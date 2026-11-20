Wie erzählt man die Geschichte aus der eigenen Perspektive, wenn man fast 60 Jahre lang im öffentlichen Leben stand? Sonia Gandhis Antwort darauf sind ihre Memoiren „Belonging: A Journey of Love“, die sie Anfang dieser Woche in Indiens Hauptstadt Delhi vorgestellt hat.

Die 500 Seiten behandeln große Ereignisse der jüngeren Geschichte Indiens: vom Ausnahmezustand 1975–1977 unter ihrer Schwiegermutter, der damaligen Premierministerin Indira Gandhi. Deren Ermordung. Die Anti-Sikh-Pogrome 1984. Und ihren größten persönlichen Schicksalsschlag: das tödliche Attentat auf ihren Mann Rajiv Gandhi 1991. Sonia Gandhi schreibt über ihre Entscheidung, 2004 nicht selbst in die Fußstapfen der Familie als Premierministerin zu treten, ihre Beziehungen zu führenden Po­li­ti­ke­r:in­nen der ältesten Partei Indiens und interne Machtkämpfe. Doch entscheidend bleibt ihr persönlicher Blick auf die Geschehnisse.

Aus Italien nach Indien

„Es wurde so viel über meine Familie und mich gesagt, und das meiste davon ist völlig realitätsfern“, so Gandhi bei der Vorstellung. Es seien Geschichten um sie herum gesponnen worden, Unwahres und Verletzendes. Vielleicht wolle man auch ihre Version der Dinge hören. Ihr Buch sei der Versuch, die Wahrheit über sich und ihre Familie zu schreiben.

Während ihres Studiums in Großbritannien hatte die gebürtige Italienerin 1965 Rajiv Gandhi kennengelernt, den Sohn der späteren Premierministerin Indira Gandhi. Drei Jahre später heirateten sie in Delhi. Die heute 79-Jährige spannt in ihrem Buch den Bogen von ihrer Kindheit in Italien über die Begegnung mit Rajiv bis zu ihrem Leben in einer der einflussreichsten politischen Familien des Subkontinents.

Schlagzeilen schon vor Veröffentlichung

Schon vor der Veröffentlichung sorgte das Buch für Schlagzeilen und –abtausch. Es kam zum Zerwürfnis mit dem ursprünglichen Verlag Penguin Random House India. Die Zusammenarbeit scheiterte offenbar an Unstimmigkeiten über politisch sensible Passagen. Dabei soll es unter anderem um Gandhis Kritik an Premierminister Narendra Modi, der hindunationalistischen Organisation RSS und dem Umgang der Regierung mit China gegangen sein.

Gandhi lehnte Änderungswünsche offenbar ab. In einem Interview mit dem britischen Guardian sagte sie, Penguin sei ihre Regierungskritik unangenehm gewesen. Der Verlag seinerseits bestreitet politischen Druck und spricht von gescheiterten redaktionellen Verhandlungen.

„Er kämpfte für seine Vorstellung von Indien, ich für meine“, schreibt Sonia Gandhi über Modi. Sie zieht eine politische Trennlinie zwischen dem hindunationalistischen Weltbild von Modis BJP und ihrem eigenen Ideal eines säkularen, vielfältigen Indiens. Zugleich räumt sie ein, dass auch Fehler der Kongresspartei zum Aufstieg der BJP beigetragen hätten.

Kritik der Indischen Volkspartei BJP am Buch ließ nicht lange auf sich warten. Deren Sprecher C. R. Kesavan warf Gandhi vor, die historischen Verfehlungen der Nehru-Gandhi-Familie und der Kongresspartei „reinzuwaschen“ und „Sünden“ der Partei zu verschleiern. Insbesondere die Darstellung des Ausnahmezustands und der Anti-Sikh-Pogrome sei ein Versuch der Umdeutung. Die Kongresspartei wies die Vorwürfe zurück und warf der BJP vor, eine persönliche Lebensgeschichte zu politisieren.

200.000 verkaufte Bücher in einer Woche

Nach der Ermordung Rajiv Gandhis zog sich Sonia Gandhi zunächst aus der Politik zurück. 1998 übernahm sie dann den Vorsitz der Kongresspartei, die sie über zwei Jahrzehnte prägte. Dabei wurde ihre Herkunft immer wieder zum Angriffspunkt. Sie erinnert sich, von der BJP als „ausländische Schwiegertochter“ (Videshi Bahu) bezeichnet worden zu sein, die eine „römische Herrschaft“ (Rome Raj) über Indien bringen wolle – wohl eine Anspielung auf die Britische Kolonialzeit (British Raj).

Der Zündstoff, der das Buch umgibt, war vielleicht auch der Grund, warum nach weniger als einer Woche laut Verlagsangaben 200.000 Exemplare verkauft wurden. Die Buchpräsentation brachte nicht nur Köpfe der indischen Opposition zusammen, auch der ehemalige Weggefährte und heutige BJP-Mann Amarinder Singh war gekommen.