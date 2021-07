Coronavirus in den Niederlanden : Den Haag im Blindflug

Die steigenden Infektionszahlen machen die Niederlande zum Risikogebiet. Die Regierung scheint ihr desaströses Coronamanagement vom Sommer 2020 zu übertreffen.

Es war ein Schlag aus dem Nichts. So schien es jedenfalls. Eben noch wähnten sich die Niederlande am Beginn eines sorglosen und wohlverdienten Sommers. Sogar den ausgefallenen Weihnachtsumtrunk wollte ein Radiosender im August massenhaft am Strand nachholen. Und dann das: plötzlich steigende Infektionszahlen, erst ein-, dann drei-, dann fünf- und inzwischen gut elftausend sind es täglich. Seit Anfang Juli schießt die Kurve steiler als je zuvor nach oben.

In Deutschland neigt man dazu, so etwas vermeintlich laxer niederländischer Mentalität zuzuschreiben. Wer keine Fahrradhelme trägt, nimmt es auch mit den Corona-Regeln nicht so genau. Was selbstverständlich mehr Dichtung als Wahrheit ist, denn der Lockdown war auch hierzulande streng, inklusive einer dreimonatigen nächtlichen Sperrstunde im Frühjahr. Ungeachtet der Konflikte, die sich daran entzündeten, wurde auch Letztere weitestgehend befolgt.

Dass nun eine erneute Covid-19-Welle droht, liegt vielmehr an einer Regierung, die sich anschickt, ihr desaströses Vorgehen im letzten Sommer noch zu übertreffen. Wochenlang sah sie dem Anstieg der Inzidenzzahlen zu und schloss sich dann offenbar dem verbreiteten Irrglauben an, die zweite Welle betreffe „nur“ die weniger gefährdete Jugend. Der vorschnelle Abschied von beinahe allen Coronamaßnahmen war nicht nur kopf-, sondern auch massiv verantwortungslos.

Gewarnt wurde freilich auch damals schon: Die Botschaft, Corona noch nicht besiegt zu haben, komme auf diese Art nicht an. Es scheint, als habe sich die Regierung, die zu Jahresbeginn eigentlich zurücktrat und nur aus Ermangelung einer neuen Koalition noch immer im Amt ist, im Überschwang das selbst nicht bewusst gemacht.

Die kürzlich getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung sind halbherzig und einseitig. Der Eindruck entsteht, als gelte es, einzig den lang ersehnten Sommerurlaub noch irgendwie zu retten, auch wenn die Niederlande auf der europäischen Covid-19-Karte längst wieder rot markiert sind. Weiter reicht die Sicht nicht: Blindflug in Den Haag.