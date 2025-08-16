piwik no script img

taz zahl ich

Detlef Diederichsen Böse MusikDie schlimmste Ära der Popkultur?

von Detlef Diederichsen

Altstars gehen regelmäßig auf Tour, so sie noch jemand sehen will und die Gesundheit noch mitspielt. Das hat nichts mit Retromania zu tun.

Madonna performat in schwarem Kleid mit Kranz auf dem Kopf
Madonna, im Geiste jung, im Stile 80er Foto: Silvia Izquierdo/AP Photo

W ie alles andere, so kehrt auch die Aufregung über die vermeintliche „Retromania“ in der Popwelt in regelmäßigen Abständen zurück – wird quasi selbst Opfer von Retromania –, seit Simon Reynolds den Begriff 2011 in die Vorstellungswelt der Pop-Denkenden eingeführt hat. So auch jetzt wieder.

Allerdings hat sich der Begriff mittlerweile anscheinend weiterentwickelt. In der Welt klagte kürzlich Jens Ulrich Eckhard: „Madonna bringt ein Remix-Album ihrer Hits aus den 90ern raus. Iggy Pop kehrt mit 78 Jahren auf die Bühne zurück. Bruce Springsteen veröffentlicht mit ‚Tracks II‘ ein sieben Alben umfassendes Monumental-Werk. Oasis auf Reunion Tour. Und auch Coldplay klimpert sich wieder durch die Weltgeschichte.“

Dass Altstars regelmäßig auf Tour gehen, so sie noch jemand sehen will und die Gesundheit noch mitspielt, hat nichts mit Retromania im Reynolds’schen Sinne zu tun und war darüber hinaus schon immer so. Auch dass Madonna ihr bislang unveröffentlichtes 1998er-Remix-Album „Veronica Electronica“ in überarbeiteter Form jetzt herausbringt, wird nicht von dem Begriff abgedeckt, zumal die Musik ja eher eine Weiterentwicklung beziehungsweise Distanzierung vom Retromania-fähigen Originalsound der Hits ist.

Reynolds ging es eher darum, dass die bequeme Beschwörung der gesichert coolen Popvergangenheit in ihrer Look-&-Feel-Ganzheit ein Verstecken in einem gegen kritische Anwandlungen unangreifbaren Territorium ist und dass die Verlockung zu Re-enactments hoffnungsvolle junge Talente aus dem Pool potenzieller Erneuerer heraussaugt und uns womöglich auf ewig in eine Wiederholungsschleifenhölle wirft.

Blasse glorreiche Vergangenheit

Aber man kann Reynolds beruhigen: Die Zahl der Velvet-Underground-, „Keef“-Richards- oder Syd-Barrett-vergötternden Nachwuchsbands ist stark zurückgegangen. Zu blass ist die glorreiche Vergangenheit mittlerweile, als dass sie die Teenager von heute zu mehr als einem Hinzufügen zu einer Playlist animieren könnte.

Da die Musik der vergangenen hundert Jahre unterschiedslos neben den erst letzte Woche produzierten Tracks für junge Musikinteressierte verfügbar ist, wird der Algorithmus schnell verstehen, dass er Musik aus allen Epochen und der ganzen Welt vorschlagen darf, sodass am Ende auf der Playlist der jungen Neugierigen Die Heiterkeit neben Masayoshi Takanaka und Normal Nada The Krakmaxter neben Marilia Medalha landet. Die jeweiligen kulturellen und historischen Zusammenhänge, das „große Bild“, kann da schon mal außen vor bleiben – je nach Tiefe des Interesses –, was man beklagen kann.

Der Algorithmus wird schnell verstehen, dass er Musik aus allen Epochen und der ganzen Welt vorschlagen darf

Auf der anderen Seite spielt der inkriminierte Retro-Spirit, der nicht nur eine Musik, sondern ein komplettes Lebensgefühl aus dem Orkus zurückzuholen trachtet, auf dass man es sich überstülpt und darunter vor der Welt versteckt, hier nun so gar keine Rolle mehr.

Für seinen Text „Is This The Worst-Ever Era of American Pop Culture?“ besuchte der The-Atlantic-Autor Spencer Kornhaber unlängst die führenden Pop-Pessimist*innen der USA. Neben Klagen über den Zustand der Musikindustrie, das Verschwinden des Albums und anderen Dauerbrennern durchzieht vor allem ein Unwohlsein aufgrund der starken Präsenz älterer Musik die Analysen der Kritiker*innen: „In meiner Generation hörte niemand, den ich kannte, die Musik seiner Eltern“, sagt der 67-jährige Musiker und Autor Ted Gioia.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Detlef Diederichsen
Themen #wochentaz #Kolumne Böse Musik #Retro #Rockstars #Madonna #Iggy Iop #Oasis #Bruce Springsteen #Popmusik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Alte Musikkassette hat Bandsalat

Von Spotify zur Waffenschmiede

Missbrauch von Musikgerät

Kolumne Böse Musik von Detlef Diederichsen
Der Musik-Streamingdienst Spotify ist der Musik selbst nicht zuträglich. Aber ordentliche Gewinne macht er, die er in fragwürdige Industrien steckt.
Brian Wilson sitzt an einem großen Mischpult in einem Tonstudio

Zum Tod von Beach Boy Brian Wilson

Tragödien, Surfer und Teenagesinfonien

Mit den Beach Boys schuf Brian Wilson unbeschwerte Welthits voll kalifornischer Sonne. Als Mensch hatte es der begnadete Komponist nicht so leicht.
Von Detlef Diederichsen
Symbolbild, ein Gesicht aus Zahlen auf einem Bildschirm, im Kontrast zu einem menschlichen Gesicht

Schöne neue digitale Kunst

Eine KI gibt sich im Buch als Autor zu erkennen

Kolumne Böse Musik von Detlef Diederichsen
Die Kommentare von Schreib-KIs sollte man nicht in seinem Roman stehenlassen. Und die Synchronsprecher Hollywoods sollten sich warm ansprechen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht, und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Treffen von Trump und Putin

No Deal

2

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“

3

Russland und Ukraine

Ukrainische Gebietsabtretungen im Tausch für Frieden?

4

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

5

Krieg in der Ukraine

Lieber Aufstand als Deal

6

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste