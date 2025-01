Berlin dpa | Wer in Deutschland Essen zum Mitnehmen bestellt, sollte seit 2023 auch eine Mehrwegverpackung angeboten bekommen. Die Deutsche Umwelthilfe wirft aber verschiedenen Gastroketten vor, diese Verpflichtung zu boykottieren. Sie habe deswegen rechtliche Schritte gegen drei Firmen eingeleitet, so die Organisation am Donnerstag.

„Unsere Testbesuche zeigen, dass Gastronomiebetriebe die Mehrwegangebotspflicht auch nach zwei Jahren nicht ernst nehmen“, sagte Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. Test­käu­fe­r:in­nen hatten im November Filialen von Burger King, Kentucky Fried Chicken (KFC), Nordsee und Vapiano aufgesucht. Zwar würde dort auf Schildern oder Bildschirmen ein Mehrwegangebot beworben – doch gab es die Behälter dann nicht für alle gewünschten Produkte. Oft höre man „Ausreden wie Mehrweg sei aus oder könne nur bei Onlinebestellungen ausgegeben werden“, sagte Metz.

Besonders schlecht soll die Fastfoodkette KFC abgeschnitten haben: „In keiner der getesteten Filialen wurde ein vollständiges Mehrwegangebot erbracht“, heißt es in einer Mitteilung der DUH.

Ketten sehen kein Versäumnis

Burger King wies die Vorwürfe zurück und schrieb auf dpa-Anfrage von einem „Missverständnis“ und „individuellem Fehler“. Die Beschäftigten würden „regelmäßig zum richtigen Umgang mit Mehrweg geschult“. Die anderen Unternehmen äußerten sich noch nicht.

Gegen Vapiano seien zwar keine rechtlichen Schritte wegen eines Verstoßes eingeleitet worden – vorbildlich sei die Umsetzung der Angebotspflicht trotzdem nicht: „Die Kette nutzt ein individuelles Mehrwegsystem und bepfandet die Becher mit einem sehr hohen Betrag von 5,50 Euro.“ Das mache Mehrweg unattraktiv. Die wiederverwendbaren Boxen hingegen wären mit einem Pfand von 50 Cent „viel zu niedrig“ belegt – kein ausreichender Anreiz zur Rückgabe. Die DUH empfiehlt unternehmensübergreifende und einheitliche Mehrweg-Poolsysteme.

Die Organisation bemängelt außerdem, dass die Betriebe ihre Kunden nicht aktiv informieren: Bei 180 Testbesuchen innerhalb von zwei Jahren seien die Tes­te­r:in­nen „kein einziges Mal“ aktiv auf das Mehrwegangebot aufmerksam gemacht worden.