Demos gegen AfD : Aufruf zu Protest, Zögern bei Verbot

Stimmen aus Wirtschaft und Kultur warnen vor Rechtsextremismus und begrüßen die Demos. Po­li­ti­ke­r:in­nen bleiben gegenüber einem Verbot der AfD skeptisch.

BERLIN afp/dpa/epd/rtr | Deutschlandweit werden an diesem Wochenende wieder Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet. Zahlreiche prominente Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterstützen den Protest und warnen vor einem weiteren Erstarken der AfD und ihres rechtsextremen Umfelds. Zugleich äußern sich Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen unterschiedlich zu einem möglichen Verbot der Partei oder etwa auch einem Entzug der Grundrechte des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, Björn Höcke.

So sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wenig Chancen, Höcke einzelne Grundrechte zu entziehen. „Das Bundesverfassungsgericht hat in der Geschichte der Bundesrepublik noch in keinem Fall entschieden, dass eine Person ihre Grundrechte verwirkt hat“, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. Bei Höcke und seinem als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD-Landesverband müsse es „zuerst um die politische Auseinandersetzung gehen“, betonte die SPD-Politikerin.

Eine gegen den AfD-Politiker Höcke gerichtete Online-Petition hatte am Dienstag nach zwei Monaten die Zahl von einer Million Unterschriften überschritten. Die Petition fordert, dass die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 des Grundgesetzes stellt. Gemäß dieses Artikels können demjenigen einzelne Grundrechte genommen werden, der diese „zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht“. Es könnten also zum Beispiel das Wahlrecht oder die Befugnis, öffentliche Ämter auszuüben, entzogen werden.

Hinsichtlich eines Verbots der AfD zeigte sich Innenministerin Faeser ebenfalls skeptisch. Dies habe „sehr hohe Hürden“, sagte sie. „Unsere Verfassung sieht dieses schärfste Instrument der wehrhaften Demokratie zurecht als Ultima Ratio vor. Das kann niemand bei einer entsprechenden Sachlage ausschließen. Politisch ist aber klar: Wenn sich Menschen einer solchen Partei zuwenden, müssen wir dafür werben, dass diese Menschen zu den demokratischen Parteien zurückkommen“, betonte Faeser.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich gegen ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nannte er aber andere Optionen zur Bekämpfung der Partei. Seien Mitglieder der AfD „erkennbare Verfassungsfeinde“, brauche es Konsequenzen. Dazu zählten etwa „die Unvereinbarkeit mit dem öffentlichen Dienst oder Beschränkungen bei der Parteienfinanzierung“.

Der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) erklärte, es sei ungewiss, ob für einen Verbotsantrag genug Material über die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei vorliege. Solange der Bund und die übrigen Länder dieser Einstufung noch nicht folgen, sei er skeptisch, „dass die hohen verfassungsrechtlichen Hürden für ein Verbotsverfahren derzeit genommen werden können“, sagte Schuster der Zeitung.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) forderte ein Lagebild. „Die Erkenntnisse der Behörden müssen systematisch zusammengeführt und ausgewertet werden, sodass ein vollständiges Bild von den tatsächlichen Aktivitäten der AfD und ihren Vernetzungen zur rechtsextremen Szene entsteht“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Nur so könne beurteilt werden, „ob über die politische Auseinandersetzung hinaus ein rechtliches Vorgehen zum Schutz unserer Verfassung möglich ist“.

Josef Schuster hofft auf Zivilcourage im Alltag

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht in den Demonstrationen gegen die AfD ein wichtiges Signal gegen eine Gleichgültigkeit der Gesellschaft angesichts von wachsendem Extremismus. „Ich bin wirklich erfreut, dass die Mitte der Gesellschaft aufsteht“, sagte Schuster der Augsburger Allgemeinen vom Samstag.

