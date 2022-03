+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Flugobjekt in Kroatien abgestürzt

In der Nacht ist ein unbemanntes Flugobjekt militärischen Typs in Zagreb abgestürzt. Es stammt mutmaßlich aus Russland. Die Kämpfe um ukrainische Städte halten an.

Flugobjekt in Zagreb abgestürzt

Donnerstag Nacht gegen 23 Uhr ist in in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ein unbemanntes Flugobjekt militärischen Typs abgestürzt. Gefunden wurden neben Teilen des Objekts, zwei Fallschirme und ein großer Krater, der mutmaßlich der Einschlagsort ist und sich in der Nähe eines Studentenwohnheims im Viertel Jarun befindet.

Wie die kroatische Regierung bestätigt, kam das Objekt aus dem ungarischen Luftraum und zitiert die ungarische Regierung, die das bestätige und ihrerseits behaupte, das Objekt sei ein russisches Fabrikat und sei aus dem rumänischen Luftraum in den ungarischen gekommen. Es würden nun laut der kroatischen Regierung alle Anstrenungen unternommen, um zu klären, woher das Objekt ursprünglich kam, wohin es zielte und warum es in Zagreb abstürzte. Kroatien ist Mitglied der NATO und der EU. (taz)

Kämpfe um ukrainische Städte

Die russischen Truppen versuchen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine, wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch bremsen. Die Lage der Einwohner bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe russischer Einheiten an mehreren Orten zurückgehalten. Im Norden des Landes seien russische Truppen dabei gestoppt worden, in die Stadt Tschernihiw vorzudringen, hieß es in einem in der Nacht zu Freitag auf Facebook veröffentlichten Bericht des ukrainischen Generalstabs. Bei Charkiw im Osten des Landes setze Russland seine Versuche fort, die Stadt von Norden her zu blockieren – diese seien weiter erfolglos. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Das russische Militär versucht nach Einschätzung des Pentagons, ukrainische Städte zu umzingeln – darunter auch die Hauptstadt Kiew. „Charkiw und Tschernihiw, Mariupol – wir sehen diese Bemühungen, einzukreisen und zu umzingeln“, sagte ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter. Man beobachte dies auch rund um die Hauptstadt Kiew. Die russischen Soldaten kämen von mehreren Seiten, so der Beamte. „Was wir also sehen, sind diese verschiedenen Vorstoßlinien in Richtung Kiew.“ Kiew sei aber viel größer als die anderen Städte und werde stark verteidigt.

Aus umkämpften Städten in der Ukraine sind in den vergangenen zwei Tagen fast 100.000 Menschen evakuiert worden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski in einer Videoansprache mit. Allerdings würden die Hafenstadt Mariupol und das nahe gelegene Wolnowacha weiter blockiert. Selenski warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben. Insgesamt haben nach UN-Schätzungen rund 2,3 Millionen Menschen die Ukraine verlassen.

Die ukrainischen Streitkräfte könnten weitere Waffen und Ausrüstung aus der EU bekommen. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel hat der Außenbeauftragte Josep Borrell beim Gipfeltreffen in Versailles vorgeschlagen, für zusätzliche Lieferungen 500 Millionen Euro zu mobilisieren. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden. Den Hoffnungen der Ukraine auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union verpasste der Gipfel einen deutlichen Dämpfer – es gab keine konkreten Zusagen.

Derweil ist Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Entsprechende Berichte der Website „Politico“ und der Bild-Zeitung wurden der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Nach dpa-Informationen fand ein erstes Gespräch zwischen Schröder und Putin am Donnerstag statt. Ob weitere geplant sind, blieb zunächst unklar. Aus der Bundesregierung war zuvor verlautet, dass die Reise nicht mit ihr abgesprochen gewesen sei.

Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach dem Willen Russlands am Freitag mit angeblich von den USA in der Ukraine hergestellten Biowaffen beschäftigen. Hintergrund ist Russlands Vorwurf an die USA und die Ukraine, biologische Waffen zu entwickeln. Diese Woche behauptete das russische Verteidigungsministerium, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die für das US-Verteidigungsministerium arbeiteten. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung längst entkräftet. Die USA sehen die russischen Behauptungen als „Propaganda“ und möglichen Vorwand, selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen.

Auch die Agrarminister der sieben großen Industrienationen (G7) beraten am Freitag. Per Videokonferenz wollen sie über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die weltweite Ernährungssicherung sprechen. Es gelte, gemeinsam dafür zu sorgen, dass der „sinnlose Krieg die Lebensmittelversorgung in einigen Teilen der Welt nicht noch weiter verschärft“, sagte der deutsche Minister Cem Özdemir. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko will am Freitag Russlands Putin besuchen. Belarus unterstützt den russischen Angriffskrieg und stellte sein Gebiet für den Truppenaufmarsch zur Verfügung. (dpa)

Satellitenfotos: Russischer Konvoi vor Kiew scheint aufgelöst

Der kilometerlange russische Militärkonvoi vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich neuen Satellitenaufnahmen zufolge aufgelöst. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge seien teilweise in Orte rund um den Antonow-Flughafen nördlich von Kiew oder in die umliegenden Wälder gefahren, berichtete das Unternehmen Maxar Technologies, von dem die Satellitenaufnahmen stammten, am Donnerstag. Vergangene Woche war der Konvoi noch mehr als 60 Kilometer lang gewesen. Doch wegen Versorgungsproblemen und beschädigten und zerstörten Fahrzeugen kam er nicht voran.

