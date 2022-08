Coronazahlen vom 04. August 2020 : Weniger Infektionen, mehr Tote

Trotz abnehmende Infektionszahl steigt die Zahl der Corona-Toten. Es werden auch mehr Opfer je In­ten­siv­pa­ti­en­t:in­nen beobachtet.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Donnerstag zeigen eine weiter klar abnehmende Infektionszahl, aber die Zahl der Corona-Toten steigt weiter. Details dazu wieder im folgenden Thread.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Tageswert von 74.645 neu registrierten #Corona-Infektion lässt den 7-Tage-Mittelwert um gegenüber dem Vortag weitere 4.212 auf 59.527 sinken. Er fällt jetzt kontinuierlich seit 15 Tagen und liegt fast 40% niedriger als beim Höchststand der 6. Welle am 20. Juli.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Neuinfektionen liegt am Donnerstag um 27,1% niedriger als 1 Woche zuvor. Das ist der stärkste wöchentliche Rückgang seit Ende Mai.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Rückgang spiegelt sich auch in der Lage in den Kliniken wider. Die #Hospitalisisierungsrate ist laut Berechnung des #RKI am Donnerstag von 6,36 auf 6,26 gesunken. Das sind deutlich 18,4% weniger als vor 1 Woche.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Ein weiteres Indiz für den Abwärtstrend: zuletzt hatte der Donnerstagswert der #Hospitalisierungsrate stets höher gelegen als der Mittwochswert. Diesmal ist es erstmals seit Mai umgekehrt.

Auch die Zahl der #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen sinkt weiter. Sie ist – Stand Mittwoch – auf 1.395 gefallen. Das sind 12,1% weniger als vor 1 Woche.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Auch der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen sinkt weiter auf nun 160. Das sind 19,6% weniger als vor 1 Woche.

Leider ist dieser allgemeine Abwärtstrend bei den Totenzahlen weiterhin noch nicht angekommen. Im Gegenteil. Der erneut sehr hohe Tageswert von 192 weiteren #Corona-Toten lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 121,4 steigen. Das sind 12,7% mehr als vor 1 Woche.

Grund dafür ist zunächst einmal, dass die Kurve der Coronatoten stets zeitlich den anderen um Tage bzw. Wochen nachhinkt.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Auffällig ist aber auch, dass es aktuell etwas mehr Tote pro Infektionen, aber auch mehr Tote pro Neuaufnahmen auf Intensivstationen gibt. Eine mögliche Erklärung für ersteres wäre eine Unterfassung bei den Infektionen. Eine Erklärung für zweiteres habe ich nicht.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.