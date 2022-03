Anschlag auf russische Schule in Berlin : Aus Protest gegen den Krieg?

In der Nacht auf Freitag brannte es in einer Schule in Marzahn. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

BERLIN dpa | Der Staatsschutz ermittelt nach einem Brandanschlag auf eine deutsch-russische Privatschule in Berlin-Marzahn. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gebe, hieß es am Freitagmorgen von der Polizei.

Ein Passant hatte das Feuer im Eingangsbereich der Schulturnhalle in der Nacht gegen 3.20 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Menschen seien nicht verletzt worden.

Feuerwehrleute konnten den Brand in der Allee der Kosmonauten schnell löschen. Es seien aber Schäden am Haus entstanden, hieß es. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Gegenstände gebrannt, die im Eingangsbereich der Halle abgestellt waren.

Nach einem Bericht der B.Z. sollen mehrere Überwachungskameras Unbekannte aufgenommen haben, als sie das Feuer legten. Dazu konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.