Bundesparteitag der FDP : Lindner auf Regierungslinie

Auf dem FDP-Bundesparteitag kritisieren viele Delegierte den Kurs der Ampel. Doch der Parteichef verteidigt seine Koalitionspartner

BERLIN taz | Christian Lindner – mit dunklem Anzug und roter Krawatte – guckt von drei Bildschirmen ins Publikum, vor einem neutralen Hintergrund. Es ist ein starrer Ausschnitt. Wegen einer Coronainfektion muss der FDP-Chef und Bundesfinanzminister am Samstag digital zum Bundesparteitag in Berlin zugeschaltet werden – er wirkt dabei ziemlich angeschlagen. Lindner befindet sich in Washington in Quarantäne. Etwas skurril mutet es schon an. „Die Pandemie ist nicht vorüber“, sagt er – und führt sich selbst als bestes Beispiel an. Die allermeisten der rund 600 Delegierten der Freedom-Day-Partei tummeln sich derweil ohne Maske in der Berliner Veranstaltungshalle Station.

Die weitgehende Abschaffung der meisten Corona-Regeln, die die FDP durchgesetzt hatte, verteidigt Lindner. Immer wieder stockt das Bild, mal klatschen die rund 600 Delegierten laut, während Lindner schon weiter spricht. Ideal ist das nicht für die selbst ernannte Digitalisierungspartei, aber angesichts des russischen Angriffskriegs scheint das technische Malheur auch vernachlässigbar.

In Lindners Rede ist der bewaffnete Konflikt das bestimmende Thema. „In der Ukraine wird um die Werte gekämpft, die uns wichtig sind. Und deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen, und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen“, sagt Lindner. Für ihn heißt das: Die Ukraine braucht schwere Waffen für den Sieg. Aber es dürfe nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit Deutschlands und des Nato-Gebiets kommen. „Wir dürfen keine Kriegspartei werden“, betont er.

Für die FDP ist es der erste Parteitag, seit sie in der Ampelkoalition in Regierungsverantwortung ist. Es geht um nichts weniger als den Kurs der Partei zwischen Pandemie, Klimakrise und Ukrainekrieg – kein leichtes Unterfangen. Denn der Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Großteil der SPD wird zunehmend kritisiert – nicht nur von der Opposition, sondern auch von Grünen und FDP-Politiker:innen. Umso überraschender ist es, dass Lindner nur lobende Worte für den Bundeskanzler findet. Scholz wäge „sorgsam ab“ und zeige ein „inneres Geländer“, findet er. Der Kanzler habe „das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag.“ Doch das sehen offenbar nicht alle so.

Wahlen auf dem FDP-Parteitag Neuer General: Der Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai ist zum neuen Generalsekretär der FDP gewählt worden. Der 45-Jährige erhielt auf dem Parteitag am Samstag in Berlin 89 Prozent der gültigen Stimmen. Djir-Sarai hatte das Amt in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch ausgeübt, nachdem der vorherige Generalsekretär Volker Wissing den Posten mit der Ernennung zum Bundesverkehrsminister aufgegeben hatte. Bundesvorstand wird weiblicher: Die Bundestagsabgeordnete Renata Alt, die Vorsitzende der Jungen Liberalen (Julis), Franziska Brandmann, und die niedersächsische Landtagsabgeordnete Susanne Schütz wurden als neue Beisitzerinnen in das Gremium gewählt. Die Nachwahlen waren nötig geworden, weil mehrere männliche Vorstandsmitglieder in höhere Parteiämter gewählt wurden. Alt erhielt 85 Prozent der gültigen Stimmen. Für Brandmann stimmten ebenfalls 85 Prozent der teilnehmenden Delegierten, Schütz bekam 86 Prozent. (afp)

Als später Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsauschusses und eine der prominentesten Kritikerinnen von Olaf Scholz, kein „Zaudern und Zögern“, sondern „Kühnheit und Mut“ fordert, erhält sie Standing Ovations. Sie warnt vor einer falschen Rücksichtnahme auf Russlands Präsident Wladimir Putin beim Thema Waffen- und Panzerlieferungen. Auch Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Bundesvorsitzende, beklagt sich über die SPD: „Das Bild, das viele Vertreter der größten Regierungspartei gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeben, ist keines, das uns als Koalitionspartner zufriedenstellen kann.“

Vielleicht kann das auch als Aufgabenteilung verstanden werden: Für den Part Regierungstreue ist Lindner zuständig, um die sichtbar gewordenen Brüche innerhalb der Ampel nicht weiter zu vertiefen. Den Part Attacke müssen andere übernehmen.