Wo finden Demos gegen rechts statt? Samstag, 20. Januar Aachen Hauptbahnhof, 16 Uhr Ansbach, Rathaus, 14.30 Uhr Aschaffenburg Herstallturm, 12 bis 18 Uhr Bamberg Bahnhofsvorplatz, 14.30 Uhr Bergisch Gladbach, Altes Pastorat, 11 Uhr Braunschweig Schloßplatz, 14 Uhr Buxtehude, Has' und Igel Brunnen, 11 bis 18 Uhr Castrop-Rauxel, Forumsplatz, 17 Uhr Celle, Vorplatz der Congress Union, 15 Uhr Dortmund CineStar, 15 Uhr Dortmund, S-Bahn Dortmund-Dorstfeld Süd, 16 Uhr Eberswalde, Marktplatz, 17 Uhr Erfurt Domplatz, 12 Uhr Eschwege, Werdchen, 13 Uhr Frankfurt, Römer, 13 Uhr Freiburg im Breisgau, Platz der Alten Synagoge, 12.30 Uhr Gaggenau, Marktplatz, 17 Uhr Halle August-Bebel-Platz, 14 Uhr Hannover Opernplatz, 14 Uhr Heidelberg Schwanenteichanlage, 15 Uhr Karlsruhe Marktplatz, 12.30 Uhr Kassel Friedrichsplatz, 14 Uhr Kevelaer, Rathaus, 11 Uhr Koblenz, Münzplatz, 11 Uhr Limburg, Bahnhofsvorplatz, 11 Uhr Lippstadt, Rathausplatz, 11 bis 18 Uhr Luckenwalde, Marktplatz, 15 Uhr Lübeck, Markt, 15 Uhr Lüneburg, Marktplatz, 17 Uhr Magdeburg, Willy-Brandt-Platz, 14 Uhr Nürnberg, Willy-Brandt-Platz, 14 Uhr Nürtingen, Schillerplatz, 15 Uhr Offenburg, Platz der Verfassungsfreunde, 11 bis 18 Uhr Oldenburg, Schlossplatz, 16 Uhr Osterholz, Stadthalle, 18 Uhr Perleberg, Großer Markt, 14 Uhr Pirmasens, Unterer Schlossplatz, 10 Uhr Pforzheim, Leopoldplatz, 15 Uhr Recklinghausen, Altstadtmarktplatz, 11 bis 18 Uhr Rotenburg (Niedersachsen), Geranienbrücke, 11 Uhr Rott am Inn, Bahnhof, 17 Uhr Spremberg, Pfortenplatz, 13.30 (Abfahrt ab Berlin 11.30, Ostkreuz) Stuttgart am neuen Schloss, 14 Uhr Ulm, Münsterplatz, 15.30 Uhr Westerland/Sylt, Rathausplatz, 14 Uhr Wildeshausen, Am Markt, 11 bis 18 Uhr Wilhelmshaven, Valiosplatz, 12 Uhr Wuppertal, Hauptbahnhof, 13 Uhr Würzburg, Marktplatz, 12 Uhr Sonntag, 21. Januar Baden-Baden, Reinhard-Fieser-Brücke, 15 Uhr Berlin, Brandenburger Tor / Kanzleramt, 16 Uhr Bonn, Markt, 12 Uhr / 14 bis 18 Uhr Bremen Marktplatz, 12 Uhr Chemnitz Karl-Marx-Monument, 15 Uhr Coburg Marktplatz, 15 Uhr Cottbus, Stadthalle, 11 bis 14 Uhr Detmold, Marktplatz, 13 Uhr Döbeln, Obermarkt, 14 Uhr Dresden Schlossplatz, 14 Uhr Euskirchen, Alter Mark, 12 Uhr Flensburg, Auf dem Südmarkt, 14 bis 18 Uhr Freiburg, Platz der Alten Synagoge, 15 Uhr Fürstenwalde Marktplatz, 15 Uhr Görlitz Gauß-Weber-Denkmal, 14 Uhr Göttingen, 14 Uhr bis 18 Uhr Henstedt-Ulzburg, Rathaus, 15 Uhr Herrenberg, Stadthalle, 12.30 Uhr Kleve Bahnhof, 14 Uhr Köln Alter Markt, 12 Uhr Leipzig Marktplatz, 15 Uhr Mühlheim an der Ruhr, Rathausmarkt, 15 Uhr München Siegestor, 14 Uhr Neubrandenburg, Marktplatz, 14 Uhr Neuhaus, Sporthalle, 17 Uhr Offenbach a.M., Rathaus, 11 Uhr Perleberg, Großer Markt Pirna Friedenspark, 15 Uhr Pinneberg, Drosteiplatz, 15 Uhr Radeberg, Markt, 15 Uhr Regensburg, Haidplatz, 11 Uhr Strausberg, Landsberger Tor, 11 Uhr Stuttgart Marktplatz, 15 Uhr Torgau, Marktplatz, 15 Uhr Vechta, Europaplatz, 12 Uhr Montag, 22. Januar Bayreuth, Marktplatz, 16 Uhr Berlin-Pankow, Braunes Haus, 17.15 Freiberg, Obermarkt, 17 Uhr Görlitz, Marienplatz, 18.30 Uhr Greifswald, Marktplatz, 18 Uhr Meißen, Marktplatz, 19 Uhr Neutraubling, St.-Michaels-Platz, 17.30 Uhr Paderborn, Schützenhof, 18 Uhr Schriesheim, Altes Rathaus, 18 Uhr Soest, Rathausbögen, 18 Uhr Zittau, Marktplatz, 18 Uhr Dienstag, 23. Januar Darmstadt, Friedensplatz, 17.30 Uhr Eitorf, Bahnhofsvorplatz, 17.30 Uhr Heilbronn, Ort wird noch benannt, 18 Uhr Mittwoch, 24. Januar Oberhausen, Friedensplatz, 18 Uhr Schorndorf, Künkelinhalle, 17.30 Uhr Witten, Saalbau, 17.30 Uhr Donnerstag, 25. Januar Hagen, 18 Uhr Mönchengladbach, Sonnenhausplatz, 18 Uhr Siegen, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Wiesbaden, Hauptbahnhof, 18 Uhr Freitag, 26. Januar Puderbach, Dorfgemeinschaftshaus, 17.30 Uhr Samstag, 27. Januar Düsseldorf DGB-Haus, 18 Uhr Lübeck Altstadt, 13 Uhr Mannheim, Alter Messplatz, 16 Uhr 3. Februar Berlin Bundestag, 12 Uhr 24. Februar Stuttgart Nur uns bekannte Termine. Angaben ohne Gewähr.

