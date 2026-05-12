Der jahrelange Kampf von Menschenrechtsorganisationen und Anwohnern gegen ein Zementprojekt von Heidelberg Materials auf der indonesischen Insel Java geht in die nächste Runde. Einen Tag vor der Hauptversammlung des Konzerns haben die Menschenrechtsorganisation FIAN, das katholische Hilfswerk Misereor und die Organisationen Watch Indonesia und Inclusive Development International (IDI) eine Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gegen den Zementkonzern Heidelberg Materials eingereicht – gemeinsam mit zehn Betroffenen.

Gegenstand der Beschwerde sind Verstöße gegen unternehmerische Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit einem geplanten Zementprojekt im Kendeng-Gebirge in Zentraljava, Indonesien, schreiben die Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Falls das Projekt umgesetzt wird, drohen uns eine ökologische Katastrophe, Verarmung und die Verletzung unserer Menschenrechte“, sagt darin Bambang Sutikyo, einer der Antragstellenden, der in der betroffenen Region lebt.

Mit der Planung einer Kalksteinmine und eines Zementwerks würden Menschenrechte missachtet und gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz verstoßen, werfen die Antragsteller dem Unternehmen vor. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen und eine durch das indonesische Präsidialamt beauftragte Studie aus dem Jahr 2017 wiesen auf die erheblichen Risiken des Abbaus in der Region hin. So würde die Umsetzung der Pläne die Wasserverfügbarkeit und die Bodenqualität unwiderruflich beeinträchtigen, heißt es weiter.

Gegen den weltweit agierenden Konzern aus Baden-Württemberg wehren sich auch Betroffene der verheerenden Flutkatastrophe in Pakistan aus dem Jahr 2022. Im Januar dieses Jahres waren 39 betroffene Bäuerinnen und Bauern gegen RWE und Heidelberg Materials vor Gericht gezogen.

Heidelberg Materials gibt sich als Vorreiter im Klimaschutz

Sie fordern von den Unternehmen, die zu den größten deutschen CO 2 -Verursachern zählen, eine anteilige Entschädigung, teilten die Hilfsorganisation medico international und das „European Center for Constitutional and Human Rights“ (ECCHR) der Nachrichtenagentur epd mit. Eine entsprechende Klage wurde demnach vor dem Landgericht Heidelberg eingereicht. Die Unternehmen wiesen die Vorwürfe zurück.

Heidelberg Materials gibt sich als Vorreiter im Klimaschutz. Im vergangenen Juni hatte er in Norwegen die nach Firmenangaben weltweit erste Anlage zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid im industriellen Maßstab in der Zementindustrie eröffnet. Kronprinz Haakon von Norwegen und der norwegische Energieminister Terje Aasland hatten die Anlage in Brevik im Süden des Landes eingeweiht.