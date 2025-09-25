piwik no script img

Ärztin über Schwangerschaftsabbrüche„Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen“

Schwangerschaftsabbrüche sind bis heute im Strafgesetzbuch geregelt. Cornelia Windscheid ist seit über 30 Jahren Frauenärztin und möchte das ändern.

Eine Frau hält ein Schild mit der Aufschrift "My Body = My Choice" bei einer Demonstration in Berlin.
Demonstration für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen im Februar 2025 in Berlin Foto: dpa | Sarah Knorr
Interview von Marie Dürr

taz: Frau Windscheid, Sie haben 35 Jahre lang Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Was hat Sie ursprünglich dazu bewegt, Gynäkologin zu werden?

Cornelia Windscheid: Ich habe mich vor dem Abitur in der Frauenbewegung der 1970er engagiert. Die forderte unter anderem Veränderungen in der Gesundheitsversorgung von Frauen, weg von patriarchalen Strukturen. So war der Entschluss, Medizin zu studieren und Frauenärztin zu werden, auch beeinflusst vom Wunsch, an einer frauengerechten medizinischen Versorgung mitzuwirken.

taz: Schwangerschaftsabbrüche sind bis heute im Strafgesetzbuch geregelt. Wie wirkt sich die Kriminalisierung in der Praxis aus?

Windscheid: Die Verortung im Strafrecht führt in Teilen der Gesellschaft dazu, dass Abtreibungen als unmoralisch wahrgenommen werden. Das führt zu Stigmatisierung, Tabuisierung und verhindert mancherorts, dass ungewollt Schwangere einen sicheren und barrierefreien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erhalten. Die Bürokratie ist komplex. Ärztinnen, die bestmögliche Versorgung auch für ungewollt Schwangere leisten wollen, wurden in der Vergangenheit von Abtreibungsgegnern belästigt und verklagt. Das kann enorm verunsichern und verhindern, dass Medizinerinnen Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Trotz Verbots finden immer wieder sogenannte Gehsteigbelästigungen vor anbietenden Praxen statt. Allein der Fakt, dass mit dem Paragrafen 219a StGB bis 2022, im 21. Jahrhundert, ein Informationsverbot herrschte, spricht Bände.

Cornelia Windscheid
Bild: privat
Im Interview: Cornelia Windscheid

ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.

taz: Können Sie ein Beispiel für die strukturellen Hürden Betroffener nennen?

Windscheid: Schon die Beratungspflicht kann eine Hürde sein. Die Beratungsbescheinigung zu erhalten, mag in Hamburg einfach sein, in Bayern oder Rheinland-Pfalz sieht das ganz anders aus. Für beispielsweise eine alleinerziehende Person ohne Auto in einer unterversorgten Region fristgerecht und vor allem erreichbar einen Beratungstermin zu bekommen, kann unmöglich sein.

taz: Wie blicken Sie angesichts der aktuellen politischen Lage in die Zukunft?

Windscheid: Wir sind weltweit mit Strömungen konfrontiert, die reproduktive Rechte infrage stellen. Nachdem der Gesetzesentwurf zur Streichung des Paragrafen 218 StGB vor den Neuwahlen nicht mehr durchgekommen war, schien dieses Ziel in weite Ferne gerückt zu sein.

taz: Der Gesetzesentwurf von Grünen, SPD und Linken wurde im Justizausschuss blockiert. Im aktuellen Koalitionsvertrag werden reproduktive Rechte kaum erwähnt.

Windscheid: Und wenn es so weitergeht, wird es auch bei der nächsten Wahl keine Mehrheit dafür geben. Das ist traurig. Trotzdem bin ich hoffnungsvoll. Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass 80 Prozent der Befragten in Deutschland für eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des StGB sind. Beim Deutschen Ärztetag 2025 hat sich erstmals eine Mehrheit für eine Neuregelung außerhalb des StGB ausgesprochen und fordert die Politik auf, zu handeln. Daran glaube ich, müssen wir arbeiten, dass der Fortschrittsgedanke bleibt, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und nicht zurücktreten von unseren Forderungen. Zu diesen gehören auch eine barrierefreie Verfügbarkeit von geeigneter Verhütung, sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Bildung.

Die Podiumsdiskussion

„Schwangerschaftsabbruch – Warum ist das Stigma in Deutschland so groß?“ mit Gabie Raven (Gynäkologin), Cornelia Windscheid (Gynäkologin), Sarah Schadendorf (Juristin) und Jördis Zill (Psychologin): Do, 25. 9., 18 Uhr, Hamburg, Pro Familia Beratungs­zentrum, Eintritt frei

taz: Was würden Sie Me­di­zin­stu­den­t:in­nen raten, die lernen wollen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen?

Windscheid: Es gibt seit einigen Jahren die Papaya-Workshops der Medical Students for Choice. Das kann ich wirklich nur empfehlen, um schon mal ein Gefühl für den Eingriff zu bekommen. Und natürlich eine Famulatur, die ja ohnehin Teil des Studiums ist, in einer Einrichtung zu machen, wo medikamentöse und operative Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schwangerschaftsabbruch #Abtreibung #Hamburg #Studiengang Medizin #Paragraf 218 #Paragraf 219a
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der Gynäkloge Joachim Volz sitzt vor der Urteilsverkündung im Gerichtssaal.
Reproduktive Rechte Tagesreise zum Schwangerschaftsabbruch?
Wie nah ist nah genug für eine angemessene Versorgung? Die Bundesländer lehnen strenge Vorgaben für die Erreichbarkeit von Abtreibungseinrichtungen ab.
Von Christian Rath
Eine Frau hält einen Schwangerschaftstest in den Händen und wartet auf das Ergebnis
Studie zu Schwangerschaftsabbrüchen Viele Hürden für ungewollt Schwangere
Eine neue Studie zeigt: Wer eine Schwangerschaft abbrechen möchte, findet oft keine ausreichende medizinische Versorgung und erlebt Stigmatisierung.
Von Dinah Riese
Eine Frau von hinter mit Megafon auf einer Demonstration
Schwangerschaftsabbrüche §218 – Symbol gegen Selbstbestimmung
Eine Reform zur Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen scheiterte bisher im Bundestag. Ärz­t*in­nen und Ex­per­t*in­nen hoffen auf einen neuen Anlauf.
Von Ayla Emma Aşkın
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Arbeitsintegration von Geflüchteten Sie wollen arbeiten, dürfen aber nicht
3
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
4
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
5
Geplante Chatkontrolle der EU Deutschland muss sich dagegen wehren
6
Grüne mit Säugling im Bundestag Es ist 2025, Baby!