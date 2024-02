Demonstrationen gegen Rechtsextremismus : Größere Bundestagswiese bitte

In zahlreichen Städten gehen erneut zigtausende Menschen gegen Rechtsextremismus und Abschiebepläne der AfD auf die Straße. Aus Berlin und Dresden berichten taz-Reporter:innen.

DRESDEN/BERLIN taz | Niedlich erscheint im Nachhinein die ursprüngliche Idee einer Menschenkette rund um den Bundestag. Dieser hätte wohl eher den Umfang des Bodensees haben müssen, um das zu ermöglichen. 300.000 Menschen versammelten sich an diesem regnerischen Samstag in der Hauptstadt, um unter dem Motto #WirSindDieBrandmauer gegen Rechts zu protestieren. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen „Hand in Hand gegen Rechts“.

Seit den Enthüllungen der Correctiv Recherche über „Remigrations“-Pläne, die Rechtsextreme bei einem Treffen in Potsdam schmiedeten, waren bundesweit hunderttausende Menschen jede Woche auf die Straße gegangen. Enthüllt wurden dabei auch starke Verbindungen von CDU-Politiker*innen zu Rechten und Rechtsextremen. „CDU war auch in Potsdam“ oder „CDU kuschelt mit Nazis“, steht auf einigen Schildern vor dem Bundestag. Mit solch enormen Protesten habe sie nicht gerechnet, sagt die Geschäftsführerin von Correctiv, Jeanette Gusko. „Wir wussten, dass die Recherche politisch brisant ist, aber das, was jetzt passiert, ist einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik“.

Das Treffen in Potsdam habe sie nicht überrascht, berichten mehrere von Rassismus und Diskriminierung betroffene Red­ne­r*in­nen am Samstag. Es bestätige nur das, was sie täglich erlebten. „Für uns ist die Gefahr, die von Rechtsextremismus ausgeht, keine Abstrakte, sondern eine Reale“, sagt Elena Kountidou, Geschäftsführerin von Neue Deutsche Medienmacher. Der „rassistische Normalzustand“ erfülle sie mit Angst und begleite ihr Leben „auf unerträgliche Art und Weise“, erzählt auch Sultana aus Erfurt. An diesem Samstag berichtet sie über ihre Erfahrungen als von Rassismus betroffene Frau in Thüringen.

Das Problem sei jedoch nicht ausschließlich ein AfD-Problem, sagt eine weitere Rednerin. „Wir haben ein Menschenrechts- und Respektsproblem“. Um Rechtsextremismus zu bekämpfen, müsse man jede Form von Menschenfeindlichkeit bekämpfen. „Wir brauchen eine Brandmauer, die die schützt, die Mut aufbringen müssen für ihre Freiheit“, sagt Sultana. Die Lösung läge darin, solidarisch für jedes Menschenleben einzustehen. „Egal ob ihr Bratwurst esst oder vegan seid, ob hetero oder Regenbogen-Familie, ob ihr aus der Stadt oder vom Land kommt, wir brauchen euch!“, ruft eine Oma der Initiative Omas gegen Rechts.

In die Verantwortung werden auch die bürgerlichen Parteien gezogen. Was gerade passiert, entstehe nicht aus dem luftleeren Raum, sagt Sultana. „Die Regierung, die CDU und die FDP sind Teil des Problems. Sie müssen soziale Politik für alle machen, um die AfD zu stoppen“, fordert sie. Die „angebliche Mitte-Koalition“ verschiebe sich immer weiter nach rechts, sagt auch eine Rednerin vom Netzwerk „Wir gegen Brandenburg“, das Geflüchtete in einem „kleenen Kaff in Brandenburg“ unterstützt. „‚Ich bin der Abschiebekanzler‘, wenn das nicht rechts ist, dann weiß ich auch nicht, was rechts ist!“, sagt sie.

Der Meinung ist auch die Letzte Generation. „So abstoßend ich auch die üblichen Verdächtigen, Weidel oder Höcke, finde, dahinter steckt ein viel größeres System, dass wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, in dem Menschen von der mächtigen Minderheit ausgebeutet werden“, sagt eine Rednerin. Daher entschloss sich die Letzte Generation, sich den Protesten gegen Rechts anzuschließen, „um im großen Stil menschenfeindliche Ideologien zu bekämpfen“.

Die Proteste zeigten Wirkung: Zum ersten Mal in 7 Monaten sei die AfD bundesweit wieder unter die 20-Prozent-Marke gerutscht, sagt eine Rednerin. Es reiche jedoch nicht, auf Demonstrationen zu gehen, sagt Jeanette Gusko. Die Zivilgesellschaft müsse nun aus dem privaten Raum in den öffentlichen treten und sich für die Demokratie einsetzen.

„Jetzt wäre Zeit für ein neues Hobby. Und das Hobby heißt Demokratie.“

Musikalisch wird die Veranstaltung begleitet von Nina Chuba, Deichkind und Apsilon und Wassermann. Während das eigens für die Demonstration gedichtete Lied „Hand in Hand“ performt wird, wird die Masse dazu aufgerufen, die Hände der Menschen neben ihn zu greifen und die Arme in die Luft zu strecken. Was folgt, ist ein verkrampftes, aber solidarisches Rumgehüpfe auf der Bundestagswiese. Schließlich umzingeln Menschen das gesamte Bundestagsgebäude. Hat ja doch noch geklappt mit einer Art von Menschenkette.

Laut Polizei 30.000 Menschen in Dresden auf der Straße

Der Theaterplatz vor der Dresdner Semperoper fasste die Menge kaum. Aber erste vorsichtige Schätzungen der Polizei von 30.000 Demonstranten würden bedeuten, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Auftakt vor zwei Wochen nicht ganz erreicht wurde. Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer Dresden“ hatten fast 200 Vereine und Institutionen zum Widerstand gegen eine „drohende Normalisierung des Rechtsextremismus“ aufgerufen, wie Moderator Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen sagte.

Originelle Banner und Plakate illustrierten diese Absicht. „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“, wurde gewarnt. „Ja zu Euren Sorgen, Nein zu Euren Anworten“, formulierte ein kluges Schild. „Ich habe Angst“, bekundete eine Demonstrantin schlicht, auf den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah spielte ein Plakat „Krahlschlag verhindern“ an.

Repräsentanten der Jüdischen Gemeinden in Dresden zeigten sich „stark beunruhigt“. Ein Unternehmer sorgte sich um die Gewinnung ausländischer Fachkräfte in einem fremdenfeindlichen Klima. Der evangelische Landesbischof Tobias Bilz sprach erst nach dem rund einen Kilometer langen Demonstrationszug durch die Innenstadt, vorbei an der Synagoge. Sein katholischer Amtsbruder Heinrich Timmerevers nahm ebenfalls teil.

Erneut herrschte bei allem Protestcharakter eine heitere und zuvorkommende Stimmung auf dem Theaterplatz vor. Kaum zwei Dutzend Polizisten mussten nicht eingreifen. Es kam am Rande nur zu einem heftigen Wortwechsel zwischen ihnen und einer sich behindert fühlenden Basisgewerkschaft „Freie Ar­beit­neh­me­r*in­nen Union“ FAU. An der Spitze des Zuges versuchte der bekannteste Organisator der Querdenker-Demonstrationen und Oberbürgermeisterkandidat Marcus Fuchs Demonstranten zu filmen und führte Interviews mit seinen Gesinnungsgenossen. Die Versammlungsleitung versuchte vergeblich, ihm das zu untersagen.