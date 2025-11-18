piwik no script img

Die Kunst der WocheSkulpturen aus blauschimmerndem Paillettenstretch

Brigitte Werneburg
von Brigitte Werneburg

Die Künstlerin Bettina Allamoda zeigt in der Galerie Zwinger derzeit „Neustürzende Einbauten“. Sie setzt damit ihre künstlerischen Erforschungen fort.

Über eine weiße Wand ist ein Tuch mit Pallietten gespannt. In der Mitte ist es verdreht
Paillettenstretchstoff mit Twist Foto: Allamoda

N Neustürzende Einbauten“ – was für ein cooler Titel! Eine Verballhornung mit Stil für eine Ausstellung über Stil und die damit verbundenen politischen Implikationen. Mit ihrer Schau bei Zwinger setzt Bettina Allamoda ihr künstlerisches Forschung- und Ausstellungsprojekt „Les artistes décorateurs“ fort, dessen Ausgangspunkt die Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes 1925 in Paris war. Allamoda interessierte dabei die künstlerische Avantgarde, die sich durch die Freiheiten des Produkt- und Industriedesigns auf dieser Plattform ermächtigt sah, ihren akademischen Elfenbeinturm zu verlassen, um im Leben aufzugehen und dieses im Sinne des ästhetischen Fortschritts, der zugleich als sozialer gedacht war, zu revolutionieren.

Das hundertjährige Jubiläum der Exposition wird derzeit mit einer Ausstellung zum Art déco im Musée des arts décoratifs in Paris gefeiert. Und in Berlin feiern die „Neustürzenden Einbauten“ das 15jährige Jubiläum von „Les artistes décorateurs“. Der Ausstellung „Die Welt als Maßstab – les artistes décorateurs“ im Jahr 2000 in der Galerie von Jenoptik in Jena war 1999 eine Galerieausstellung bei Zwinger vorangegangen.

Dort stellte Bettina Allamoda erstmals skulpturale Arbeiten vor, die unter Verwendung ausgemusterter Wandbilder des Optischen Museums Zeiss Jena entstanden waren. Auf das Museum war die Künstlerin bei ihren Recherchen zu Präsentationsstrategien und Displaykonzepten von Industrieunternehmen gestoßen. Da Mitte der 1990er Jahre eine Neugestaltung des Museums anstand, konnte sie Wandmalereien, Fototafeln, Vitrinen und periphere Display-Objekte sichern und in neue Ausstellungsobjekte und Installationen verwandeln.

Nur zwei Twists

Allamoda hat nun ein Wandbildfragment sowie eine Fotografie aus dem Optischen Museum Jena mit einer Bühnenbarrikade aus Aluminium zur Skulptur „Landvermessung Babylon ½“ (2025) montiert. Das für ihr bildhauerisches Werk zentrale Arbeitsmaterial, der Paillettenstretchstoff, ermöglicht mit nur zwei Twists, also zwei Drehungen eine kombinierte Wand- und Raumarbeit. Auf den ersten Blick erscheint „Wall Wrap“ (2025) als minimalistische Installation in monochromem Blau an der Schnittstelle von Fläche und Raum.

Dann allerdings weicht dieser Eindruck dem Glamour vielfältig ins Grüne, Rote oder Violette schillernder Blautöne. Dazu stellt Allamoda Aufnahmen der Inneneinrichtung des Optischen Museums Jena vor der Neugestaltung. Zu erkennen ist ein Panorama, das die technischen Utopien des Sozialismus im realisierten Fortschritt beschwört: in der modernistisch-abstrakten Illustration des wissenschaftlichen Blicks durch die modernsten optischen Geräte genauso wie in der bieder-didaktischen Gegenüberstellung von altem und aktuellem Bildmaterial.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Brigitte Werneburg

Brigitte Werneburg
war Filmredakteurin, Ressortleiterin der Kultur und zuletzt lange Jahre Kunstredakteurin der taz. Seit 2022 als freie Journalistin und Autorin tätig. Themen Kunst, Film, Design, Architektur, Mode, Kulturpolitik.
Themen #Textilkunst #Berliner Galerien #Frankreich #Kunsträume Berlin #Berliner Galerien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick in die Ausstellung "Bolero Bordello" von Matthew Lutz-Kinoy
Die Kunst der Woche Sich einfach mal dem Camp hingeben
Kolumne Berliner Galerien von Sophie Jung

Bei Capitain Petzel bringt Matthew Lutz-Kinoy die Räume zum Tanzen. Bei Stations am Kotti machen Kathrin Wojtowicz & Anna Holtz die Architektur porös.

Bild von einem Helm aus Gussglas, Stahl und Kunststoff vom Künstler Robin Rhode
Ausstellung „Global Fascisms“ in Berlin Der Schlaf des inneren Wachmanns

Was ist Faschismus heute? Mit guter Kunst aber theoretisch konfus umkreist eine Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt diese Frage.

Von Sophie Jung
Abgesperrte Atelierfenster, davor Bretter
B.L.O.-Ateliers in Berlin-Lichtenberg Als würde die Arbeit gleich weitergehen

Zwei Jahre bleiben den B.L.O. Ateliers in Lichtenberg, um alle Gebäude zu sanieren. Ob der Kulturstandort bestehen kann, entscheidet die Deutsche Bahn.

Von Lea Knies
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
4
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten
5
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
6
Rentenstreit in der Union Ein Debakel mit Ansage