Wenige Tage vor dem deutschen Stahlgipfel am Montag in Salzgitter fordert die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die hiesige Industrie wirksam zu unterstützen. Dazu benötige Deutschland einen gedeckelten Industriestrom- und Wasserstoffpreis, eine an Standortzusagen geknüpfte staatliche Förderung von Investitionen in eine klimaneutrale Produktion, Buy-European-Regeln bei der öffentlichen Beschaffung und wirksame Schutzmechanismen gegen Stahl, der durch Umwelt- und Sozialdumping sowie Subventionierung in den Herstellungsländern zu Billigpreisen auf den Weltmarkt gebracht wird. Diese Maßnahmen seien „weiterhin nur unzureichend umgesetzt. Deutschland ist am Zug“, so Christina Schildmann von der Hans-Böckler-Stiftung.

Deutschland müsse in der neuen geopolitischen Situation eine eigene Stahlproduktion erhalten – notfalls auch mit hohen Subventionen. Die hiesige Wirtschaft sei so abhängig von Stahl, dass 50 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust pro Jahr drohten, wenn Deutschland in einen globalen „Stahlschock“ geriete. Das hatte bereits im vergangenen Jahr eine Studie der Universität Mannheim im Auftrag der Stiftung gezeigt. Bei diesem Szenario drosseln große Exporteure wie China aufgrund von geopolitischen Konflikten oder Lieferkettenproblemen ihre Ausfuhren nach Europa kurzfristig.

Für mehr Wettbewerbsfähigkeit müsse die deutsche Stahlindustrie „zeitnah und breit auf klimafreundliche Produktion umstellen“, so die Ökonomen Tom Krebs und Patrick Kaczmarczyk. Daher sei politische Unterstützung der Transformation ökonomisch und für das Klima sinnvoll.

Das Gegenteil passiert. In der vergangenen Woche gab der größte deutsche Stahlkocher Thyssenkrupp bekannt, seine milliardenteure Produktion für Grünstahl erst 2029 in Betrieb zu nehmen, mit zwei Jahren Verspätung. Der indische Stahlriese Arcelormittal hatte bereits 2025 Pläne für klimafreundlichen Stahl aus den Werken in Bremen und Eisenhüttenstadt gestoppt.

„Antibiotika, bestimmte Chemikalien oder Chips für die Massenfertigung: jahrelang hieß es, solche vermeintlich simplen Produkte brauchen wir nicht mehr selber herzustellen, die kaufen wir billiger in Übersee. Vielfach stellt sich gerade heraus, dass das ein riesiger Fehler war“, betont Schildmann. Ähnliches drohe beim Stahl.

Langfristig effizienter und stabiler

Die von Kritikern der Subventionen verfochtene Alternative, Stahl weitgehend zu importieren, beruhe „auf der unrealistischen Annahme, dass globale Lieferketten immer reibungslos funktionieren und nahezu perfekter Wettbewerb auf den globalen Märkten vorherrscht“, warnen Krebs und Kaczmarczyk. Die Mehrkosten würden sich „langfristig als die effizientere und stabilere Form der Produktionsorganisation erweisen“.

Wie sehr Europas Stahlindustrie bedroht ist, zeigt der am Donnerstag erschienene Stahlausblick 2026 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das Papier rechnet damit, dass die Überkapazitäten der Produktion bis 2028 auf rund 745 Millionen Tonnen steigen. Ein wesentlicher Faktor ist China, das die Exporte seiner Stahlhütten mit Subventionen pusht, die 15-mal so hoch liegen wie die in der EU. Antidumpingmaßnahmen versuche China zu umgehen. So wird der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM, mit dem Europa seine Grünstahlproduktion schützen will, mit einer eigenen Produktion von elektrisch produziertem Stahl ausgebremst.

Resultat: Während die in der OECD zusammengeschlossenen Industriestaaten ihre Kapazitäten zurückfahren, stiegen Chinas Exporte 2025 auf 131 Millionen Tonnen an. Zum Vergleich: Deutschland, in der EU größter Hersteller, produzierte im vergangenen Jahr 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl.

Ohne Subventionen könnte es Ende der 30er Jahre keine mitteleuropäische Rohstahlproduktion mehr geben, hatte die Beratungsgesellschaft PWC im Sommer prophezeit. Immerhin: Die EU hat sich auf ein neues Handelsinstrument geeinigt, das zollfreie Stahlimporte verringert und höhere Zölle ab einem gewissen Kontingent vorsieht.