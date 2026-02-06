piwik no script img

Anschlag auf General in RusslandEin Schuss direkt in die Brust

In Moskau wird ein Vertreter des Generalstabs der russischen Streitkräfte GRU schwer verletzt. Außenminister Sergei Lawrow beschuldigt die Ukraine.

Froschperspektive ein modernes Hochhaus hinauf, der Himmel grau und Flatterband quer durch das Bild laufend
Generalleutnant im Generalstab und angeschossener Kriegsverbrecher Wladimir Aleksejew Foto: Russian Defense Ministry Press Service/AP

Aus Moskau

Vera Bessonova

Ein Hochhaus im Nordwesten der russischen Hauptstadt Moskau: Gegen sieben Uhr am Freitagmorgen hatte Generalleutnant Wladimir Aleksejew gerade seine Wohnung im 23. Obergeschoss verlassen. Dann hörten Nach­ba­r:in­nen mehrere Schüsse. Aleksejew, blutüberströmt, soll noch kurz bei Bewusstsein gewesen sein.

Der Telegram-Kanal Shot, der den russischen Sicherheitskräften nahestehen soll, berichtete von schweren Verletzungen lebenswichtiger Organe. Nach Angaben der Tageszeitung Kommersant habe sich der Killer als Essenlieferant ausgegeben, auf Aleksejews Arm und Bein geschossen. Als sich der Angegriffene zur Wehr setzte, erfolgte ein Schuss in die Brust.

Die Behörden ermitteln wegen versuchten Mordes gegen unbekannt. Fotos und Videoaufnahmen der Person sollen ihnen vorliegen; welche Spur sie verfolgen werden dürfte ohnehin klar sein. Außenminister Sergei Lawrow stellte den Anschlag sofort in den Kontext der laufenden Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über eine mögliche Beendigung des Krieges: „Dieser Terrorakt hat erneut bestätigt, dass das Regime von Selenskyj auf ständige Provokationen aus ist, die wiederum darauf abzielen, den Verhandlungsprozess zu torpedieren.“

Wladimir Aleksejew, 1961 in der Ukraine geboren, bekleidet seit 2011 das Amt des ersten stellvertretenden Leiters der Hauptverwaltung des Generalstabs der russischen Streitkräfte GRU. Im Jahr 2017 wurde ihm die Auszeichnung „Held Russlands“ verliehen. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen die Söldnertruppe Wagner und andere für Auslandseinsätze herangezogene Kampfverbände wie Redut.

Zerstörerische Durchschlagskraft

In Syrien war Wagner seit 2015 aktiv, immer in enger Kooperation mit der russischen Armee. Später wurde die Söldnerarmee unter Leitung von Jewgenij Prigoschin und dem ehemaligen GRU-Offizier Dmitrij Utkin in der Ukraine eingesetzt. Deren zerstörerische Durchschlagkraft sicherte der russischen Seite zwar Erfolgsmeldungen, allerdings bei exorbitant hohen Verlustzahlen in den eigenen Reihen.

Als Prigoschin im Juni 2023 seinen Aufstand gegen den Kreml anzettelte, forderte Generalleutnant Aleksejew die beteiligten Wagner-Söldner auf, ihren Widerstand sofort einzustellen. Das sei „Wahnsinn“, sagte er in einer Videoansprache. Dabei lag gegen ihn selbst der Verdacht einer Beteiligung an den Vorbereitungen zum „Marsch auf den Kreml“ vor, er wurde sogar kurzzeitig festgenommen.

Dass Aleksejew ein potenzielles Ziel von Anschlägen war, hätte ihm eigentlich bewusst gewesen sein müssen. Sein Gesicht dürfte sich 2023 vielen eingeprägt haben. Zudem hatte es vor ihm mehrere seiner Kollegen in Moskau getroffen – alle im Generalsrang: Im Dezember 2024 Igor Kirillow, im April 2025 Jaroslaw Moskalik und im vergangenen Dezember Fanil Sarwarow.

Wegen Mordes an Moskalik verhängte ein Gericht gegen Ignat Kusin im Herbst lebenslange Haft. Er soll die Tat gegen Geldzusagen aus der Ukraine begangen haben. Trotzdem scheinen sich hochrangige russische Militärs in Moskau sicher zu fühlen. Aleksejew wohnte in einem Neubau ohne spezielle Sicherheitsmaßnahmen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein durch eine Bombe zerstörtes Auto.
Russischer General stirbt bei Anschlag Autobombe in Moskau

Der russische Generalleutnant Fanil Sarwarow fliegt am Steuer seines Wagens in die Luft. Zuvor starb ein Mafioso im Beisein eines Putin-Verwandten.

Von Mathias Brüggmann
Eine Frau mit Kinderwagen geht am Tatort des Mordes vorbei
Mord an russischem General Moskau meldet die erste Festnahme

Ein Usbeke soll den Militär Igor Kirillow und dessen Adjutanten im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes getötet haben. Der habe dafür Geld geboten.

Von Barbara Oertel
Polizei und Armee auf der verschneiten Strasse, im Hintergrund Absperrbänder, es ist Nacht und die Leichen sind mit schwarzen Säcken bedeckt
Bombenattentat in Moskau Anschlag mit Sprengkraft

General Kirillow wird in Moskau von einer Bombe getötet. Verantwortlich ist womöglich der ukrainische Geheimdienst. Russland spricht von Terror.

Von Barbara Oertel
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?