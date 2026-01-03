piwik no script img

Nach Katastrophe in Crans-Montana50 Schwerverletzte müssen ins Ausland

Mehr als 70 Prozent verbrannte Haut und schwere Lungenschäden: Viele junge Opfer des Infernos in der Schweiz werden nun im Ausland behandelt.

Ein Informationsschild vor dem Krankenhaus
Eines der zahlreichen Brandopfer aus dem Skiort Crans-Montana wird in der Stuttgarter Fachklinik behandelt Foto: Bernd Weißbrod/dpa

dpa | Nach der Akutversorgung der Brandopfer von Crans-Montana muss fast die Hälfte der 119 Schwerverletzten mangels Kapazität in der Schweiz ins Ausland verlegt werden. Deutschland hat bereits Menschen aufgenommen und weitere Kapazitäten angeboten.

Bis Sonntag sollen 50 Menschen verlegt werden, teilt das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Angeflogen werden unter anderem auch Kliniken in Frankreich, Italien und Belgien.

Bei dem Brand in einer Bar waren in der Silvesternacht 40 junge Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen geriet wohl Schaumstoff an der Decke durch das Abbrennen von funkensprühenden Partyfontänen in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. In der Bar waren überwiegende Teenager und junge Erwachsene.

Ärztin: Patienten stehen viele Operationen bevor

Im Kinderspital Zürich werden fünf minderjährige Brandopfer behandelt, wie Kathrin Neuhaus, Chefärztin des dortigen Brandverletzungszentrums, dem Sender SRF sagt. Teilweise sei mehr als 70 Prozent der Körperoberfläche verbrannt.

„Das heißt, sie sind Infektionen ausgesetzt, sie verlieren Wärme und es kommt durch die schwere Brandverletzung zu einer Verbrennungskrankheit, die den ganzen Körper systematisch betrifft, also auch das Herz-Kreislauf-System“, sagt sie. Zudem hätten viele durch das Einatmen von Rauch schwere Schädigungen etwa der Lunge.

Vielen der jungen Patienten stehe eine zweistellige Zahl von Eingriffen bevor. Sie müssen dann mehrmals die Woche in den Operationssaal (OP). „Im Moment planen wir, mit jedem Patienten jeden zweiten Tag in den OP zu gehen“, sagte sie.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Crans-Montana #Schweiz #Silvester
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann schießt während der Silvesternacht mit einer Schreckschusspistole
Angriffe auf Einsatzkräfte an Silvester Rufe nach kurzem Prozess

Der Berufsverband Rettungsdienste zweifelt an der Wirksamkeit der Regierungspläne zum Schutz von Helfern. Es genüge, Täter schneller abzuurteilen.

Von Rainer Rutz
Kerzen auf einer Straße
Brandkatastrophe in Crans-Montana Sprühfontänen zu nah an der Decke

Staatsanwältin geht davon aus, dass brennende Kerzen auf Flaschen das Feuer ausgelöst haben. Brandschutz wird untersucht. Identifizierung der 40 Toten dauert.

Von Gereon Asmuth
Ein mit rot-weißem Polizeiabsperrband gesicherter Brandort
Dutzende Tote an Neujahr in der Schweiz „Schlimmste Tragödie in der Geschichte des Landes“

Bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana sterben mehr als 40, meist junge Menschen. Polizei schließt Anschlag aus. Genaue Ursache noch unklar.

Von Gereon Asmuth
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
2
Gesetzesnovelle beim Mietrecht Möbelstücke sollen Mieterschutz nicht aushebeln
3
Rechtskatholischer Lobbyismus Zu Tisch mit Opus Dei
4
Abschiebungen nach Behördentermin In Leer wird die Ausländerbehörde zur Abschiebebehörde
5
Forderung von CSU-Ministerin Bayern will Cannabis-Legalisierung zurückdrehen
6
Drohender Rechtsruck Sag mir, wo du stehst, damit sich noch was dreht