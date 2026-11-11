Erst wurde Yonca Verdioğlu Şık aus ihrer Wohnung geholt. Dann musste sich die Programmkoordinatorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul einigen Fragen der Staatsanwaltschaft stellen. Am Ende durfte sie zwar wieder nach Hause, doch die Türkei darf sie erst mal nicht verlassen.

Gegen Şık wird nämlich ermittelt. Der Verdacht: „politische oder militärische Spionage“. Doch bei ihrer Vernehmung ging es offenbar um etwas anderes. Die Ermittler befragten Şık zu 205 Zahlungseingängen auf ihrem privaten Konto. 180 davon seien Gehaltszahlungen gewesen, erklärten ihre Anwälte. Bei den übrigen habe es sich um erstattete Arbeitsauslagen gehandelt, so Şık.

Auch ihre Stiftungsarbeit und die Zusammenarbeit mit der LGBTI+-Organisation Kaos GL waren Gegenstand der Befragung. Fragen zu konkreten Spionagehandlungen seien ihr dagegen nicht gestellt worden, erklärte ihre anwaltliche Vertretung.

Grundlage für den Vorwurf bleibt unklar

Was genau der Staatsanwaltschaft als Grundlage für den schweren Vorwurf dient, bleibt unklar. Laut dem türkischen Nachrichtenportal T24 gilt für die Ermittlungsakte eine Geheimhaltungsanordnung. Damit ist auch die Akteneinsicht der Verteidigung eingeschränkt.

Geboren und aufgewachsen im nordrhein-westfälischen Brühl, studierte Şık Deutsch und Frauenstudien an der Universität Istanbul. Zunächst ging sie in die freie Wirtschaft, seit 2008 ist sie bei der Heinrich-Böll-Stiftung angestellt. Seitdem beschäftigt sie sich beruflich mit Demokratie, Menschenrechten und feministischen Themen.

Sie hat Projekte zur kurdischen Frage, zur Aufarbeitung des Militärputsches von 1980 und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen begleitet. Auch die Zusammenarbeit mit queeren Organisationen gehört zu ihrer Arbeit. Es sind Themen, die in der Türkei seit Jahren politisch umkämpft sind.

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Allerdings könnte nicht nur ihre eigene Arbeit bei dem Verfahren eine Rolle spielen. Bereits 2017 saß ihr Ehemann, der investigative Journalist Ahmet Şık, in Untersuchungshaft. Damals setzte sie sich öffentlich für die Freilassung ihres Ehemannes ein und sagte: „Ich bin nicht mehr Yonca, sondern die Frau von Ahmet Şık.“

Nun steht sie selbst als Beschuldigte im Mittelpunkt. Ihr Mann ist inzwischen Abgeordneter der oppositionellen türkischen Arbeiterpartei TİP und geht seit Wochen dem Fondsskandal nach, der im September in der Türkei für Aufsehen sorgte. Şık stellte dazu parlamentarische Anfragen und machte die Vorwürfe über manipulierte Aktienkurse öffentlich. Als Abgeordneter genießt er allerdings inzwischen Immunität.

Druck auf den Ehemann

Die TİP vermutet, dass mit der Festnahme von Şık nun auf diese Weise Druck auf ihren Mann ausgeübt werden soll. „Sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, indem sie seine Angehörigen bedrohen“, sagte TİP-Parteichef Erkan Baş am Dienstag.

Ob nun Şıks Arbeit für die Stiftung oder die Recherchen ihres Mannes der Grund für die Ermittlungen sind, bleibt zu diesem Zeitpunkt noch unklar. In der Türkei geraten längst nicht mehr nur oppositionelle Po­li­ti­ke­r:in­nen und Jour­na­lis­t:in­nen ins Visier der Justiz – sondern auch Menschen wie Yonca Verdioğlu Şık, die sich für Menschenrechte engagieren.