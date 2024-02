Ausblick der Radverbände : Fahrradbranche hat einiges auf Lager

Der Zweiradhandel boomte während der Coronapandemie. Danach ging es bergab. Für 2024 wünscht sich die Industrie Rückenwind aus der Politik.

BERLIN taz | Der Frühling naht, die neue Radsaison steht bevor. Die Fahrradindustrie hofft deshalb auf Schwung für 2024, rechnet jedoch weiterhin mit schwierigen Zeiten. Zuletzt hätten Umsatzverluste, Pleiten oder Massenentlassungen bei Herstellern Schlagzeilen gemacht, sagten Ver­tre­te­r:in­nen der Branche am Mittwoch vor Journalist:innen. „Es kann durchaus passieren, dass wir noch die eine oder andere Insolvenz sehen werden in diesem Jahr“, sagte Anke Schäffner vom Zweirad-Industrieverband ZIV. „Ich würde aber nicht von einer Insolvenzwelle sprechen.“

Noch seien die Lager prall gefüllt, die Nachfrage nach neuen Rädern sei im vergangenen Jahr deutlich hinter den Lagerbeständen geblieben, sagte Schäffner. 2024 will die Industrie so viele Fahrräder verkaufen, dass die Lager wieder ein normales Niveau erreichen. „Rabatte sind da nicht immer der richtige Weg“, warnte Uwe Wöll, Geschäftsführer des Verbunds Service und Fahrrad (VSF). Allzu stark reduzierte Preise drohten Händler und Hersteller in finanzielle Nöte zu bringen – das habe die Zeit nach dem Coronaboom der Fahrradbranche gezeigt.

Zwischen 2019 und 2022 stieg die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Fahrradwirtschaft auf mehr als 325.000. Der Umsatz wuchs im gleichen Zeitraum um rund 70 Prozent, auf fast 45 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer Studie des T3 Transportation Think Tanks aus dem Juni 2023, in Auftrag gegeben vom Unternehmensverband Zukunft Fahrrad. Nach der Pandemie sank der Absatz wieder, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Energiekrise und der Inflation wurden die Käu­fe­r:in­nen noch zurückhaltender. Wie sich dies in den Zahlen für das gesamte Jahr 2023 niederschlägt, wird sich voraussichtlich im März zeigen. Dann gibt etwa der ZIV neue Marktdaten heraus.

Uwe Wöll, Verbund Service und Fahrrad „Wenn das Wetter gut ist, zieht der Markt an“

„Wenn das Wetter gut ist, zieht der Markt an“, sagte Wöll weiter. Im letzten Jahr sei der Frühling verregnet gewesen. Für dieses Jahr hofft Wöll auf besseres Wetter, auch wenn die Händler laut dem VSF-Leiter ihre Räder mit gutem Marketing selbst bei Nässe und Kälte verkaufen könnten. Darüber hinaus gebe es Alternativen zum Kauf: Wöll blickt zum Beispiel optimistisch auf Jobrad- und Leasingmodelle, vor allem für E-Bikes, deren Kaufpreis oft die Budgets von Rad­fah­re­r:in­nen sprengt.

Verbände fordern Geld für Radwege

Wenn es der Radindustrie langfristig gutgehen soll, brauche es außerdem bessere politische Rahmenbedingungen. Gerade erst habe die Bundesregierung bei den Geldern für den Radwegeausbau massiv gekürzt, kritisierte Verbandsvertreterin Schäffner. „Dass es keine Kürzungen bei der Straße gab, ist umso schockierender“, sagte sie. Kommunen seien auf die Mittel aus dem Bundeshaushalt und finanzielle Sicherheit angewiesen, um vor Ort neue Radwege angehen zu können.

Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes, die im Herbst im Bundesrat scheiterte, hätte den Kommunen ebenfalls mehr Möglichkeiten für die lokale Verkehrswende gegeben. Die Radbranche hoffe seitdem darauf, dass Bund und Länder der Reform in einem Vermittlungsverfahren eine neue Chance geben, so Schäffner.

Und: Obwohl Deutschland der größte Fahrrad- und E-Bike-Markt in Europa ist, spiele die Branche in der deutschen Industriepolitik kaum eine Rolle. Die EU-Kommission hat kürzlich eine Strategie zur Transformation der Mobilitätswirtschaft in Europa veröffentlicht, den sogenannten Mobility Transition Pathway (MTP). „Darin wird die Radindustrie als eines von vier Standbeinen der Mobilität anerkannt, neben der Automobil-, der Schifffahrts- und der Bahnbranche“, sagte Schäffner. In der deutschen Strategie für die Mobilitätsindustrie, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 2023 präsentierte, werde die Zweiradbranche nicht erwähnt.

„Wir haben keinen Rückenwind von der Bundesregierung. Aber wir bekommen Unterstützung in den Städten, die ihre Radinfrastruktur verbessern wollen“, wandte Uwe Wöll ein. Und auch Schäffner vom ZIV ergänzte: Der gesellschaftliche Druck sei so groß, die Klima­krise so dringlich, saubere Luft und Bewegung so wichtig für die Gesundheit der Menschen – „da kommt man am Fahrrad gar nicht vorbei“.