Christian Lindner macht es jedenfalls geschickt: Er kritisiert mit seiner Forderung nach schweren Waffen zwar indirekt den Kurs des Bundeskanzlers, spricht die Kritik aber nicht offen aus – über einen entsprechenden Antrag des Parteivorstands sollen die Delegierten am Nachmittag abstimmen. Das Vorgehen des Finanzministers veranschaulicht das Grunddilemma, in dem die Liberalen stecken: Sie dürfen nicht wie eine Oppositionspartei wirken, müssen aber ihr eigenes Profil stärken. In Umfragen stehen sie derzeit bei 8 bis 9 Prozent – bei der Bundestagswahl holten sie 11,5 Prozent der Stimmen.

Eine große Rolle spielt in den Redebeiträgen neben dem Ukrainekrieg auch die damit direkt zusammenhängende Energiepolitik. Mehrere Delegierte fordern eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, doch der Applaus dafür hält sich in Grenzen. Im Leitantrag des Parteivorstands, über den am Nachmittag noch nicht abgestimmt worden ist, wird dieses Thema nur kurz und extrem zurückhaltend erwähnt: „Eine Modifizierung unserer Ausstiegspläne bei Kohle- und Kernenergie behalten wir uns vor“, heißt es darin – wohl auch in dem Wissen, dass es in dieser Frage keine Einigkeit in der Koalition gibt.

Während etwa der Bezirksverband Oberbayern in einem Antrag einen sofortigen Importstopp für sämtliche Rohstoffe aus Russland forderte, vertritt Lindner auch in dieser Frage den Kurs der Regierung. Sanktionen seien nur sinnvoll, wenn sie „Putins Kriegskasse“ stärker treffen als Deutschland selbst. Der Parteichef plädiert darum nur dafür, dass Deutschland sich „schnellstmöglich“ von russischen Importen unabhängig mache – ohne aber zu spezifizieren, was das heißt. Zentral sei dabei neben einer Diversifizierung der Importe der „beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Freiheitsenergien“. Doch auch die verstärkte Förderung „heimischer Öl- und Gasvorkommen“ fordert Lindner; die Atomkraft erwähnt er dagegen in seiner Rede nicht.

Profilierungsfeld Bundeswehr

Ein besseres Profilierungsfeld für die FDP ist offenbar die Bundeswehr. Diese müsse materiell gestärkt werden, und auch ideell brauche es ein neues Verhältnis zu den Soldat:innen. Zu oft würden diese in der Gesellschaft angefeindet. Darüber, dass in der Bundeswehr immer wieder rechtsextreme Netzwerke aufgeflogen sind, verliert Lindner aber kein Wort. Schließlich sollen 100 Milliarden Euro Sondervermögen die Bundeswehr wieder aufpeppen.

Deutliche Kritik äußert Lindner bei dem Thema in Richtung Union. In Zeiten des Krieges habe er kein Verständnis „für parteipolitische Manöver“. Es gehe der Union offenkundig darum, „die Regierungskoalition in Schwierigkeiten zu bringen und die Regierung zu destabilisieren“, kritisiert er – und fordert von CDU und CSU „staatspolitische Mitverantwortung“. Schließlich sei die Union auch mitschuldig an der Vernachlässigung der Bundeswehr. Die Union hatte angekündigt, bei der erforderlichen Grundgesetzänderung für das Sondervermögen Bundeswehr nur 75 Stimmen beisteuern – also haargenau die Anzahl, die für die Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich wären. Weichen skeptische Regierungsmitglieder ab – wovon bei Grünen und SPD auszugehen ist – scheitert das Vorhaben demnach.

Für die Ampel und den Bundesfinanzminister wäre das nach dem Hickhack um eine Impfpflicht das nächste Desaster. Lindner scheint das durchaus bewusst zu sein. Dass sich Union und FDP aneinander abarbeiten, ist wenig verwunderlich: Beide wollen das konservative Bürgertum ansprechen, das Wert legt auf solide Finanzen. Lindner beteuert deshalb, dass es mit der FDP keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse geben wird. Angesichts der massiven Schulden, die Lindner als Finanzminister bereits machen musste, wirkt das fast verzweifelt. Entscheidend wird auch das Ergebnis der Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt für 2021 sein, mit dem eine 60 Milliarden Euro schwere Klimarücklage geschaffen wurde. Bekommt die Union Recht, beschädigt das vor allem das Ansehen des Finanzministers.

Dass das Bild von Christian Lindner zum Ende seiner Rede ins Stocken gerät, wirkt da fast symbolisch. Doch die Delegierten im Saal stehen auf und klatschen frenetisch. Der FDP-Chef ist da schon längst von der Bildfläche verschwunden.