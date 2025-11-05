piwik no script img

Name ohne WagenknechtDas BSW benennt sich um – in BSW

Monatelang wurde gerätselt, wie die Parteineugründung der ehemaligen Linken-Politikerin künftig heißen soll. Jetzt hat sich die Führung wohl festgelegt.

Menschen, die nur als Schattenriss zu erkennen sind, stehen vor einem BSW Schriftzug.
Der BSW heisst weiterhin BSW – aber jetzt „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ Foto: Hannes P Albert/dpa

dpa | Das Bündnis Sahra Wagenknecht trennt sich vom Namen der Parteigründerin und soll künftig „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ heißen. Beim Kürzel BSW soll es bleiben. Dies ist der Vorschlag des Präsidiums und des Vorstands, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Präsidiums erfuhr. Das letzte Wort hat ein BSW-Parteitag in Magdeburg Anfang Dezember.

Gründerin Sahra Wagenknecht hatte schon vor längerer Zeit erklärt, dass der bisherige Parteiname nur eine Übergangslösung sein sollte und bald geändert werden solle. Kritiker hatten ihr vorgehalten, die Neugründung zu stark auf ihre Person zuzuschneiden. Sie hielt dagegen, die junge Partei brauche zur Einführung zunächst Wiedererkennungswert.

Tatsächlich ist Wagenknecht die tragende Figur und bei weitem das bekannteste Gesicht der Partei. Sie hatte sie nach ihrem Bruch mit der Linken 2024 gegründet. Zuletzt hatte das BSW nach eigenen Angaben etwa 5.000 Mitglieder. Die 56-Jährige hat bisher offen gelassen, ob sie beim Parteitag erneut als Vorsitzende kandidiert. Eine „führende Rolle“ soll sie nach Angaben aus der Partei in jedem Fall behalten.

Ob die Partei ohne die Personalisierung und ohne Wagenknechts Namen punkten kann, ist offen. Das BSW hatte 2024 Erfolge bei der Europawahl und den ostdeutschen Landtagswahlen erzielt, war aber in diesem Frühjahr bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Der offizielle Name lautete bisher komplett: „BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“. Der Vorschlag für die neue Variante in Gänze: „BSW – Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ in dieser Schreibweise mit groß geschriebenen Attributen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #BSW #Sahra Wagenknecht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Foto des Tiktok-Accounts von Alice Weidel auf einem Smartphone
Bertelsmann-Studie zur Bundestagswahl Algorithmen bevorzugen extrem rechte Inhalte

Beim Bundestagswahlkampf wurden Inhalte von der AfD in den sozialen Medien bevorzugt angezeigt. Auch die Linkspartei profitierte.

Von Marco Fründt
Steffen Krach lächelt in die Kamera.
Berlin-Wahl im September 2026 Der Countdown Richtung Wahl läuft

Die SPD kann in der neuesten Umfrage aufholen – und darauf hoffen, dass das an ihrem Spitzenkandidaten Steffen Krach liegt.

Von Stefan Alberti
Kim Sophie Bohnen steht vor dem Parteilogo der Partei "Die Linke"
Linke in Baden-Württemberg Jung, weiblich, Sozialopposition

Kim-Sophie Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei wollen die Linke in Baden-Württemberg in den Landtag führen. Es wäre eine Premiere.

Von Benno Stieber
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
3
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
4
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
5
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?
6
Depressionen durch Social Media Smartphone-Opfer