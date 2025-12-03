piwik no script img

Annäherung Israel – LibanonOhne die Hisbollah wäre längst Frieden

Kommentar von

Susanne Knaul

Die Regierungen in Beirut und Jerusalem schicken Vertreter zu direkten Gesprächen. Ein erster Schritt in Richtung Normalisierung der Beziehungen.

Ein zerstörtes Hochhaus
Die wacklige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon könnte erneut in einen offenen Krieg eskalieren Foto: Courtney Bonneau/imago

W arum nicht mal etwas anderes ausprobieren als immer nur Krieg und Vertreibung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wollen Israel und Libanon Vertreter zu direkten Gesprächen schicken. Es sei der Versuch, eine Basis für Beziehungen und wirtschaftliche Kooperation herzustellen, verlautete es Jerusalem. Ganz aus freien Stücken kam der Entschluss von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu allerdings nicht.

US-Präsident Donald Trump hat berechtigte Sorge, dass die vor einem Jahr erreichte wacklige Waffenruhe erneut in einen offenen Krieg eskalieren könnte und drängt nicht nur Israel zu mehr Kompromissbereitschaft. Auch die Regierung in Beirut ist aufgerufen, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Ihr Auftrag, den das Kabinett in Beirut Anfang August selbst bekräftigte, lautet: Entwaffnung der schiitischen Hisbollah-Miliz bis zum Ende des Jahres.

Die Entmilitarisierung der Terrormiliz ist keineswegs nur US-Diktat oder Wunsch Israels, sondern durchaus im Interesse Beiruts. Ein Land, eine Armee – das zu erreichen, war selten so aussichtsreich wie seit dem Krieg. Die Terrormiliz musste im vergangenen Jahr heftige Verluste hinnehmen. Und doch erscheint die Mission für die libanesischen Streitkräfte nahezu unmöglich. Die Hisbollah-Guerillas lagern ihre Waffen nicht ordentlich registriert in Militärdepots, sondern verstecken sie übers Land verstreut auch in privaten Wohnhäusern.

Die libanesischen Streitkräfte haben nach eigenen Aussagen bereits rund 80 Prozent der Rüstung konfisziert, was allerdings maßlos übertrieben sein dürfte. Mit der Entmilitarisierung der Hisbollah-Miliz steht und fällt jede Chance auf einen dauerhaften Frieden. Die schiitischen Extremisten und ihre Finanziers in Teheran sind es, die seit Jahrzehnten diplomatischen Beziehungen und offenen Grenzen zwischen den beiden Nachbarländern im Weg stehen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Ein Wiedererstarken der Terrormiliz, die sich offen die Vernichtung Israels zum Ziel setzt, würde zwangsläufig auf kurz oder lang wieder zu einem Krieg führen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Susanne Knaul

 Redakteurin Meinung
1961 in Berlin geboren und seit 2021 Redakteurin der Meinungsredaktion. Von 1999 bis 2019 taz-Nahostkorrespondentin in Israel und Palästina.
Themen #Libanon #Israel #Hisbollah #Waffenruhe #Nahost-Konflikt #Nahost-Debatten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rauchschwaden nach einem Luftangriff steigen auf
Ein Jahr Waffenruhe in Libanon Mindestens 127 tote Zi­vi­lis­t*in­nen

In Libanon herrscht seit dem 27. November 2024 Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel. Trotzdem greift Israel weiter an. Weitere Eskalation ist möglich.

Von Julia Neumann
Zwei vermummte Personen tragen Waffen, die zur Abwehr von Drohnen eingesetzt werden
Entwaffnung der Hisbollah im Libanon Regierung unter Druck – von innen wie außen

Das libanesische Kabinett entscheidet am Dienstag über die Entwaffnung der Hisbollah. Das könnte bestimmen, ob Israel seinen Krieg im Libanon wieder ausbaut.

Von Julia Neumann
Eine Frau trägt weiße Trainingskleidung und geht an einem zerstörten haus vorbei, eine andere Frau läuft neben ihr.
Kampfpause zwischen Israel und Hisbollah Frist bis Ende Januar

Israel und die Hisbollah haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Auch die Hamas spricht sich für ein Ende der Kämpfe aus. Das jedoch ist unwahrscheinlich.

Von Felix Wellisch
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
2
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
3
Probeabstimmung in der Unionsfraktion Gefährlich viele Abweichler
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Mahnung an die CDU Walter-Lübcke-Denkmal vor die Tür gestellt
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich