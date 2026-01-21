piwik no script img

Doku „Europas Drogenmafia“Ungehinderter Waren- und Drogenfluss

Wie Europas Staaten von der Drogenmafia unterwandert werden, zeigt eine zweiteilige Arte-Doku. Besonders im Fokus: die Niederlande.

Blick auf die Containerterminails eines Hafens
Internationaler Drogenumschlagplatz: der Seehafen von Antwerpen Foto: yami2/arte
Doris Akrap

Von

Doris Akrap

Am Wochenende nach Amsterdam zum Kiffen fahren, war noch bis vor Kurzem nichts Ungewöhnliches. Die „Coffeeshops“ hatten aus den Niederlanden ein Kifferparadies gemacht.

Die Deiche, die Kanäle, die Seefahrt und der koloniale Warenhandel hatten die Niederlande allerdings schon in der frühen Neuzeit zu einer globalen Supermacht für Waren- und Drogenhandel werden lassen. Das Handelsunternehmen Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) ist das erste Aktienunternehmen der Geschichte und bringt im 18. Jahrhundert Geschäfte mit Opium in Gang.

Diesen Handel übernimmt im 19. Jahrhundert offiziell der niederländische Staat, der Opium in staatseigenen Betrieben verkauft – eine Art Vorläufer der Coffeeshops. 1900 wird mitten in Amsterdam sogar eine Fabrik gebaut, die Kokain als pharmazeutisches Mittel produziert, was die Niederlande im Ersten Weltkrieg zum Weltmarktführer von Kokain werden lässt.

Als die Folgen des Konsums samt Abhängigkeit dem Staat mehr Kosten als Nutzen einbringen, wird der Drogenhandel verboten, mit dem Effekt, dass sich die organisierte Kriminalität des Geschäfts annimmt.

Die Drogenepidemie europäischer Innenstädte

Von der Entstehungen und den Auswirkungen dieser Übernahme erzählt die Arte-Doku „Europas Drogenmafia. Der Reichtum einer Nation“ samt bekannten und weniger bekannten Folgen wie die Kokainschwemme, die Europas Innenstädte eine Drogenepidemie beschert hat, und der Mord am niederländischen Journalisten wie Peter R. de Vries, der über die mafiösen Hintergründe berichtete.

Dass die Drogenmafia in Europa Politik bestimmt, müsste viel mehr aktuelles politisches Gespräch sein. Erst diese Woche wurden vor Teneriffa 10 Tonnen Kokain beschlagnahmt, einer der größten Funde jemals. Ein ARD-Brennpunkt dazu wäre nicht übertrieben gewesen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Serien-Guide #Drogen #Dokumentation
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf dem Bild sieht man ein rosa Band und Computer. Daneben ist eine Frau gemalt, die sich den Bildschirm anschaut.
Sicherheitskontrollen am Flughafen „Manchmal findet der Zoll doch was Illegales im Koffer“
Kolumne Specht der Woche von Christian Specht

Wer mit dem Flugzeug reisen will, muss durch die Sicherheitskontrolle. Doch an immer mehr Orten finden sich mittlerweile Scanner.

Eine Menschenmenge auf einer Kundgebung, im Vordergrund reckt die Mutter von Mehdi Kessaci die Hand in die Höhe
Drogenmafia in Marseille Morden, um den Widerstand zu brechen
Kommentar von Rudolf Balmer

In Marseille tötet die Mafia den Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten, um Gegner einzuschüchtern. Trotzdem kommen am Samstag Tausende zur Demo.

Containerterminal im Hafen on Antwerpen
Drogenkartelle in den Niederlanden Außer Kontrolle

In Amsterdam und Antwerpen tragen Drogenkartelle ihre Machtkämpfe offen aus. Eine Bürgermeisterin will den Handel entkriminalisieren. Ist das naiv?

Von Tobias Müller
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
3
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
4
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
5
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
6
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren