antimonarchistischen Gründungsmythos der USA zurückgriff und somit auch gemäßigte Trump-Gegner einbinden konnte. Also eine Art Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners.

Wofür stehen Linke und Liberale?

Derweil formierte sich auch ein Protest, der ebenfalls in vielen Regionen der USA aufpoppte und sich zugleich an die lokalen Gegebenheiten anpassen musste: der Widerstand gegen die Abschieberazzien des Department of Homeland Security. Auch wenn es in Trumps erster Amtszeit und während der Biden-Administration ebenfalls Proteste gab, ist jetzt eine neue Qualität zu verzeichnen.

Im Februar liefen Aktivisten in Kalifornien Patrouille, um ICE-Beamte ausfindig zu machen und gefährdete Menschen zu warnen. Bürgerrechtsorganisationen gaben Handbücher heraus, in denen sich Migranten über ihre Rechte informieren konnten. Große Suchaktionen in Los Angeles führten zu Massenprotesten und auch in anderen Landesteilen zu Blockadeaktionen gegen ICE-Teams. In Chicago, Minneapolis und vielen anderen Städten setzen die Menschen mittlerweile auf Trillerpfeifen als Warnsignal.

Aktuell ist es besonders dieser Widerstand, der sich rasch formiert und neue Taktiken entwickelt. Auch nach der Tötung von Renée Good in Minneapolis gibt es keine Anzeichen, dass sich die Menschen abschrecken lassen – trotz der eskalierenden Gewalt durch die Trump-Regierung. Oder vielleicht gar deswegen. Für Linke und Liberale könnte es aber zum Problem werden, wenn sie nur aus der Defensive agieren und sich gegen die neuesten Anmaßungen Trumps zur Wehr setzen. Es wäre an der Zeit, nicht nur darüber nachzudenken, wogegen man protestiert. Sondern auch, wofür man eigentlich steht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #wochentaz #Protest #USA unter Trump #Donald Trump #ICE
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen stehen in einer Reihe im Schnee und halten Schilder, mit denen sie gegen das ICE (Immigration and Customs Enforcement) demonstrieren
Nach Tötung von Renee Nicole Good Trillerpfeifen gegen ICE-Kugeln

Nach dem Mord an einer Frau gehen in Minneapolis immer mehr Menschen gegen Trump auf die Straße. Trotz der Angst vor der Gewalt der ICE-Beamten.

Von Sebastian Moll
Ein als Tyrannus Saurus Rex verkleideter Demonstrierender beim „No Kings Day“ in Cheyenne vor dem Wyoming State Capital
„No Kings“-Proteste in den USA Millionen gehen gegen Trump auf die Straße

Bei landesweiten Massenprotesten gegen die Trump-Regierung gehen laut Veranstaltern rund sieben Millionen Menschen auf die Straße.

Von Hansjürgen Mai
Ein Greyhound Bus.
Abschied von den USA Da, wo ich nie hinwollte

Zwischen Greyhound-Bus, Depression und Demokratieverfall: Zwei Jahre lebte unsere Autorin in den USA. Sie haderte und fand doch Gründe für Hoffnung.

Von Marina Klimchuk
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
2
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
3
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
4
Härten der neuen Grundsicherung „Es müsste verpflichtend sein, einen Hausbesuch zu machen“
5
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
6
Lage in Iran Die Mullahs außer Gefecht setzen