Bericht zu rechten Polizeichats in NRW : „Gravierende Mängel“

In NRW flogen PolizistInnen mit rechtsextremen Chats auf. Nun bilanziert ein Untersuchungsbericht: Frühwarnsysteme hätten versagt.

DÜSSELDORF/BERLIN taz | Die Polizeibeamten verschickten Hitlerbilder und Hakenkreuze, NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach von „widerwärtigster Hetze“. Im September flogen die rechtsextremen Chatgruppen in der Polizei NRW auf und sorgten für Entsetzen. Nun liegt ein polizeiinterner Untersuchungsbericht zu den Vorfällen vor – und der stellt den eigenen KollegInnen kein gutes Zeugnis aus.

Ermittelt wurde anfangs gegen gleich 29 Polizeibeamte, fast alle aus dem Polizeipräsidium Essen, insbesondere der Mülheimer Dienstgruppe A, die samt Dienstgruppenleiter komplett suspendiert wurde. Über Jahre sollen die PolizistInnen in Chatgruppen rechtsextreme Inhalte verschickt haben. Dies flog nur zufällig auf, weil einer der Polizisten durchsucht wurde, mit dem Vorwurf, Polizeiinterna an einen Journalisten verraten zu haben. Innenminister Reul nannte die Chats eine „Schande für die NRW-Polizei“ – und setzte eine polizeiinterne Sonderinspektion ein, welche die Vorgänge im Polizeipräsidium Essen untersuchte sollte.

Bereits zu Jahresbeginn legte diese ihren rund 30-seitigen Bericht, der als „Verschlusssache“ eingestuft ist, Reuls Innenministerium vor. Nun soll dieser am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags vorgestellt werden. Bereits vorab versandte Reul am Mittwoch eine Vorlage an den Ausschuss, in der Kernergebnisse des Berichts zusammengefasst werden.

Dort heißt es: „Ein Netzwerk von (Rechts-)Extremisten innerhalb der Kreispolizeibehörde Essen oder innerhalb der Polizei NRW existiert nicht.“ Über die Mülheimer Dienstgruppe fällt die Sonderinspektion dennoch ein harsches Urteil.

„Alle Aspekte gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“

Die Chatgruppen der dortigen Polizeibeamten seien zwar nicht originär extremistisch gewesen, sondern zum dienstlichen oder privaten Austausch, in einem Fall etwa für Kegelverabredungen. „Temporär und sukzessive“ seien dort aber rechtsextreme Inhalte eingestellt worden, vor allem im Kegel-Chat. Hervorgetan habe sich „eine Gruppe negativer Treiber, die sich mit Unterstützern umgeben hatte“.

Über diese urteilt der Bericht deutlich: „Das Handeln der Treiber und Unterstützer ging deutlich über das Posten rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Inhalte hinaus. Es erfasste nahezu alle Aspekte des Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, nämlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, Homophobie etc.“ Zudem seien die „Treiber“ und ihre Unterstützer auch anderweitig mit Straftaten wie Körperverletzungen, Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder Amts-, Eigentums- oder Staatsschutzdelikten aufgefallen. Der Bericht spricht von einer „Multidevianz“.

Laut der Sonderinspektion hätte das schon früher Konsequenzen haben müssen. In der Dienststelle habe ein „nicht zu tolerierender innerbetrieblicher Umgang“ geherrscht. Die Straftaten der PolizistInnen seien „in ihrem Umfeld wahrnehmbar“ gewesen. Dies hätte „Aktivitäten bzw. Interventionen auslösen müssen“. Jedoch: „Solche waren nicht feststellbar.“ Problematisch sei dabei gewesen, dass einige der Beamten schon lange auf ihren Positionen oder in der Dienststelle saßen und gleichen Alters waren.

Ein Fall von Führungsversagen

Auch die Vorgesetzten kritisiert der Bericht: „Vor allem aber haben Führungskräfte im unmittelbaren Umfeld ihre Führungsaufgaben nicht ordnungsgemäß wahrgenommen.“ Die Sonderinspektion schreibt von „gravierenden und weitreichenden Mängeln“ in der Mülheimer Dienstgruppe. Frühwarnmechanismen hätten „nicht gegriffen“, weil etwa Beschwerden oder Anzeigen wegen Amtsdelikten nicht ausreichend bearbeitet wurden.

Mit dem obersten Behördenchef, Essens Polizeipräsident Frank Richter, geht die Sonderinspektion dagegen milder um. Ihm attestiert sie eine Bereitschaft zu einer „guten Gesprächskultur“ und zu Sensibilisierungsmaßnahmen der Beschäftigen gegen Extremismus.

Die Sonderinspektion untersuchte zudem Vorgänge in der Essener Polizei zurück bis zum Jahresanfang 2012. Dabei wurden 250 Beschäftigte befragt, Ortsbesichtigungen durchgeführt, Akten ausgewertet. Vergleichbare Fälle wie in der Polizeiwache Mülheim seien dabei aber nicht festgestellt worden, heißt es im Bericht. In 82 Fällen sei aber Hinweisen auf rechtsextreme Vorgänge nachgegangen worden. 25 davon hatten tatsächlich eine straf- oder disziplinarrechtliche Relevanz, 17 eine extremistische. Gemessen an der Behördengröße seien diese Zahlen aber „nicht signifikant erhöht“, so die Sonderinspektion.

Polizeipräsident versus Reul

Essens Polizeipräsident Richter hatte bereits Mitte Februar in einem Schreiben an das Innenministerium behauptet, dass es keine rechtsextremen Chatgruppen in seiner Behörde gab. Richter bezog sich dabei explizit auf den noch nicht öffentlichen Bericht der Sonderinspektion und beklagte, dass das Mitarbeitermagazin der Polizei NRW das Thema „Rechtsextremismus in der Polizei“ zum Titel gemacht hatte.

Reul weist diese Darstellung nun zurück. Richter habe den Bericht „nicht vollständig wiedergegeben“. Der Minister verteidigte auch den Rechtsextremismus-Titel des Polizeimagazins: Dass die Berichterstattung zu Kontroversen führen würde, „war nicht nur voraussehbar, sondern beabsichtigt“.

Reul hatte nach Auffliegen der Chatgruppen auch die anderen Polizeibehörden in NRW um Prüfungen gebeten. Laut Innenministerium gingen darauf immerhin 252 Hinweise auf rechtsextremes Verhalten gegen 247 Polizeibeamte ein. In 33 Fällen erhärtete sich inzwischen der Verdacht und es wurden Ahnungen ausgesprochen. 24 der Beamten wurden vorläufig vom Dienst enthoben, einem die Führung der Dienstgeschäfte untersagt. In 48 Fällen wurden die Hinweise für haltlos erklärt, 171 Vorgänge sind noch offen.