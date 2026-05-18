E s scheint unglaublich albern. Die US-Plattform Axios meldet exklusiv unter Berufung auf US-Geheimdienste, der kubanische Staat habe sich mit 300 militärischen Drohnen eingedeckt. Er plane, damit die US-Militärbasis Guantánamo auf Kuba, US-Kriegsschiffe in der Karibik oder gar Ziele im nur 140 Kilometer entfernten Florida in den USA anzugreifen.

Beim besten Willen: Das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Vorgehen gegen Kubas kommunistische Regierung („Ich kann mit Kuba machen, was ich will“) auf den letzten Metern noch zu einer Aktion der präventiven Selbstverteidigung umzudeuten, ist doch gar zu plump. Im Unterschied zum US-Präsidenten agiert Kubas Regierung nicht erratisch.

Die ausschließlich auf den eigenen Machterhalt ausgerichtete Reformunfähigkeit der Partei- und Staatsführung hat Kuba in die derzeitige Lage gebracht: Was als politisch-emanzipatorisches Projekt der nationalen Souveränität deklariert war, hinterlässt heute ein vergreisendes Land in Scherben, dem mehrere Generationen junger Menschen fehlen, abhängiger von außen denn je.

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Außer der Macht und den Privilegien jener Machtclique aus Militär, Castro-Familie und Parteikadern, die Millionenbeträge am staatlichen Haushalt vorbei verdienen und organisieren, ist heute nichts mehr übrig, was es zu verteidigen gälte. Bildungssystem und Gesundheitswesen sind schon lange kaputt, ohne Überweisungen von Verwandten sind die Schwarzmarktpreise für Lebensmittel für die einfachen Leute nicht zu bezahlen. Die immerhin fließen – in den vergangenen Jahren hat Kuba die größte Auswanderungswelle seit Beginn der Revolution erlebt.

Die Vorstellung, die Führung würde sich in dieser Situation mit Drohnen eindecken, um als Schlusspunkt noch einmal einen Krieg mit den USA zu provozieren, hat fast etwas Romantisches. Man stellt sich Raúl Castro vor, wie Alexis Sorbas am Strand tanzend, nachdem alles zusammengebrochen ist. Das ist Unsinn. Weit wahrscheinlicher ist, dass die US-Geheimdienste eine weitere Lüge in die Welt gesetzt haben, um Trump Optionen zu eröffnen.