Chabos wissen, wer Zahide ist, you know my name“, rappt die gerade einmal 14-Jährige Berlinerin, und recht hat sie. Zumindest, was die Leute auf Tiktok angeht. Denn dort ist Zah1de mit ihren 8,4 Millionen Fol­lo­wer*­in­nen und mehr als 558 Millionen Likes längst ein Star. Sie gilt als reichweitenstärkste deutsche Tiktokerin.

Bekannt wurde Zahide Kayaci aus Kreuzberg mit Tanzvideos. Sie ist Teil der Tiktok-Tanzschule Lunatix, dessen Gründer Serdar Boğatekin sie auch managt.

Seit vergangenen November veröffentlicht die Kreuzbergerin Songs, singt über Prada Cups, French Nails, ihren Fame und Neider („Yapper Yapper als Quatscher“). Die eingängigen Beats und Texte bohren sich ins Gehirn. Ihre Musik holt nicht nur Gen Alpha ab, Haftbefehl-Hommage und Cro-Sample lassen auch Millennials und Gen Z nostalgisch mit dem Kopf nicken.

Zahides Girlboss-Attitüde ist on point, und international ist sie auch schon bekannt. Egal wo man sich auf Tiktok rumtreibt, „Zahide won this trend“, ist seit einigen Monaten einer von vielen Kommentaren, auch wenn Zahide weder im Video vorkommt noch mit dem Inhalt des Videos in irgendeiner Weise in Zusammenhang gebracht werden kann.

Der Channel Zah1de, Tiktok und Youtube

Chatgpt hat’s geschrieben

Ihre Fans versuchen sie so außerhalb der deutschen Blase bekannt zu machen, und es funktioniert. In ihrem neuesten Song „Zahide did it better“ bezieht sie sich auch auf ihre internationalen Follower: „Ich weiß nicht wer die sind, but I won this trend“.

Was als Hommage ihrer Fans begann, entwickelte sich zum Meme. Immer mehr Creator fragen sich in ihren Tiktoks, wer bitte diese Zahide sei. Doch nicht jeder gönnt ihr den Erfolg, viele Kommentare kritisieren, ihre Songtexte (Chatgpt hat’s geschrieben) oder ihr Alter („muss die nicht in die Schule?“).

Zahide lässt die Hate-Kommentare kalt, die Rapperin singt und tanzt mal im Einkaufszentrum, im Tanzstudio oder vor dem Eiffelturm. „Ich hab mich selbst zum Star gemacht.

Erst habt ihr mich gehatet, doch dann habt ihr mich nachgemacht“, rappt sie in ihrer Single „Ballert auf lautlos“. Ihre Botschaft? Ihr könnt mir nichts. Passt auf! Die Zeiten der unsicheren Teenager sind vorbei und Bock macht ihre Musik auch noch.