Corona, CDU und Chaos in Thüringen

(K)eine Zeit für Leichtsinn

Die CDU sucht einen Vorsitzenden und eine Vize-Frau, die US-Demokraten einen Kandidaten und die Deutschen suchen Hamster.

taz: Herr Küppersbusch, was war schlecht in der vergangenen Woche?

Friedrich Küppersbusch: Husten.

Und was wird besser in dieser?

Gesundheit.

Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Fernsehproduzent und hofft heimlich immer noch auf Michelle Obama

Das rechtsextreme Attentat in Hanau ist noch keine zwei Wochen her, doch medial findet es kaum mehr statt – er scheint fast vergessen. Wieso verdrängt Deutschland so gern?

Nicht ganz Deutschland! Eine kleine, unbeugsame Gruppe von Bundeskanzlerinnen haut einen raus – siehe unten.

Bisher kandidieren nur Männer um die CDU-Spitzenposition. Doch Norbert Röttgen versprach bei Twitter: „Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein.“ Welche Frau können Sie sich gemeinsam mit Röttgen als Parteivorsitzende vorstellen?

Die kleine Unbekannte. Friedrich Merz verhieß darauf ebenfalls, den Posten einer Generalsekretärin einer Frau anzubieten. Steaks reden über Gemüsebeilagen oder wie man bei uns Bundesbrüdern sagt: Coleurdame. „Jung gebliebene Kandidaten mit Tagesfreizeit wollen es nach einer großen Enttäuschung noch mal versuchen.“ Wenn Frau auf sich hält, sollte sie als Gegenkandidatin antreten, und der bescheidet Merz bereits vorab: Nach zwanzig Jahren könne die CDU auch mal wieder einen Mann vertragen. Kurz: Kann doch Annalena Baerbock egal sein, wer ihr Vizekanzler werden will.

Das Bundesverfassungsgericht hat einerseits das Sterbehilfeverbot gekippt und andererseits kurz darauf das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen in Hessen bestätigt. Das scheint uns nun doch etwas widersprüchlich zu sein. Oder handelt es sich tatsächlich um zwei gänzlich verschiedene Fragen individueller Freiheit?

Das Bundesverfassungsgericht scheint Festwochen zu haben. Vielleicht sollte es seinen Publikationsrhythmus entzerren. Ärzte sollten nicht mit der Verantwortung für Sterbehilfe allein gelassen werden – gutes Urteil. Staatsorgane – auch Menschen, die als seine Repräsentantinnen auftreten – sollten neutral und säkular sein – auch gutes Urteil.

Nach der Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Kemmerichs mithilfe von AfD-Stimmen in Thüringen vor knapp einem Monat soll nun ein Linker zurück ins Amt. Sollte der Landtag am Mittwoch Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen, wird der CDU eine Spaltung vorhergesagt. Glauben Sie, dass die Christdemokraten wirklich so undiszipliniert sind?

Die CDU verfügt im Thüringer Landtag über 21 Abgeordnete. Eine junge Fraktion, 15 wurden in den 70ern und später geboren und politisch mündig erst nach der Wende. Unter den älteren sechs ein rübergemachter Wessi, der „Neues Forum“- Veteran Mohring. Bleiben vier: Michael Heym war FDJ-Sekretär, Volker Emde trat spät der Blockflötenpartei Ost-CDU bei, Henry Worm war von 1982 bis 1989 in der SED. Eine Abgeordnete macht keine Angaben zur Vorgeschichte. Möchte man diesen MdL Läuterung zugestehen, fällt es schwer, sie der Linkspartei zu verweigern. Die Vorstellung jedenfalls, dass ein langjähriges SED-Mitglied wie Worm einem rübergemachten katholischen Gewerkschafter wie Ramelow zum Zeichen seiner moralischen Überlegenheit die Duldung verweigert, ist absurd. Im dritten Wahlgang könnte Anstand siegen. Wie Ramelow auf die Idee kommt, es könne im ersten klappen – da bräuchte er mehr als Duldungen –, bleibt bis Mittwoch Rätsel.

Und was macht Angela Merkel eigentlich beruflich?

Beantwortet taz-Fragen! Hey, es geht um meinen Job! In ihrer aktuellen Videobotschaft findet Merkel vom Schutz des Grundgesetzes für die Würde des Menschen zu Rassismus und Rechtsextremismus. Dann folgt die klassische Merkel-Einflugkehre zu dem vielen, was ihre Regierung schon getan hat. Schließlich der merkelsche Generalbass, dass die Lage nicht einfach und sie aber am Start sei. Sie hat’s versucht, keine 2000 Abrufe bei Youtube.

Bei den Vorwahlen der Demokraten in den USA steht morgen der Super Tuesday an und die Parteioberen rotieren, um die sozialdemokratische Welle aufzuhalten. Aber ist Bernie Sanders überhaupt noch zu stoppen?

Michael Bloomberg hat seine Social-Media-Millionen auf den bevorstehenden „Super Tuesday“ massiert und die für ihn aussichtsreichen Staaten. Er freut sich bis dahin am Gemetzel zwischen Biden und Sanders. Das ist Methode Trump – und kann klappen.

Die Corona-Panik nimmt in Deutschland langsam Fahrt auf. Haben Sie ihre Hamsterkäufe schon erledigt?

Hamster sind alle. Epidemiologen warnen: Nach der panischen ersten Welle werde sich Erleichterung einstellen, dass es doch so schlimm nicht komme. Das führe zu Leichtsinn und zu einer zweiten Welle.

Bei einem Luftangriff syrischer Kampfflugzeuge auf türkische Stellungen wurden über 30 Soldaten getötet. Jetzt schaltet Ankara die Nato ein. Wie kann es nun weitergehen?

Einfach: Wir reden weiter nicht mit Russland und lassen die Sause in eine Doppelkatastrophe münden. Gemetzel in Syrien; neue Flüchtlingskatastrophe.

Und was machen die Borussen?

Samstag der erwartet schwere Gegner: elf Freiburger und Sabine Töpperwien am Radio-Mikro. Als sie Fan-Proteste kommentierte mit den Worten, hier fehle es an „Recht und Ordnung“, und das verstoße „gegen die Statuten“, wünschte man sich, sie sei einfach Schalkerin, das ist nicht so schlimm.