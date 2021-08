Lage in Afghanistan verschärft sich : Kurz vor dem Kollaps

In Afghanistan droht der Zusammenbruch der Infrastruktur, Armut und Unterernährung. Nach US-Angaben gibt es noch 1.000 zu Evakuierende.

BERLIN taz | Auch eine Woche nach der Übernahme Kabuls durch die Taliban bleiben die Banken und der Geldbasar in Kabul geschlossen, trotz gegenteiliger Ankündigung der Taliban. Viele Menschen können nicht von ihren Konten abheben, weil kein Bargeld ins Land kommt. Mehrere Einwohner Kabuls berichteten der taz, dass sie Einrichtungsgegenstände verkaufen müssen, um überhaupt an Bargeld zu kommen.

Die afghanische Zentralbank parkt die meisten ihrer Reserven im Ausland, um Korruption einzudämmen, und ist deshalb von regelmäßigen US-Dollarlieferungen abhängig. Die wurden alle zwei Wochen ins Land geflogen. Angesichts der Taliban­offensive stoppte die Regierung in Washington bereits Mitte August die letzte Lieferung und fror Guthaben der afghanischen Regierung ein.

Vor rund einer Woche warnten zwei frühere hochrangige UN-Offizielle mit langjähriger Afghanistan-Erfahrung vor einer „sich entwickelnden profunden Wirtschaftskrise“ in Afghanistan. Laut Mark Bowden und Martin Barber, jetzt für den britischen Thinktank Chatham House tätig, habe die Bankenschließung zu einem „Kollaps“ der einheimischen Währung, „Mangel an Nahrungsmitteln und Brennstoffen, Preissteigerungen, der Unterbrechung des Handels und der Gehaltszahlungen“ geführt.

Essenzielle Dienstleistungen wie das Bildungs- und Gesundheitssystem könnten „kollabieren“. Dazu komme die seit mehreren Jahren herrschende Dürre, wegen der ein Drittel der Bevölkerung schon vorher an „akutem Nahrungsmangel“ gelitten habe. Sie forderten die internationale Gemeinschaft auf, sich „hinter der Uno zu versammeln, um sich mit der neuen Administration in Kabul einzulassen“ und „humanitäre Hilfe zu mobilisieren“.

Der frühere deutsche Diplo­mat Hans-Jakob Schindler, bis 2018 Koordinator des Uno-Beob­achterteams für al-Qaida, die Taliban und den „Islamischen Staat“ beim UN-Sicherheitsrat, sagte gegenüber dem US-Sender NBC, der Wirtschaftskollaps könne in „Wochen oder ein paar Monaten“ bevorstehen. Frankreich und Großbritannien wollten bei einer Dringlichkeits­sitzung des Weltsicherheitsrates am Montag die Schaffung einer „UN-Sicherheitszone“ in Kabul vorschlagen, um künftige humanitäre Operationen zu schützen.

Warnungen vor weiteren Anschlägen

Unterdessen bereiteten die letzten US-Soldaten auf dem Kabuler Flughafen ihren Abzug vor. Alle anderen Länder haben ihre Evakuierungsflüge beendet. US-Offizielle sagten, sie hätten nur noch 1.000 Menschen zu evakuieren. Das würde bedeuten, dass viele Menschen, die vor den Toren und auf dem Flughafengelände ausharren, zurückbleiben könnten. Zudem wurde bekannt, dass US-Militärs in Kabul arbeitende Jour­na­lis­t:in­nen – darunter mehrere Deutsche – gegen ihren Willen ausgeflogen hätten.

US-Präsident Joe Biden warnte vor weiteren Anschlägen am Kabuler Flughafen, nachdem die Zahl der Opfer des Anschlags am Donnerstag auf über 170 Tote und weitere 150 Verletzte angestiegen war, wie unabhängige afghanische Medien berichteten, die es nach wie vor gibt. Auch die Taliban warnten vor weiteren Anschlägen. Das Weiße Haus korrigierte ursprüngliche Informationen über einen Doppelanschlag; es habe nur eine Detonation gegeben.

Biden informierte am Wochenende auch, dass ein Planer und ein weiteres führendes Mitglied des afghanischen IS-Ablegers, der sich zu dem Anschlag bekannt hatte, mit einem Drohnenschlag getötet worden seien. Afghanische Medien berichteten aus der ostafghanischen Stadt Dschalalabad, dass in einem Haus drei Mitglieder einer Familie – Mann, Frau und Kind – von einer Drohne getötet worden seien.

In Kabul meldeten die Taliban die Verhaftung mehrerer IS-Agenten, darunter drei angebliche Angehörige des Geheimdienstes der Ghani-Regierung. In der Tat hatten sich zahlreiche IS-Angehörige nach ihrer Niederlage gegen die Taliban 2019 und 2020 in Ostafghanistan der Regierung ergeben. Einige sollen mit der Regierung gegen die Taliban kooperiert haben.

Ebenfalls Ende letzter Woche sagte Talibansprecher Sabihullah Mudschahed der New York Times, dass Frauen „langfristig zur Schule, ins Büro, in die Universität und in Krankenhäuer“ gehen könnten, und zwar ohne männliche Begleitung. Die Talibanführung forderte allerdings weibliches medizinisches Personal auf, sofort wieder zur Arbeit zu kommen. Einen Tag vorher hatte er erklärt, es sei für sie vorerst sicherer, zu Hause zu bleiben, da „unsere Kämpfer noch nicht sehr gut ausgebildet seien und Frauen misshandeln könnten“.

Wie Videos in sozialen Medien zeigen, wurden auch junge Männer in westlicher Kleidung misshandelt. Ob Frauen auch der neuen Regierung angehören würden, müsse die Führung entscheiden, so der Sprecher. Man werde auch niemanden an der Ausreise hindern, der über gültige Visa verfüge.