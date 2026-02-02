piwik no script img

Deutschland bei Handball-EMForsche Ansage

Im EM-Finale sind die deutschen Handballer den übermächtigen Dänen erneut unterlegen. Doch die Entwicklung des Teams lässt für die WM 2027 hoffen.

Deutscher Handballer Grgic wird von zwei Gegenspielern bedrängt
Angriff abgewehrt: Die Dänen versperren im EM-Finale hier dem Deutschen Marki Grgic den Weg zum Tor Foto: Sina Schuldt/dpa

Von

Frank Heike

Das Bild Julian Kösters (VfL Gummersbach) mit Friedrich Merz (CDU) strahlt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Lockerheit aus. Eine Flasche „Grøn Tuborg“ in der Linken schüttelt Köster lächelnd die Kanzlerhand. Männer aus NRW unter sich. Köster stammt aus Brauweiler, Merz ist stolz auf seine sauerländische Herkunft.

Der Rest des Teams schaut in dieser Kabinenansicht vom Sonntagabend eher beklommen drein. So wie man nach einer Finalpleite eben guckt, wenn der Kanzler zum Gratulieren kommt – und man gedanklich noch bei der Niederlage ist.

Offenbar fand Merz die richtigen Worte: „Er kam sympathisch rüber“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason munter, „wir haben uns über diese Geste gefreut.“ Friedrich Merz hatte das packende Duell neben der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Dänemarks auf der Tribüne der „Jyske Bank Boxen“ verfolgt, Mette Frederiksen. Er angespannt, sie wegen der ständigen dänischen Führung relaxter. Bei der Siegeszeremonie überreichte Königin Mary von Dänemark die Medaillen.

Es war ein Fest in Rot und Weiß, bei dem die Deutschen lange mithielten. Genauer gesagt, bis zum 27:29 in der 55. Minute. Wieder einmal hatte ihnen Torwart Andreas Wolff den Hintern gerettet. Doch spät kollabierte die deutsche Offensive unter dem Druck, in jedem Angriff treffen zu müssen. Wolff spürte das. Seine Gegenwehr erlahmte, und dem besten Keeper der Welt blieb nur Applaus für die Europameister – dass der dänische 7-Tore-Sieg den Kräfteverhältnissen nicht entsprach (34:27), interessierte keinen mehr.

Befremdliche Schiedsrichterpfiffe

Diesmal musste sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nicht nur gegen die sportliche Klasse der Über-Dänen wehren. Sondern auch manch befremdliche Entscheidung der montenegrinischen Schiedsrichter hinnehmen, Theatralik nach handelsüblichen Fouls (Gidsel, Arnoldsen, Hoxer) ertragen und die feindliche Atmosphäre in der prall gefüllten „Jyske Bank Boxen“ aushalten. 15.000 der 16.000 Menschen buhten sie schon beim Aufwärmen aus. Dieser Gegenwind mündete in Rote Karten nach vergleichsweise harmlosen Aktionen gegen Tom Kiesler und Jannik Kohlbacher. Die Deutschen sollten sich nicht so anstellen, mahnte der dänische Star Mathias Gidsel: „Es war doch vor zwei Jahren in Köln gegen uns nicht anders.“

Sie verbissen sich mit Ausnahme des immer unverblümt sprechenden Marko Grgic jedwede Kritik und verwiesen darauf, eben diesen „Heimvorteil“ hoffentlich in einem Jahr bei der Heim-WM zu genießen: „Wir waren jetzt in den vergangenen drei Turnieren zweimal im Halbfinale. Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren das Team, das es zu schlagen gilt“, sagte Wolff.

Der Torwart des THW Kiel wurde wie Kreisläufer Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt ins Allstar-Team dieser Handballmesse in Dänemark, Schweden und Norwegen gewählt. Wolff wehrte im Schnitt der neun Spiele jeden dritten Wurf ab. In dieser Stabilität ist das ein Fabel-Wert.

Dauerspieler Gidsel ließ sich später mental müde und mit Tränen in den Augen („Es war ein Riesendruck, hier gewinnen zu müssen“) zum wertvollsten Spieler und besten Torschützen ehren – er warf in neun Spielen 68 Tore. Die meisten deutschen Treffer gelangen Renars Uscins; 43. Der 23 Jahre alte Hannoveraner erwischte ausgerechnet im großen Finale einen schwarzen Tag und benötigte für zwei Tore sieben Versuche.

Auch andere wie der viel beachtete Juri Knorr konnten gegen Dänemark nicht an die Leistung vom Frankreich-Spiel anknüpfen, das das beste der Deutschen bei dieser Euro war. Der introvertierte, hochbegabte Regisseur hatte Gislason nach dem Serbien-Spiel für dessen einseitige Personalauswahl gerügt. Nach Aussprache und besserem Spielermanagement nahmen die Deutschen den Fuß von der Bremse und zeigten teils begeisternden, weil selbstbewussten und mutigen Handball. Das war ein großer Schritt nach vorn, verglichen mit der vergangenen Weltmeisterschaft.

„Die Entwicklung macht mich stolzer als die Silbermedaille“, sagte Gislason. Sein Stolz liegt darin begründet, dass er diese Mannschaft seit Amtsantritt im Februar 2020 aufgebaut hat. Früh vertraute er jungen Spielern wie Golla, Köster und Knorr. Sie bilden neben Torwart Wolff die Achse eines Teams, das um sechs U21-Weltmeister von 2023 erweitert worden ist. Nun steht der Kader in der Breite besser denn je da. „Die Deutschen sind sehr gut und sehr jung“, lobte Gidsel, „sie sollten aufhören, sich zu verstecken. Sie gehören jetzt immer zu den Teams, die ums Finale mitkämpfen.“

Für Gislason wird die WM Anfang 2027 voraussichtlich das letzte Turnier als DHB-Cheftrainer sein. „Wir haben uns in der Weltspitze etabliert und wollen nächstes Jahr noch weiter gehen“, sagte der 66 Jahre alte Isländer. Das klang für seine Verhältnisse außerordentlich mutig.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Handball-EM #Dänemark #DHB
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Juri Korr vor einem Wurf beim Handballspiel Deutschland-Frankreich
Deutschland bei Handball-EM Knorr löst Bremse

Mit einem starken Juri Knorr spielt sich das deutsche Handball-Team ins Halbfinale der EM. Titelverteidiger Frankreich verliert 34:38.

Von Frank Heike
Der deutsche Handball-Torwart Andreas Wolff kniet vor seinem Tor und schaut wütend.
Handball-EM der Männer 22 Paraden retten Deutschland den Hintern

Die deutsche Auswahl gewinnt das zweite Hauptrundenspiel gegen Norwegen eher holprig. Und nur dank der überragenden Leistung von Torhüter Wolff.

Von Frank Heike
Juri Knorr im Zweikampf gegen Javier Rodriguez Moreno
Handball-EM Des Trainers Lernfortschritt

Die deutschen Handballer haben das entscheidende Spiel gegen Spanien überzeugend gewonnen. Nach Juri Knorrs Kritik nutzten sie die Krise als Chance.

Von Frank Heike
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
2
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter