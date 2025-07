Hey IOC / versuchs mit Dauerlauf / Volkssport bringt uns super gut drauf / Du bist Hase, wir sind Igel / Wir sind immer schon da / Die ganzen Taschen voller Schmiergeld / Da ist doch sonnenklar / Du bleibst auf der Strecke / Lange vor dem Ziel / Aber das ist uns egal / Bist uns eh viel zu viel / Es wird allerhöchste Zeit für dich, du Korrumpist / Dass du dich auf den Mond verpisst

Olympiadas en la luna / the olympics on the moon / les jeux sur la lune / aber niemals, niemals wieder in Berlin

Mensch Kai, bist ja einverWegner Typ / Du hast diese Stadt nur ein bisschen zu sehr lieb / Drum denkst du und hängst nu am Größenwahn / Doch das ist gerade das, was Berlin nun gar nicht kann

Falls du’s vergessen hast, lies in Geschichte nach / Nach Olympia lag Berlin noch jedesmal brach

1916 sollten erstmals hier die Spiele sein / Stattdessen gings mit Pauken und Trompeten in den Krieg hinein / Und die Jugend der Welt rang nicht um Bronze, Silbe, Gold / Sie saß im Graben bei Verdun und holte sich den Tod

Gut 15 Jahre später … ach welch glänzende Idee … / Träumte ein Bürgermeister / erneut von den Spielen an der Spree / Er selber war dann, das musst du wissen, Kai, mein Lieber / – Stichwort Pelzmantelaffäre – / schnell wieder hinüber

NOlympia-Rap (Version 2025) als Video

Es blieb der rote Teppich / den Nazi hingerollt / für Propaganda 36 / das hatt' er sicher nicht gewollt – oder Kai?

Nach dem Mauerfall / da war Berlin schon wieder mal wer / Und Ebi Diepgen sagte, Olympia muss her / Zum Glück war er ein Looser und kein bestechender Typ / Drum hatte ihn das IOC nicht so richtig lieb / Ohne Korruption wird man da nicht wertgeschätzt / So hat Berlin die Bewerbung in den Sand gesetzt

So liegt sie auf der Hand, die Moral der Geschicht: / Olympia in Berlin – bitte nicht!

Im Erfolgsfall / wird Berlin an Spekulanten verschenkt / Im Glücksfall / ein paar Millionen für die Bewerbung versenkt / Im Unglücksfall / ist in Europa eh bald wieder Krieg / Und im Worst Case? / Schrein 100 Jahre später wieder Nazis „Sieg“.

Also Kai, nimm deinen Teddybär / Wie damals Eberhard / Das fällt dir doch nicht schwer / Und dann penn' dich mal aus in 'nem gemütlichen Bett / In Olympiabettwäsche / das wäre für dich doch richtig nett / Und dann kannst du dann träumen / Von deinem Berlin / Vom Investorenparadies / Von Gestank nach Benzin

Aber wenn du aufwachst / ich warn dich / nicht mit uns / Dann ist Schluss mit deinem Olympiagestrunz / Ich rat dir nur eins / halt dir die Ohren gut zu / Denn hier draußen singt das Volk /und das jubelt dir nicht zu

Aber Paris, schrein nun alle / Das war doch wunderschön / Mit Volleyball am Eiffelturm / und Schwimmen in der Seine / Zum Glück konnt niemand sehn / die Merde direkt daneben / die war da auch im Fluss / Stadt als Kulisse, schöner Scheiß / das ist so richtig Stuss

Von den Pa­ri­se­r:in­nen / war doch kaum noch einer da / Wer es sich leisten konnte, nahm reiss’ aus / Und wer nicht? Der flog halt raus!

Der NOlympia-Rap bei bandcamp
NOlympia-Rap (Version 2025) by grimo

Aber wir … wir gehn nicht weg / wir bleiben alle! / Da! /Und deshalb wird's hier nix mit Olympia / Denn Wir Bleiben Alle / das ist klar / Und deshalb wird s hier nix mit Olympia

Und überhaupt / was sollen das für Spiele sein im Pleiteberlin?

Da bleibt nur / Eiswasserschwimmen … in unbeheizten Becken / Autorennen auf Spielstraßen / und andren Nebenstrecken / Dazu Autowahnplanieren / durch Friedrichshainer Lücken / Spreeüberqueren auf bröckelnden Brücken / ungeschütztes Kampfradeln / in pollerfreien Zonen / Als Spektakel live gestreamt mit hundertausend Drohnen / Wo man in Zeitlupe sieht / Wie ein Laster rechts abbiegt / Und dann ein Radler unterm Rad sein Leben verlor / Aber pittoresk im Hintergrund das Brandenburger Tor

Dazu dank Klimawandel zeitgemäß der Hitzemarathon / Vor reflektierenden Fassaden / aus Glas und Beton

Und dann noch Geldsackhüpfen im Grunewald / Samt Mietenhochsprung – 25 Euro kalt

Ein echter Nervenkitzel auch / das Theater ohne Geld / Auf dem Spielplan nur das eine Stück / „Wie es euch nicht gefällt“ / Und Gold bekommt dann der / Der diese miese Inszenierung am längsten aushält

Was wir zu Olympia sagen? / An Müggel, Spree und Panke? / Nein, Danke!

Aber wär’s denn dann besser an der Elbe? / An Isar, Ruhr und Rhein? / Danke, nein!