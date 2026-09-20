Welchen Ausgang dieser Bundesligaspieltag wohl ohne Bundestrainer Jürgen Klopp genommen hätte? Ziemlich sicher wäre der SC Freiburg noch Tabellenführer. Denn nicht wenige waren davon überzeugt, die Nominierung für die Nationalmannschaft habe die beiden Frankfurter Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt sowie den Freiburger Derry Sherhant derart beflügelt, dass sie nur ins Tor treffen konnten.

Lediglich dem Freiburger und japanischen Nationalspieler Yuito Suzuki gelang dieses Kunststück ganz ohne Klopps Hilfe. Ärgerlich also aus Sicht des Teams von Trainer Julian Schuster, dass ausgerechnet in dieser Woche Klopp seine magischen Einladungen zum Nationalteam aussprechen musste.

Wobei an der Stelle kritisch angemerkt sein soll, wie wenig Einfluss Klopp auf den 7:0-Erfolg des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin genommen hat. Mit Jamal Musiala traf nur einer der Auserwählten aus dem riesigen deutschen Weltklassebestand.

Bei genauerem Hinsehen erstaunt obendrein, warum die nicht berücksichtigten Stürmer Maximilian Beier (Borussia Dortmund) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen) so ganz ohne Klopp-Weihen nicht nur trotzdem Tore schießen wollten, sondern dies auch vollbringen konnten.

Grenzenloser Optimismus

Hat da vielleicht nicht noch kurz vor Anpfiff Klopp bei beiden wegen der Länderspielphase im November angerufen? Anders sind diese Treffer doch kaum zu erklären. Oder wurden die beiden von ihren Gegenspielern nicht mehr ernst genommen? Warum einen Spieler decken, der es noch nicht einmal in den 44-Mann-Kader des Bundestrainers geschafft hat?

Insofern hat Klopp vermutlich auch beim Auswärtssieg der Dortmunder in Stuttgart sowie beim Heimsieg der Bremer gegen Augsburg maßgeblich mitgewirkt. Und seine Mentalität des grenzenlosen Optimismus ist ebenfalls in der Bundesliga überall angekommen. Unions Kapitän Christian Trimmel forderte nach der 0:7‑Niederlage: „Es ist schwierig, aber trotzdem musst du positiv bleiben.“ Jürgen Klopp rockt einfach die Bundesliga.