„Ich habe immer das Gefühl gehabt, man sieht die Prognosen und Wahlergebnisse der AfD, aber das lockt niemanden hinter dem Ofen hervor“, sagte Schuster. Dies habe ihm Sorgen gemacht. Umso mehr freue er sich, „wenn Leute jetzt auf die Straßen gehen und ihren Unmut zum Ausdruck bringen“.

Der Zentralrats-Präsident äußerte die Hoffnung, dass Menschen nun auch im Alltag Zivilcourage zeigen. „Wenn im persönlichen Gespräch, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Bekanntenkreis, im Sportverein oder in der Jugendgruppe jemand aufsteht und Ideologien äußert, die rassistisch, menschenverachtend oder antisemitisch sind“, wäre es gut, aufzustehen und zu sagen: „Weißt du, was du da gerade gesagt hast?“, sagte Schuster. Man müsse entsprechenden Menschen den Spiegel vorhalten. „So lässt sich eine Menge erreichen.“

Ähnliches gelte auch für den Umgang mit der AfD auf politischer Ebene. „Ich glaube, es ist in der Politik generell verstanden, dass die AfD kein politischer Gesprächspartner sein kann“, sagte Schuster. „Und ich hoffe, die, die noch anderer Meinung waren, haben jetzt endgültig verstanden, mit wessen Geistes Kind man es da zu tun hätte.“

Mit Blick auf hohe Umfragewerte der AfD zeigt sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, besorgt über eine Erosion demokratischer Werte. „Auf genau diesem Nährboden gedeiht Judenhass“, sagte Klein der Neuen Osnabrücker Zeitung. Selbst die Beobachtung durch den Verfassungsschutz halte viele Menschen offenbar nicht davon ab, die AfD zu wählen.

Hubertus Heil: „AfD schadet Deutschland wirtschaftlich“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Wirtschaft dazu aufgerufen, sich gegen rechts zu stellen. Er sei über jeden Wirtschaftsvertreter froh, der sich klar gegen die AfD und Nazis positioniere, sagte Heil der Rheinischen Post. „Wir sind eine offene Gesellschaft, darauf gründet auch unser wirtschaftlicher Erfolg.“ Deutschland sei keine Insel. „Unsere Volkswirtschaft ist international vernetzt. Rassismus und Nationalismus können wir uns auch deshalb nicht leisten“, mahnte der SPD-Politiker.

Jedem müsse klar sein, dass die AfD ein Standortrisiko sei, „eine Partei, die nicht nur unsere Demokratie angreift, sondern unserem Land auch wirtschaftlich und sozial schadet“, sagte Heil. „Qualifizierte Fachkräfte, die wir für Deutschland dringend gewinnen müssen, werden nur dann kommen, wenn sie sicher sein können, dass sie hier nicht ausgegrenzt oder gar bedroht werden.“

Dem Aufruf Heils ist zumindest schon der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser gefolgt. Er warnt vor Rechtsextremismus in Deutschland und zieht angesichts des Aufstiegs der AfD Parallelen zur NS-Zeit. „Wenn alles so stimmt, wie es berichtet wird, dann ist das ganz abscheulich“, sagte Kaeser, der auch Aufsichtsratschef des Lkw-Bauers Daimler Truck ist, der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Samstag veröffentlichten Interview.

Man zahle einen Preis, wenn man vor den Gefahren warne, fügte Kaeser in Anspielung auf Drohungen gegen seine Familie nach früherer Kritik an Rechtsextremen hinzu. „Aber ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich geschwiegen hätte, als noch Zeit war, Dinge zu korrigieren“, fügte er hinzu. Das sei die Lehre aus der deutschen Geschichte. Er werde sich an den derzeit in vielen Städten stattfindenden Demos gegen Rechtsextremismus beteiligen. „Nach 1933 gab es eine Zeit, in der die wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite noch Position gegen den Kurs des Naziregimes hätte beziehen können“, betonte der Top-Manager. Damals hätten aber die meisten geschwiegen. „Diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Demokratie“, sagte Kaeser.

Vor einigen Tagen hatte auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, vor der AfD gewarnt. Deutschland als Exportland profitiere wie wohl kaum ein anderes von Weltoffenheit, internationaler Zusammenarbeit und Handel und der europäischen Einigung. „Dass in diesem Land eine starke politische Partei Raum gewinnt, die all dieses infrage stellt, das ist wirtschaftlich gefährlich“, sagte er.

BAP-Frontmann: „Wurde jetzt aber auch allerhöchste Zeit“

Der Frontmann der Kölschrock-Band BAP, Wolfgang Niedecken, hat die Proteste gegen die AfD begrüßt. „Das wurde jetzt aber auch allerhöchste Zeit“, sagte Niedecken mit Blick auf die Demonstrationen dem Fernsehsender Phoenix in einem am Freitagabend verbreiteten Interview. „Ich finde es großartig, dass sich das von selbst entwickelt hat“, erklärte er. Die Menschen dürften die aktuellen Entwicklungen nicht länger hinnehmen. „Das, was jetzt wichtig ist, ist, sich gegen rechts zu positionieren“, unterstrich er.

Der Musiker sieht die AfD als Bedrohung der Demokratie. „Da sind viele Nazis drunter“, sagte Niedecken. Das heiße nicht, dass die Leute, die diese dann wählten, auch Nazis seien. Sie fielen jedoch auf Lügen herein. Der Kölner Musiker erinnerte an den Nazi-Propagandisten Joseph Goebbels, der davon gesprochen habe, dass die NSDAP in den Parlamenten wie ein Wolf in eine Schafherde einbreche. „Die AfD versucht das Gleiche zu tun“, mahnte Niedecken.

Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel hat sich wie zuvor einige seiner Bundesliga-Kollegen klar gegen Rechtsextremismus und für Demokratie positioniert. „Zum Thema Rechtsextremismus muss man ganz klar sagen, können nicht genug aufstehen. Da stehen wir 1000 Prozent dagegen auf, da gibt es keinen Zweifel, gegen jede Art von Extremismus. Und da kann es dann auch keine Stimme zu viel geben“, sagte der 50 Jahre alte Fußballtrainer am Samstag bei der Pressekonferenz zum Ligaspiel gegen Werder Bremen.

Zuvor hatten unter anderem Freiburgs Trainer Christian Streich, Bayer-Coach Xabi Alonso und Marco Rose von RB Leipzig in der aktuellen Diskussion Stellung bezogen. Streich hatte auch dazu aufgerufen, sich an den bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu beteiligen. Der Kölner Abwehrspieler Timo Hübers hatte die Demonstration gegen rechts in der Stadt des Bundesligisten gelobt und sich ebenfalls klar gegen rechtes Gedankengut positioniert.

Deutschlandweit werden an diesem Wochenende Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet. Allein bei einer Kundgebung in Hannover am Samstag gehen die Veranstalter von deutlich mehr als 10.000 Teilnehmern aus. Eine Demonstration gegen rechts und die AfD in Hamburg musste am Freitagabend wegen des großen Menschenandrangs abgebrochen werden. Einer der Organisatoren verwies auf Sicherheitsbedenken. Die Polizei sprach von 50 000 Teilnehmern, die Veranstalter von 80 000.

Auslöser der Proteste ist ein Bericht des Medienhauses Correctiv aus der vergangenen Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen in einer Potsdamer Villa vom 25. November. An dem Treffen hatten auch mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen.