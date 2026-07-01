M atteo steigt aus dem Wasser. Die Sonne glitzert über seine Speedo und seine gebräunte Haut. Er sieht aus wie eine römische Statue. Wir sind gleich alt, denke ich. Welchem 25-Jährigen hat er den Körper geklaut?

„Ich habe ein Date“, sagt er stolz.

„Du warst doch gerade schwimmen“, sage ich. „Habe ich was verpasst?“

Er deutet hinter sich auf den Plötzensee.

„Du hast jemanden im Wasser kennengelernt?“

Matteo grinst. Dann schüttelt er sich und die Wassertropfen fliegen aus seinen Haaren wie aus dem Fell eines Hundes.

„Wie geht das denn?“, frage ich neugierig.

Aus seiner Badehose zieht er eine Visitenkarte und reicht sie mir. Die Karte ist laminiert.

„Sehr praktisch“, sage ich. „Da kann keine Tinte zerfließen.“ Auf der einen Seite steht Bruno, auf der anderen eine Handynummer. Ich muss an Maral und den Abend im Prater denken. Analog scheint wieder angesagt zu sein.

„Waterdating“, sage ich. „Klingt ein bisschen gefährlich.“ Und: „Ist analog das neue Digital?“ Ich erzähle ihm von Visitenkartenstapel-Christian.

„Analog, digital“, sagt Matteo. „Das kann doch friedlich nebeneinander existieren. Das eine muss das andere nicht ausschließen.“

Da hat er natürlich recht.

„Wie viele Visitenkarten hatte Bruno dabei?“, frage ich. „Auch einen ganzen Stapel? War seine Badehose ausgebeult?“

„Er hatte nur diese eine Karte“, sagt Matteo ernst. „Für den Fall, dass ihm ein besonderer Mensch begegnet.“

„Ah“, sage ich. „Und dann kamst du angeschwommen.“

„Ich höre den Unterton“, sagt Matteo.

„Entschuldige.“

„Angenommen.“

„Und wo ist Bruno jetzt?“ Ich lasse meinen Blick über das Strandbad und den See gleiten. Im Wasser ist außer Köpfen nicht viel zu erkennen.

„Er badet wild auf der anderen Seite.“

Wild baden, wild daten, wild leben, denke ich.

„Er sieht bestimmt zu uns rüber und glaubt, ich bin dein Mann“, sage ich und reiche ihm sein Handtuch.

„Für diesen Nachmittag bist du das ja auch.“ Matteo grinst. „Heute Abend aber nicht mehr.“