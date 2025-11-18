Bremer Literaturpreis für Heinz Strunk: Zur Diskussion gestellt
Für den Erzählband „Kein Geld kein Glück kein Sprit“ erhält Heinz Strunk den Bremer Literaturpreis. Auf einhellige Begeisterung stößt das nicht.
U m aus dem Nähkästchen zu plaudern: Die morgendliche Zoom-Konferenz des taz-Kulturressorts verlief an diesem Tag kontrovers. Anlass war der Schriftsteller Heinz Strunk.
Ihm wird, das war gemeldet worden, am 26. Januar im Bremer Rathaus für seinen Erzählband „Kein Geld Kein Glück Kein Sprit“ der Bremer Literaturpreis verliehen – eine Meldung, die innerhalb des Kulturressorts unterschiedlich aufgenommen wurde.
Die eine Fraktion („Kann man doch nicht machen“) verwies auf die Tradition dieses Literaturpreises, der in der Tat mit den Auszeichnungen von Ingeborg Bachmanns „Anrufung des Großen Bären“ (1957) und Paul Celans „Mohn und Gedächtnis“ (1958) Maßstäbe für die alte Bundesrepublik gesetzt hat.
Er hat allerdings auch einst für einen Skandal gesorgt, als der Bremer Senat sich weigerte, der Jury zu folgen und den Preis an Günter Grass für die „Blechtrommel“ zu verleihen (1960). Dieser Eklat ging in die Literaturgeschichte ein. Im Jahr darauf wurde der Preis nicht vergeben; man musste sich erst einmal wieder zusammenraufen.
Ablehnung und Widerspruch
Jedenfalls: Heinz Strunks Erzählungen standen auf der morgendlichen Konferenz der einen Seite eher für „easy reading“ denn für „Literatur“, was die andere Seite zu Widerspruch reizte. Sie verwies auf solche Bücher wie „Junge rettet Freund aus Teich“ und „Der goldene Handschuh“.
Bei Erwähnung des letzteren Romans gingen dann die Emotionen endgültig hoch: Die Geschichte vom Frauenmörder Fritz Honka vermittelt also weiterhin Erregungspotenzial, mit Ausschlägen in Richtung Abwehr wie Verteidigung.
Beschädigt Strunk den Bremer Literaturpreis, oder sollte er jetzt auch den Büchnerpreis kriegen? Da die Tagesproduktion anstand, wurde das nicht ausdiskutiert. Mal sehen, vielleicht bleiben wir dran.
Heinz Strunk hat auf Facebook den Preis übrigens auch selbst kommentiert: „Das ist eine sehr schöne Auszeichnung. Der Bremer Literaturpreis zählt zu den Top Ten der deutschen Literaturpreise“, schrieb er trocken.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert