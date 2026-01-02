dpa/ap/afp/taz | Das Foto ist klar und erschreckend. Sie zeigen junge Menschen ausgelassen feiernd in einer Bar. Sektflaschen mit brennenden Wunderkerzen werden hochgehalten. Auf einem Bild sitzt eine junge Frau auf den Schultern eines anderen Barbesuchers. Auf dem anderen sieht man, dass die niedrige Decke des Raumes offenbar Feuer gefangen hat.

Laut dem französischen Sender BMFTV, der die Fotos verbreitet hat, wurde sie in der Neujahrsnacht von Be­su­che­r:in­nen im Kellerraum der Bar „La Constellation“ in Crans-Montana aufgenommen – unmittelbar bevor das sich das Feuer rasend schnell ausbreitete.

In der Silvesternacht waren bei dem Brand in einer Bar mit Hunderten zumeist jungen Feierenden etwa 40 Menschen ums Leben gekommen, 115 weitere wurden verletzt. Rund 80 von ihnen sollen sich Berichten zufolge im kritischen Zustand befinden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglück und nicht von einem Anschlag aus.

Er­mitt­le­r:in­nen halten sich zurück

Die Behörden haben sich bislang nicht deutlich zur Ursache des Feuers geäußert. Die Kantonsregierung des Wallis schrieb in einer Mitteilung von einem „Flashover“ in der Bar – ein Brandphänomen, das eine Brandschutzsachverständige in der ARD mit einer Feuerwalze verglich.

Was ist ein Flashover-Effekt? Bei dem verheerenden Silvesterbrand in einer Bar im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana haben sich die Flammen Augenzeugen zufolge rasend schnell ausgebreitet und den Party-Ort im Untergeschoss des zweistöckigen Lokals für zahlreiche Menschen in eine tödliche Falle verwandelt. Die Regierung des Kantons Wallis erklärte, infolge des Brandes sei es zu einem sogenannten Flashover gekommen, „der nach ersten Erkenntnissen eine oder mehrere Explosionen zur Folge hatte“. Laut der Non-Profit-Internetplattform Brand-Feuer.de handelt es bei einem Flashover um einen heftigen Flammenüberschlag, auch Feuersprung genannt. Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen spricht von einem Phänomen „der extremen Brandausbreitung“. Es entsteht, wenn sich in einem geschlossenen Raum sogenannte Pyrolysegase ansammeln. Bei Pyrolyse handelt es sich um die Spaltung organischer Verbindungen durch große Hitze. Ab einer Temperatur von etwa 600 Grad entzünden sich die dabei entstehenden Pyrolysegase im gesamten Raum schlagartig – ein Vorgang, den Brandschutz-Experten als „Durchzünden“ bezeichnen. Aus dem Entstehungsbrand wird so ein Vollbrand, bei dem schnell Temperaturen von über 1000 Grad entstehen. „Nach einer Raumdurchzündung brennen die Oberflächen aller brennbaren Materialien im Raum“, heißt es in einem Schulungsdokument des nordrhein-westfälischen Feuerwehrinstituts. Nicht nur der Brandraum steht dann schlagartig in Flammen, sondern die Flammen schlagen „auch meistens mit erheblicher Wucht nach außen“, wie auf Brand-Feuer.de ausgeführt wird. Ein Flashover-Effekt ist daher nicht nur für die Menschen in dem brennenden Raum, sondern auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährlich. (afp)

Mit einer Einschätzung der Brandursache halten sich die Er­mitt­le­r:in­nen aber weiterhin zurück. „Wie in jedem Fall wird in jede Richtung ermittelt“, sagte ein Schweizer Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ob die Aufnahmen den Ermittlern bekannt seien, könne er nicht bestätigen, doch er gehe davon aus, sagte er am Freitagmorgen.

Handys, die am Unglücksort sichergestellt wurden, würden ausgewertet, hatte die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Pilloud, am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Aber auch Augenzeugen berichteten über die fatalen Sprühkerzen in der Bar. Als erste hatte darüber am Donnerstag ebenfalls der Sender BMFTV berichtet. Dort hatten zwei junge Französinnen erzählt, dass die auf Flaschen gesteckten Wunderkerzen die Decke in Brand gesetzt hätten: „Der ganze Raum stand nach 30 Sekunden oder einer Minute in Flammen“. Eine der Frauen beschrieb, wie die Menschenmenge panisch versuchte, aus dem Kellerclub über eine schmale Treppe und durch eine enge Tür zu fliehen.

Mittlerweile zitieren weitere Medien ähnliche Berichte von Augenzeugen. Der 19-jährige Nathan, der sich nach eigenen Angaben rechtzeitig aus der Bar retten konnte, erzählte der Schweizer Zeitung „Blick“: „Eine Frau saß auf den Schultern einer anderen Dame. Sie hatte zwei Flaschen mit Wunderkerzen.“ Sie habe die Sprühkerzen so hoch geschwenkt, dass sie die Decke berührt hätten. Diese habe plötzlich Feuer gefangen, zitierte die Zeitung den jungen Schweizer.

Ein junger Gast aus Paris, der 16-jährige Axel Clavier, überlebte das Unglück und beschrieb die Szenen im Inneren als „totales Chaos“. Einer seiner Freunde sei ums Leben gekommen, und zwei oder drei würden vermisst, sagte er der Nachrichtenagentur AP. Er habe den Ausbruch des Brandes nicht beobachtet, aber er habe Kellnerinnen mit Champagnerflaschen und Wunderkerzen gesehen.

Identifizierung kann lange dauern

Laut Polizeichef Frederik Gisler ist davon auszugehen, dass unter den Opfern auch Ausländer sind. Die Schweizer Behörden stünden in engem Kontakt mit den Angehörigen, ebenso mit den verschiedenen betroffenen Botschaften. Die Identifizierung der Toten könne noch Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Viele der Opfer sind offenbar bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Mittlerweile versuchen Angehörige und Freun­d:in­nen über Seiten im Internet etwas Vermisste herauszufinden. Die dort gesammelten Bilder bestätigen, dass die Bar vor allem von jungen Menschen besucht wurde.