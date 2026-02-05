piwik no script img

Demo in Berlin nach Urteil in UngarnFeuerwerk für Maja T.

Nach dem Urteil gegen die An­ti­fa­schis­t:in Maja T. ziehen Hunderte durch Kreuzberg und Friedrichshain. Die Demo ist wütend – und relativ klein.

Demonstrierende halten ein Transparent mit der Aufschrift «Free Maja» am Schlesischen Tor.
Die Demo in Solidarität mit Maja T. war wütend, laut und nicht allzu groß Foto: Michael Ukas/dpa
Timm Kühn

Aus Berlin

Timm Kühn

„Liebe und Kraft in Untergrund und Haft“ hallt es über das Schlesische Tor in Berlin-Kreuzberg, als sich die Demonstration in Solidarität mit Maja T. aufstellt, nur Stunden nach der Urteilsverkündung in Budapest, wo die Thüringer An­ti­fa­schis­t:in zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Ein rechter Streamer nervt die Antifaschist:innen, filmt sie und ihre Transparente ab. „Halt die Fresse! Verpiss dich!“, wird aus der Demonstration gerufen. Ein Trupp Po­li­zis­t:in­nen kommt herbei, positioniert sich einsatzbereit. Passieren tut dann aber nichts.

Im Vorfeld der Urteilsverkündung gegen T., der Überfälle auf Neonazis am Rande des neonazistischen „Tags der Ehre“ vorgeworfen werden, war von einem „Tag X“ gesprochen worden. Dafür fiel der Protest relativ klein aus. Womöglich hat auch das Urteil von 8 statt der von der Staatsanwaltschaft geforderten 24 Jahre dazu beigetragen. Etwa 800 Menschen zogen vom Schlesischen Tor im Bezirk Kreuzberg zum Frankfurter Tor in Friedrichshain. Proteste gab es am Mittwoch auch in vielen anderen deutschen Städten, etwa in Hamburg, Leipzig oder Dresden. Überall blieb es friedlich.

In Berlin zieht die Demonstration schnell durch die Straßen der Szenekieze. Viele hier sind offenkundig wütend, schreien ihren Frust in durchgängig lauten Sprechchören in die Nacht hinaus. Für andere ist es eher ein Pflichttermin, ein antifaschistischer Abendspaziergang, bei dem man sich über die neuesten Ereignisse unterhält. Das Publikum ist jung, für eine Demo aus dem Umfeld der autonomen Antifa tragen erstaunlich viele rote Hammer-und-Sichel-Schlauchschals. Immer wieder steigen in der Umgebung der Demonstration Feuerwerksraketen in die Höhe, auch im Frontblock wird Pyrotechnik gezündet.

„Ich kann meine Gefühle kaum in Worte fassen. Ich bin einfach nur wütend und traurig“, sagt ein junger Mensch am Rande der Demonstration zur taz. Schon dass Deutschland Maja T. als nonbinäre Person wirklich ins queerfeindliche Ungarn ausgeliefert habe, sei kaum zu fassen. Und nun das Urteil. Ein Mann in Strickjacke hält ein Schild hoch, auf dem „No Evidence for Prison“ steht. „Das sagt schon alles, oder?“, sagt er, als die taz ihn anspricht. Es sei klar, dass es sich bei dem Urteil um „klassische Repression“ ohne Grundlage handele.

Mehr muss für die Anwesenden dann scheinbar auch nicht gesagt werden. Es gibt keine Redebeiträge, keine Zwischenkundgebungen. Auch die Polizei hält sich zurück. Am Frankfurter Tor angekommen, wird die Demonstration schnell aufgelöst, und die Antifas verschwinden in die Nacht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Antifaschismus #Maja T. #Antifa Ost #Antifa #Linke Szene
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Antifaschist*in Maja T. steht am Mittwoch, den 4. Februar 2026, im Regionalgericht Budapest-Capital in Handschellen in einem Gerichtssaal in Budapest, Ungarn.
SPD-Politiker über Urteil gegen Maja T. „Das war kein rechtsstaatliches Verfahren“

Der SPD-Abgeordnete Falko Droßmann war einer der ersten, der Maja T. in Ungarn in Haft besuchte. Im Interview kritisiert er die deutsche Regierung.

Interview von Jean-Philipp Baeck
Maja T. sitzt im Gerichtssaal, den Blick fest nach vorne.
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
Kommentar von Timm Kühn

Antifaschist:in Maja T. wurde in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt. Dass es so weit kam, hat auch mit dem Handeln deutscher Behörden zu tun.

Eine angeklagte Person und Sicherheitspersonal sitzen in einem Gerichtssaal
Urteil gegen Maja T. Acht Jahre Haft ohne Bewährung

In Budapest wird An­ti­fa­schis­t*in Maja T. zu langer Haft verurteilt, trotz fragwürdiger Beweislage. T.s Familie ist entsetzt – T. geht in Berufung.

Von Konrad Litschko
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
2
Urteil gegen Maja T. Deutschland ist mitschuldig
3
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Energieversorgung Die Angst vor Preiserhöhung ist groß
6
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle