Corona-Lage in Berlin : Zahl der Infizierten steigt stark

Rund 2 Prozent aller Schü­le­r*in­nen wurde diese Woche positiv getestet. Die BVG reduziert wegen Krankmeldungen das Busangebot.

BERLIN taz | Die Zahl der Coronafälle an Schulen ist in der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien stark gestiegen. Nach Angaben der Bildungsverwaltung vom Freitagnachmittag fiel bei fast 7.000 Schü­le­r*in­nen der Corona-PCR-Test positiv aus. Damit sind rund 2,1 Prozent aller Schü­le­r*in­nen betroffen. Ende vergangener Woche lag die Quote noch bei 0,64 Prozent.

Auch die Zahl der positiv getesteten Lehrkräfte hat sich deutlich erhöht und liegt nun bei 1,9 Prozent. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche. Immerhin musste bisher keine Schule komplett geschlossen werden. 15 der insgesamt 806 allgemeinbildenden Schulen arbeiten aber in der Stufe orange, also im Wechselunterricht mit verkleinerten Klassen. Vergangene Woche standen alle noch auf grün, boten also regulären Unterricht in Präsenz an.

Auch in anderen Bereichen sind die Coronazahlen gestiegen, etwa bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Man werde deswegen das Busangebot ab kommenden Mittwoch werktags um gut drei Prozent zurückfahren, teilte die BVG am Freitag mit. Hintergrund sei eine steigende Zahl von Krank- und Quarantänemeldungen. Am 24. Januar werde das Unternehmen sein Angebot vermutlich weiter anpassen.

„Unser Ziel ist es, auch bei leider notwendigen Anpassungen immer ein stabiles Angebot für unsere Fahrgäste auf die Straßen und auf die Schienen zu bekommen“, erklärte Vorstandsmitglied Rolf Erfurt. Alle Abschnitte und Haltestellen im Busnetz würden weiter angefahren. Allerdings werden Takte ausgedünnt, etwa auf Abschnitten, wo mehrere Linien parallel fahren.

Straßenbahn und U-Bahn seien zunächst nicht von Kürzungen betroffen. Auch die S-Bahn Berlin fährt nach Angaben einer Sprecherin weiter das volle Programm.