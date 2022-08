Coronazahlen vom 3. August 2022 : Mehr als 200 weitere Corona-Tote

Der Tageswert der Corona-Toten ist so hoch wie seit Mai nicht mehr. Das ist Folge der vielen Infektionen im Juli. Aktuell flacht die Welle weiter ab.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Mittwoch zeigen so viele Tote wie seit langem nicht mehr. Die Infektionen und die Zahl der In­ten­siv­pa­ti­en­t:in­nen sinken aber weiter. Details wieder im folgenden Thread.

Der Tageswert von 210 neu registrierten #Corona-Toten ist der höchste seit Mitte Mai. Zwar dürfte er durch Nachmeldungen vom Wochenende nach oben verzerrt sein. Aber auch der 7-Tage-Mittelwert liegt mit jetzt 116,4 so hoch wie seit 23. Mai nicht mehr.

Die hohe Zahl der Todesfälle dürfte eine Folge der hohen Infektionszahl Mitte Juli sein. Da die Zahl der Infektionen seit 20. Juli kontinuierlich sinkt, ist zu erwarten, dass auch die Totenzahlen bald wieder zurückgeht.

Der Tageswert von 87.681 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert gegenüber dem Vortag um 4.871 auf 63.738 sinken. Das ist der niedrigste Stand seit 21. Juni.

Der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Neuinfektionen liegt am Mittwoch um 26,1% niedriger als vor 1 Woche. Dieser sehr deutliche Wochenrückgang allein deutet darauf hin, dass es sich hierbei nicht allein um eine Messverzerrung etwa durch die Sommerferien handeln kann.

Auch die Lage in den Kliniken deutet auf ein weiteres Abflachen der Sommerwelle hin. Zwar ist die #Hospitalisierungsrate laut Berechnung des #RKI am Mittwoch von 6,16 auf 6,36 gestiegen. Aber das war erwartbar, da sie mittwochs in der Regel höher ausfällt als dienstags.

Wichtiger ist: die #Hospitalisierungsrate liegt am Mittwoch um deutliche 17,0% niedriger als vor 1 Woche. Da die Infektionsrate unter neu aufgenommenen Kli­nik­pa­ti­en­t:in­nen als Quasi-Stichprobe für die Gesamtbevölkerung gelesen werden kann, ist das ein Beleg für das Abflauen.

Auch die Zahl der #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen geht weiter zurück. Stand Dienstag werden 1.441 behandelt. Das sind 11,1% weniger als 1 Woche zuvor. Der Abwärtstrend hält hier seit jetzt 8 Tagen an.

Noch erfreulicher: Der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen lag am Dienstag um 17,8% niedriger als 1 Woche zuvor.

Der aktuell erfreuliche Abwärtstrend darf nicht vergessen machen, dass Ex­per­t:in­nen mit einer weiteren Welle möglicherweise schon ab September rechnen. Die angekündigte Infektionsschutzmaßnahmen für den Herbst dürften leider notwendig sein.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.