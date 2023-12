Club-Sterben in Hamburg : Dem Molotow droht das Aus

Der Musikclub Molotow auf der Reeperbahn hat überraschend eine Kündigung vom Vermieter erhalten. Der will dort nun ein „Boutique Hotel“ errichten.

HAMBURG taz | Dem Hamburger Musikclub Molotow droht das Aus: „Dem Molotow ist gestern zum 30.06.24 gekündigt worden“, erklärten die Betreiber des Clubs am Freitagnachmittag. Seit 2014 hat der Club seine Räumlichkeiten am Nobistor auf der Reeperbahn in St. Pauli. Jedoch: „Investor und Stadt wollen an seiner Stelle ein Hotel“, teilen die Betreiber mit und verweisen auf die Pläne ihres Vermieters. Demzufolge soll das Molotow Platz machen, damit ein „Boutique Hotel“ gebaut werden kann. Die Nachricht über das drohende Aus des Molotow kommt wenige Tage, ehe eine ganze Reihe Hamburger Clubs seine Türen schließen muss.

Sollte das Molotow tatsächlich vor die Tür gesetzt werden, wäre es der dritte notgedrungene Auszug für den Club seit seiner Eröffnung 1990: Bis 2013 war er im Keller der Esso-Häuser am anderen Ende der Reeperbahn untergebracht. Doch wenige Tage vor Weihnachten wurde der gesamte Gebäudekomplex damals von der Polizei wegen akuter Einsturzgefahr geräumt.

Neben dem Molotow verloren auch mehr als 90 Be­woh­ne­r:in­nen ihr Zuhause. Nachdem es kurzzeitig in einem früheren Möbel-Haus unterkommen konnte, eröffnete der Club 2014 an seiner jetzigen Adresse am Nobistor. „Der Club wird also zum dritten Mal abgerissen“, sagte Betreiber Andi Schmidt am Freitag der taz angesichts der Kündigung.

Tatsächlich findet sich auf der Homepage des Betreibers der Plan, an Stelle des Molotow ein „Neubau eines Boutique Hotels auf der Reeperbahn in Hamburg“ zu errichten: Sechsstöckig, mit schicker roter Verglasung und einem Lounge-Bereich im Erdgeschoss – so veranschaulicht es ein Entwurfsbild. Wie konkret die Pläne sind und ob das Molotow tatsächlich schon in sechs Monaten ausziehen muss, bleibt unklar – der Vermieter war für die taz am Freitag nicht zu erreichen. „Dass wir nun so schnell ausziehen müssen, hat uns überrascht“, sagt Schmidt. „Die Uhr tickt nun.“

Musikclubs ohne Perspektive

Dabei wäre ein Auszug des Molotow im kommenden Jahr kein Problem – hätte die zwischen der Stadt und dem Eigentümer des Esso-Häuser-Geländes getroffene Vereinbarung Bestand gehabt. 2016 einigten sich der zuständige Bezirk Mitte, die Bayerische Hausbau als Eigentümerin sowie die Stadtteilinitiative Planbude darauf, dass beim Neubau auch das Molotow wieder einen Platz bekommen soll.

Doch immer wieder verzögerte sich der angekündigte Baubeginn, die ursprünglich anvisierte Fertigstellung ist mittlerweile überschritten. Und im vergangenen August wurde klar, dass die Eigentümerin das ausgehandelte Konzept nicht mehr umsetzen will. „Der Investor lässt das Grundstück seit zehn Jahren brach liegen“, kritisieren daher nun auch die Molotow-Betreiber.

Clubs müssen schließen

Das Kündigungsschreiben erreichte das Molotow wenige Tage, bevor eine ganze Reihe Hamburger Clubs seine Toren schließt: Der Club Pal im Karolinenviertel schließt mit dem Ende des Jahres. Außerdem müssen an und unter der Sternbrücke im nahegelegenen Altona die Astra-Stube, das Fundbureau, der Waagenbau, die Beat Boutique sowie die Bar 227 schließen, weil nun der Absriss der Bahnbrücke ansteht.

Nach langen Protesten gegen den Abriss der Brücke hatte die Hamburger SPD versucht, den Clubs das Aus in ihren Räumlichkeiten schmackhaft zu machen, in dem sie ankündigte nach dem Abriss der Brücke in unmittelbarer Nachbarschaft ein „Clubhaus“ zu errichten, in das alle unterkommen könnten. Doch mehr als eine Ankündigung blieb das nicht, mittlerweile haben sich drei der Sternbrücken-Clubs entschieden, in einigen Monaten in Räumlichkeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs zu ziehen.