Die Satellitenbilder von Maxar Technologies zeigten nach Unternehmensangaben, dass gepanzerte Einheiten in Städten in der Nähe des Antonow-Flughafens nördlich der Stadt gesichtet wurden. Einige der Fahrzeuge seien in die Wälder vorgedrungen und in der Nähe seien Haubitzen in Stellung gegangen, um das Feuer zu eröffnen.

Dennoch war die Unmittelbarkeit der Bedrohung für Kiew unklar. Ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass die russischen Streitkräfte, die sich auf Kiew zubewegten, in den vergangenen 24 Stunden etwa fünf Kilometer vorgerückt seien, wobei einige Elemente bis zu 15 Kilometer von der Stadt entfernt gewesen seien. Er gebe keinen Hinweis darauf, dass sich der Konvoi zerstreue oder anderweitig in signifikanter Weise neu positioniert hätte. Er fügte hinzu, dass in den letzten Tagen einige Fahrzeuge gesehen worden seien, die sich von der Straße in die Baumgrenze bewegt hätten. (AP)

China will positive Rolle für Frieden spielen

China will nach den Worten von Ministerpräsident Li Keqiang eine positive Rolle für eine Friedenslösung in der Ukraine spielen. Die Lage dort sei „ernst“, sagte Li am Freitag. Es müsse verhindert werden, dass sie weiter eskaliere. China unterstütze alle Bemühungen, die zu einer friedlichen Lösung führen könnten. Kritik an Russland äußerte er nicht.

China hat sich in dem Konflikt, den es nicht als Krieg oder Invasion bezeichnen will, weitgehend auf die Seite Russlands gestellt. Die USA beschuldigen Peking, zur Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformationen aus Moskau beizutragen. Inzwischen hat China angeboten, bei den Gesprächen zwischen den beiden Seiten als Vermittler aufzutreten, obwohl es in einer solchen Rolle wenig Erfahrung hat und wahrscheinlich nicht als neutrale Partei angesehen werden würde. „Wir unterstützen und fördern alle Bemühungen, die einer friedlichen Beilegung der Krise förderlich sind“, sagte Li auf einer jährlichen Pressekonferenz. „Die dringende Aufgabe besteht jetzt darin, zu verhindern, dass die Spannungen eskalieren oder gar außer Kontrolle geraten.“

Li, der als Chinas Nummer Zwei hinter Xi Jinping in erster Linie für die Aufsicht über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verantwortlich ist, sprach nach Abschluss der jährlichen Sitzung der chinesischen Legislative. China sei nach wie vor gegen Sanktionen, sagte er, weil sie der weltweiten wirtschaftlichen Erholung schaden würden. „Das ist in niemandes Interesse. China ist bereit, seine eigenen konstruktiven Anstrengungen zur Erhaltung des Weltfriedens und der Stabilität sowie zur Förderung von Entwicklung und Wohlstand zu unternehmen.“ Die Regierung sagte zu, den normalen Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau fortzusetzen.

Li wiederholte auch Chinas Behauptung, dass es eine „unabhängige Außenpolitik des Friedens“ verfolge und die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiert werden solle. „Die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten beachtet und die legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder ernst genommen werden“, sagte er. „Auf dieser Grundlage trifft China seine eigene Einschätzung und wird mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um eine positive Rolle für die baldige Rückkehr zum Frieden zu spielen.“

In dieser Woche hatte Peking erklärt, dass es humanitäre Hilfe im Wert von umgerechnet rund 719.000 Euro in die Ukraine schicken werde, darunter Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. (AP)

Reaktionen von Konzernen

Der Facebook-Konzern Meta lockert teilweise seine Regeln, um Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen. Als Beispiel für eine Ausnahme bei Äußerungen, die normalerweise gegen Richtlinien verstoßen hätten, nannte ein Facebook-Sprecher den Satz „Tod den russischen Eindringlingen“. „Wir werden weiterhin keine glaubwürdigen Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten erlauben“, schrieb er bei Twitter. Die Lockerung gelte nur für Nutzer in einigen Ländern, darunter Ukraine, Russland, Polen, Lettland, Litauen, Estland und Ungarn, schrieb die New York Times.

Disney will wegen des Krieges gegen die Ukraine vorerst gar keine Geschäfte mehr in Russland machen. Die Entscheidung erfolge „angesichts des unerbittlichen Angriffs auf die Ukraine und der eskalierenden humanitären Krise“, erklärte der Medien- und Unterhaltungsriese. Disney hatte vergangene Woche bereits angekündigt, zunächst keine Filme mehr in Russland rauszubringen. Nun stoppt der Konzern alle Aktivitäten – von seinen Fernsehsendern und der Vermarktung von TV-Inhalten über das Lizenzgeschäft bis hin zu Kreuzfahrten und der Magazinmarke „National Geographic“. (dpa)