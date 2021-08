Aktuelle Nachrichten zu Afghanistan : Mit Drohnen gegen den IS

Die USA greifen den afghanischen IS-Ableger mit Drohnen an. Frankreich beendet seinen Evakuierungseinsatz. Amnesty International fordert mehr Rettungsflüge.

Sorge vor weiteren Attentaten und Vergeltungsschlägen

Die USA stellen sich nach dem Vergeltungsangriff auf die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) auf die gefährlichste Phase der am Dienstag endenden Evakuierungen ein. Das Ausfliegen von Ausländern werde zügig fortgesetzt, sagte ein Vertreter westlicher Staaten am Samstag Reuters. Jedem solle in den kommenden 48 Stunden eine Ausreise ermöglicht werden. Nach seinem Worten haben Kämpfer der Taliban und ihre Kommandanten den Kreis um den Kabuler Flughafen enger gezogen, seien jedoch nicht auf das Flughafengelände vorgedrungen.

Nach dem Selbstmordattentat vor einem Tor des Flughafens mit 92 Toten, darunter 13 US-Soldaten, hat die US-Armee am Freitag ein Ziel in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan angegriffen. „Ersten Angaben zufolge haben wir das Ziel getötet. Wir wissen von keinen zivilen Opfern“, hieß es in einer Erklärung des US-Militärs. Augenzeugen in Dschalalabad, der Hauptstadt von Nangarhar, berichteten von Explosionen bei einem Luftangriff in der Umgebung der Stadt.

Ein Vertreter der US-Regierung, der nicht genannt werden wollte, sagte, mit einer Drohne vom Typ Reaper sei ein Wagen angegriffen worden. Darin seien ein Planer des Attentats und ein IS-Mitglied gewesen. US-Präsident Joe Biden hatte das Verteidigungsministerium angewiesen, einen Angriff auf ISIS-K, den afghanischen IS-Ableger zu planen. Die mit dem IS verfeindeten Taliban erklärten, einige IS-Mitglieder seien verhaftet worden.

In den kommenden Stunden müssen die USA und die in Kabul verbleibenden Alliierten neben Ausländern und Ortskräften rund 5000 Soldaten evakuieren. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, erklärte, es gebe „spezifische und glaubhafte“ Hinweise auf weitere Attentate. (rtr)

USA fliegen Drohnenangriff gegen IS

Weniger als 48 Stunden nach dem schweren Anschlag am Flughafen von Kabul hat das US-Militär einen Vergeltungsangriff gegen den afghanischen Ableger der Terrorgruppe IS geflogen. Der afghanische IS-Ableger – Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) – hatte sich zu dem Anschlag am Flughafen von Kabul bekannt, bei dem am Donnerstag mindestens 85 Menschen getötet wurden, darunter 13 US-Soldaten.

Der Drohnenangriff sei gegen ein IS-Mitglied in der Prozinz Nangahar gerichtet gewesen, der mutmaßlich an der Planung von Angriffen gegen US-Ziele in Kabul beteiligt gewesen sei, teilte das US-Zentralkommando am frühen Samstagmorgen mit. Bei dem Drohnenangriff sei eine Person getötet worden, erklärte Sprecher William Urban. Von zivilen Opfern sei nichts bekannt.

Ob die Person an dem Selbstmordanschlag vom Donnerstag mit 13 getöteten US-Soldaten und bis zu 169 getöteten Afghanen beteiligt war, blieb offen. Unmittelbar nach der Bluttat hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, die Täter würden nicht entkommen. “Wir werden euch jagen und bezahlen lassen“, sagte er. (afp/ap)

Amnesty International fordert weitere Rettungsflüge

Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, hat weitere Rettungsflüge aus der Region um Afghanistan und leichtere Visa-Vergaben gefordert. „Wir erwarten, dass die Bundesregierung und andere Staaten die teils schwer traumatisierten evakuierten Menschen jetzt weiterhin zügig aus der Region ausfliegen“, sagte Beeko der Düsseldorfer Rheinischen Post. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass Familien nicht auseinandergerissen werden. Hier sei ein unbürokratisches Vorgehen gefragt.

Außerdem gelte es in internationalen Gesprächen darauf hinzuwirken, dass weiteren besonders gefährdeten Menschen geholfen wird, an sichere Orte zu gelangen, sagte Beeko. Er nannte Verteidiger von Menschenrechten oder Journalistinnen und Journalisten als Beispiele. „Dies sollte auch durch eine vorübergehende nachträgliche Erteilung von Visa und einen beschleunigten Familiennachzug aus der Region unterstützt werden“, forderte der Amnesty-Generalsekretär. (epd)

Auch Frankreich beendet Evakuierungen aus Kabul

Nach zahlreichen anderen Staaten hat auch Frankreich seine Evakuierungsaktion beendet und sein Botschaftspersonal abgezogen. Das gaben Außenminister Jean-Yves Le Drian und Verteidigungsministerin Florence Parly am Freitagabend in Paris bekannt. Im Rahmen der Aktion seien fast 3.000 Menschen ausgeflogen worden, erklärten sie.

Das Botschaftsteam aus Kabul sei in Abu Dhabi eingetroffen und werde nach Frankreich zurückkehren, hieß es in der Erklärung. Ein französischer Stützpunkt in Abu Dhabi war als Drehkreuz genutzt worden. Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag gesagt, Botschafter David Martinon und weiteres diplomatisches Personal würden Kabul „in den nächsten Tagen“ an Bord einer der letzten französischen Maschinen verlassen. Der Botschafter behalte seinen Posten, werde aber aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres aus Paris arbeiten. (ap)