piwik no script img

Britische Epstein-AffaireKeir Starmer auszuwechseln ist auch keine Lösung

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Nach der Mandelson-Epstein-Affäre werden die Rufe nach einem Rücktritt des Premiers lauter. Das Problem: Etwas Besseres steht nicht zur Verfügung.

Keir Starmer lacht, eine Girlande mit Union Jack im Hintergrund
Keir Starmer: Sein Reflex in Krisenzeiten ist das Einigeln in der Hoffnung, dass alles vorbeigeht Foto: Suzanne Plunkett/Pool/AP/Reuters

W äre das Auswechseln des Regierungschefs der Schlüssel zu besserer Regierungsführung, müsste Großbritannien das bestregierte Land der westlichen Welt sein. Das ist nicht der Fall, darüber herrscht bei den Briten Einigkeit quer durch die politischen Lager. Keir Starmer ist schon der sechste Premierminister in zehn Jahren, er ist von allen der unbeliebteste, und womöglich folgt bald der siebte. Die Dienstkatzen in 10 Downing Street überleben deutlich länger und sind populärer.

Starmers Probleme sind hausgemacht. Sein Reflex in Krisenzeiten ist das Einigeln in der Hoffnung, dass alles vorbeigeht. Das funktioniert, solange sein Umfeld ihn abschirmt. Aber in der Mandelson-Affäre geriet sein Umfeld in die direkte Schusslinie und macht nicht mehr mit.

Die Verantwortung für die Entscheidung, den diskreditierten alten New-Labour-Guru Peter Mandelson aus der Versenkung zu holen und ihm den Botschafterposten in Washington zuzuschanzen, gegen den Willen des zuständigen Ministeriums, liegt bei Keir Starmer, nicht bei Beamten und Beratern. Für die Trump-Schlangengrube brauchten wir eine Schlange, lautet eine der vielen farbenprächtigen Ausreden in Labour-Kreisen für Mandelsons Berufung, seit das Ausmaß seiner Verstrickung in Jeffrey Epsteins kriminelle Machenschaften offengelegt wurde.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Aber dass lauter Mandelson-Günstlinge zentrale Posten in Starmers Regierungsapparat bekleiden, liegt nicht an Trump. Es liegt an Starmer und seinem Vertrauen in die skrupellosen Machtpolitiker aus der Ära von Tony Blair – sie schenkten Labour einst drei Wahlsiege und dreizehn Jahre an der Macht, und auch Starmer will lange regieren, um „dem Land zu dienen“, wie er immer sagt.

Starmer ist persönlich integer, sagen alle, die ihn kennen. Aber wie alle erfolgreichen Labour-Führer vor ihm hat ihn die fixe Idee in Besitz genommen, er sei der Träger einer höheren Mission, um Großbritannien zu erneuern. Tony Blair wurde mit diesem Denken größenwahnsinnig. Sein Stratege Mandelson sieht alle Labour-Regierungschefs von Blair bis Starmer als seine Zauberlehrlinge. Man kann mit Sendungsbewusstsein sicher einiges erreichen. Aber man entfremdet sich vom eigenen Land und man steht mit Fehlern sehr alleine da.

Soll Keir Starmer weg? Die Mehrheit der Briten wünscht sich das. Aber wollen sie wirklich nach der Tory-Selbstzerfleischung die Labour-Selbstzerfleischung, was eventuell den Weg für Nigel Farage frei macht, der alle Übel der Machtkonzentration noch vervielfachen würde? Starmer ist sicher kein besonders guter Premierminister. Aber etwas Besseres steht gerade nicht zur Verfügung.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Großbritannien #Keir Starmer #Jeffrey Epstein #England
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann mit Brille schaut ernst
Regierungskrise in Großbritannien Eine Atempause für Keir Starmer

Der britische Premierminister lehnt einen Rücktritt ab und sichert sich die Treue seines Kabinetts. Aber die nächste Mandelson-Kraftprobe steht bevor.

Von Dominic Johnson
Keir Starmer mit einer Aktenmappe unter dem Arm kommt aus einem Haus
Regierungskrise in Großbritannien Starmer lehnt Rücktritt wegen Epstein-Affäre ab

Ranghohe Labour-Politiker stellen sich hinter Premierminister Keir Starmer, der ungeachtet des Mandelson-Skandals an seinem Amt festhalten will.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
4
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
5
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
6
Brandmauer-Debatte Linke weist Vorwurf bewusster Zusammenarbeit mit AfD zurück